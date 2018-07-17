Инстаграм недели: архитектура мечты Алексиса Христодулу

Выхолощенные изображения модернистской и бруталистской архитектуры Алексиса Христодулу на самом деле существуют лишь в его воображении, а в реальности воплощаются в виде идеальных рендеров

Цифровой художник из Кейптауна Алексис Христодулу (Alexis Christodoulou) в январе 2017 года запустил проект Imagined Architectural Spaces. Серия включает максимально реалистичные рендеры воображаемых архитектурных пространств в духе брутализма и модернизма.

Алексис не всегда занимался диджитал искусством. Пять лет назад он работал копирайтером, а в качестве отдыха экспериментировал с программой SketchUp. «Я создаю эти места, потому что мне нравится время от времени убегать сюда от реальности», — рассказывает художник.

Создаваемые объекты и выбранная цветовая палитра — личный вкус Алексиса в дизайне. Он выбирает бледные голубые, розовые и желтые оттенки. Стилеобразующими элементами является керамическая плитка, терраццо, арки и бассейны. В работе автор использует детали из реально существующих образцов архитектуры.

С недавнего времени Христодулу также начал вписывать в утопичные пространства и предметы мебели — объекты Superstudio, фабрики Thonet, Вико Маджистретти (Vico Magistretti), Альдо России (Aldo Rossi), Ле Корбюзье (Le Corbusier) и др.