Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци

Серия лаконичных работ Was ist Metaphysik? («Что такое метафизика?») флорентийского цифрового художника Микеле Дурацци (Michele Durazzi) заимствует название из работы немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера. При помощи фотографии и 3D моделирования автор создает изображения вне движения, изменения и развития. Дурацци отправляет читателя в безмолвный сюрреалистичный мир, где главенствующую роль играет абсолютный минимализм. Человеческое присутствие на фоне футуристичной архитектуры обозначено чисто символически: таким образом автор балансирует кадр.