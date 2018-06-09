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9 июня 2018

Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци

Итальянский цифровой художник Микеле Дурацци отправляет зрителя в путешествие по минималистичному сюрреалистичному миру

Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 1)

Серия лаконичных работ Was ist Metaphysik? («Что такое метафизика?») флорентийского цифрового художника Микеле Дурацци (Michele Durazzi) заимствует название из работы немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера. При помощи фотографии и 3D моделирования автор создает изображения вне движения, изменения и развития. Дурацци отправляет читателя в безмолвный сюрреалистичный мир, где главенствующую роль играет абсолютный минимализм. Человеческое присутствие на фоне футуристичной архитектуры обозначено чисто символически: таким образом автор балансирует кадр.

Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 2)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 3)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 4)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 5)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 6)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 7)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 8)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 9)
Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци (фото 10)

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Хёрст Шкулёв Паблишинг

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