Инстаграм недели: безлюдный мир Андреса Галлардо Албаджара

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В многочисленных путешествиях по миру испанский фотограф Андрес Галлардо Албаджар умеет поймать удачные кадры, на которых густонаселенные города и туристические места предстают абсолютно безлюдными
Серия Korean Schooling
Одним из самых обсуждаемых проектов Албаджара стала серия фотографий на тему корейских школ. Художника заворожила пастельная гамма, архитектурная симметрия и планировка учебных учреждений Сеула. Создается впечатление, что здания, футбольные поля и игровые площадки замерли в ожидании: вот-вот раздастся оглушительный звонок на перемену и толпы детей хлынут на волю из школы.
Серия Solitude at the Endless Wall
Другим безлюдным проектом фотографа стала серия «Одиночество на Бесконечной Стене» (Solitude at the Endless Wall). Одно из величайших сооружений древности — Великая Китайская стена ежегодно привлекает тысячи туристов. И если в своем воображении путешественник рисует уединенную прогулку по извивающейся каменной громадине, то в реальности бесконечное пространство Стены буквально забито многочисленными туристами.
Но во время поездки в Китай Андресу Албаджару удалось поймать очень редкие кадры — абсолютно пустынные тротуары Стены, утопающие в густом тумане. Секрет серии прост: плохая погода в то раннее утро отпугнула посетителей. Мрачная атмосфера фотографий дает возможность прочувствовать величие исторического сооружения.
Серия Urban Geometry
Фотограф много путешествует по миру, как бы это ни прозвучало банально. Автор объехал уже значительную часть Европы в поисках занимательных ракурсов для серии «Городская геометрия» (Urban Geometry). Интересные архитектурные решения он уже успел запечатлеть в Париже, Берлине, Копенгагене, Таллинне, Милане, Праге и других городах.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)