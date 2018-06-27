Иммерсивная реальность: фотограф Мирея Гартланд

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Фотограф из Сан-Франциско создает новую реальность с помощью фотокамеры
Мирея Гартланд (Mireya Gartland) — фотограф из Сан-Франциско, который изучает человеческие эмоции с помощью фотоснимков. Ее цель показать человеческую уязвимость в окружающей среде. Иммерсивные снимки Миреи создают ощущение присутствия, которое характерно для кинематографа или театральных постановок. Сюжеты автора позволяют аудитории испытать эффект погружения в новую реальность.
Ее работы построены на взаимодействии персонажа, его эмоций и окружающей среды. Часто окружающая обстановка подчеркивает эмоции человека, чтобы ярче их изобразить.
Мирея восхищается процессом создания «маленьких миров» с помощью снимков. Она увлечена идеей того, как через женские образы выражаются такие эмоции, как власть или уязвимость.
«Многие думают, что на снимках естественные цвета, но это утомительный процесс работы в фоторедакторах, где я применяю цветовые обработки, которые делают мои снимки такими яркими», — говорит фотограф.
Elle Decoration
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