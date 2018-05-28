Инстаграм недели: архитектура и мир Людмилы Лаврицкой

Об аккаунте

Я начала вести аккаунт @lavritskaya, наверное, года четыре назад. До этого фотографировала как и все — красивые места в поездках. Фотография не была для меня предметом особого интереса. Никогда не было желания пополнять ряды бесконечных фотографов или делать фотографию источником своего заработка.

О методе

Я не пользуюсь профессиональной аппаратурой, снимаю на обычный телефон. Поэтому не позиционирую себя как фотограф, художник или деятель искусства. Мобильная фотография — это про другое. Это возможность передать свое видение, не опираясь на «точные науки» (законы построения композиции, выдержки, диафрагмы и др.). Технические знания не «вытянут» кадр, если вы не горите объектом съемки, не чувствуете его.

Я фотографирую по наитию. Это интуитивное видение происходит из моего собственного чувства прекрасного и отшлифовывается с каждым годом. Поэтому я могу возвращаться к одному и тому же зданию несколько раз — это будут разные снимки.

О вдохновении

Мое главное вдохновение — это архитектура. Города из камня и бетона, как олицетворение триумфа человеческой мысли над пустотой и незаполненностью пространства. Любимые направления — конструктивизм, функционализм, модернизм, брутализм, баухаус, футуризм. Здания, построенные в этих стилях, опередили свою эпоху. Через столько лет мы смотрим на эту архитектуру и восхищаемся ее простотой, функциональностью, продуманностью.

О путешествиях

Я никогда не поеду путешествовать туда, где мне нечего будет снимать! Архитектура — это не просто набор достопримечательностей города, это отражение его сути, характера. Перед поездкой я часто готовлю списки мест, которые я хочу снять, отмечаю их на карте, планирую маршруты. Я могу променять несколько дней в центре Парижа на заурядные пригороды, если в них есть здания, которые вызвали мой интерес.

Например, сейчас я нахожусь в Нидерландах, и это уже не первая поездка в страну. В этот раз мне хочется показать подписчикам чуть другую Голландию — не только с мельницами и пряничными домиками, но и со «спальными» районами, социальным жильем.

О сложностях

При съемке архитектурных элементов не всегда удается воплотить задуманное в жизнь. Например, проход к зданию может быть перекрыт: ремонт дороги, стройка, толпа туристов. В итоге теряется доступ к лучшей (а иногда — и единственной) обзорной точке. Никто не властен над погодой. Естественное освещение может сыграть злую шутку — когда целенаправленно едешь снимать интересный объект, но из-за бьющего в объектив солнца, не можешь сделать хороший кадр. Здание — не живая модель, его нельзя попросить подвинуться или принять позу. Но моя страсть может заставить меня вернуться на другой день и попытаться снова.

О любимых кадрах