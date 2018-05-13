Инстаграм недели: безлюдный мир Андреса Галлардо Албаджара

В многочисленных путешествиях по миру испанский фотограф Андрес Галлардо Албаджар умеет поймать удачные кадры, на которых густонаселенные города и туристические места предстают абсолютно безлюдными

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Серия Korean Schooling

Одним из самых обсуждаемых проектов Албаджара стала серия фотографий на тему корейских школ. Художника заворожила пастельная гамма, архитектурная симметрия и планировка учебных учреждений Сеула. Создается впечатление, что здания, футбольные поля и игровые площадки замерли в ожидании: вот-вот раздастся оглушительный звонок на перемену и толпы детей хлынут на волю из школы.

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Серия Solitude at the Endless Wall

Другим безлюдным проектом фотографа стала серия «Одиночество на Бесконечной Стене» (Solitude at the Endless Wall). Одно из величайших сооружений древности — Великая Китайская стена ежегодно привлекает тысячи туристов. И если в своем воображении путешественник рисует уединенную прогулку по извивающейся каменной громадине, то в реальности бесконечное пространство Стены буквально забито многочисленными туристами.

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Но во время поездки в Китай Андресу Албаджару удалось поймать очень редкие кадры — абсолютно пустынные тротуары Стены, утопающие в густом тумане. Секрет серии прост: плохая погода в то раннее утро отпугнула посетителей. Мрачная атмосфера фотографий дает возможность прочувствовать величие исторического сооружения.

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Серия Urban Geometry

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Фотограф много путешествует по миру, как бы это ни прозвучало банально. Автор объехал уже значительную часть Европы в поисках занимательных ракурсов для серии «Городская геометрия» (Urban Geometry). Интересные архитектурные решения он уже успел запечатлеть в Париже, Берлине, Копенгагене, Таллинне, Милане, Праге и других городах.

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Фото: Andrés Gallardo Albajar

Фото: Andrés Gallardo Albajar