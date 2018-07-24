Фонд V-A-C: генеральная репетиция. Акт3

27 июля в Москве откроется выставка «Генеральная репетиция, акт третий: ничье». Заключительный этап совместного масштабного проекта Фонда V-A-C и ММОМА

Фонд V-A-C и ММОМА объявили о запуске третьего заключительного акта «Генеральной репетиции». Третья экспозиция получила название «Ничье». В выставочном пространстве Московского музея современного искусства покажут театральную постановку, где будут представлены три коллекции предметов, среди которых работы Уорхола, Буржуа и Манзони. Куратор заключительного акта — писатель и поэт Мария Степанова — рассказывает истории объектов и предлагает задуматься о статусе произедений искусства, которые выбраны в качестве музейных экспонатов.

Кроме основной экспозиции, 27 и 28 июля во дворе ММОМА пройдет маркет Vintage Marketplace, напрямую связанный с историей и значением окружающих нас вещей.

Дан Во (р. 1975), «Мы люди», 2011. Коллекция KADIST. Фото: Мэтью Бут

Выставка «Генеральная репетиция» — это постановка состоящая из трех актов, которая была создана в преддверии открытия выставочного центра фонда V-A-C на собственной площадке. Год назад Ренцо Пьяно (Renzo Piano) начал масштабный проект по реконструкции здания бывшей электростанции ГЭС-2, расположенного напротив Кремля. Архитектор планирует превратить будущий центр фонда в «фабрику света».

До открытия центра фонд проводит три художественно-театральные постановки, посвященные экспонатам таких художников, как Луиз Буржуа, Джефф Кунс, Джузеппе Пеноне и Дан Во. Двести произведений из трех коллекций фонда V-А-С выставлены в ММОМА на пять месяцев. «Состав» меняется трижды: первый «акт» открылся 26 апреля, второй — 16 июня, последний пройдет 27 июля. Выставка «Генеральная репетиция» осуществлена при поддержке некоммерческой художественной организации Kadist. Куратором выступил новый художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда.

Экспозиция и состав произведений на выставке в MMOMA постоянно меняются: экспонаты перемещаются из хранилища по залам и этажам, исполняя при этом разные роли. В завершающем акте «Генеральной репетиции» продолжится программа открытых кинопоказов, концертов и перформансов.

Основатели фонда V-A-С стремятся создать платформу для производства новой культуры вместе с художниками и публикой. С 2009 года фонд развивает выставочную, издательскую и исследовательскую деятельность в области искусства под руководством Леонида Михельсона.