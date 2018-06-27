Иммерсивная реальность: фотограф Мирея Гартланд

Мирея Гартланд (Mireya Gartland) — фотограф из Сан-Франциско, который изучает человеческие эмоции с помощью фотоснимков. Ее цель показать человеческую уязвимость в окружающей среде. Иммерсивные снимки Миреи создают ощущение присутствия, которое характерно для кинематографа или театральных постановок. Сюжеты автора позволяют аудитории испытать эффект погружения в новую реальность.

Ее работы построены на взаимодействии персонажа, его эмоций и окружающей среды. Часто окружающая обстановка подчеркивает эмоции человека, чтобы ярче их изобразить.

Мирея восхищается процессом создания «маленьких миров» с помощью снимков. Она увлечена идеей того, как через женские образы выражаются такие эмоции, как власть или уязвимость.