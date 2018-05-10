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10 мая 2018

Фотопроект Zupagrafika: архитектура в негативах

Испано-польский дуэт Zupagrafika прививает любовь к архитектуре модернизма и брутализма с помощью нового интерактивного проекта

Архитектура в негативах: фотопроект Zupagrafika (фото 0)

Любите ли вы модернизм и брутализм так, как его любит студия Zupagrafika? Испано-польский дуэт прославился конструкторами из бумаги на тему «уродливо-прекрасных» зданий с постсоветского пространства.

Архитектура в негативах: фотопроект Zupagrafika (фото 2)

Новый проект студии Hidden Cities посвящен модернистским жилым комплексам, построенным в пригородах европейских столиц в период после Второй мировой войны. И хотя в этих домах живет огромное количество людей, многие предпочитают вообще не замечать существования этих зданий.

Архитектура в негативах: фотопроект Zupagrafika (фото 4)

«Невидимые города» — это интерактивные фотонаборы, которые включают восемь изображений. Для проекта были выбраны четыре города: Москва (районы Черемушки, Нагатинский Затон, Останкинский, Печатники, Даниловский, Северное Чертаново, Ясенево), Берлин, Варшава, Лондон.

Архитектура в негативах: фотопроект Zupagrafika (фото 6)

Главная особенность комплекта заключается в том, что фотографии скрыты под негативами. Необходимо снять специальную пленочку и потрясти открытку в стиле «полароида».

Архитектура в негативах: фотопроект Zupagrafika (фото 8)
Архитектура в негативах: фотопроект Zupagrafika (фото 9)

В проекте использованы фотографии Александра Веревкина и Питера Чадвика (Peter Chadwick).

Фотопроект Zupagrafika: архитектура в негативах (фото 11)
Фотопроект Zupagrafika: архитектура в негативах (фото 12)
Фотопроект Zupagrafika: архитектура в негативах (фото 13)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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