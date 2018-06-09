Инстаграм недели: метафизика Микеле Дурацци

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Итальянский цифровой художник Микеле Дурацци отправляет зрителя в путешествие по минималистичному сюрреалистичному миру
Серия лаконичных работ Was ist Metaphysik? («Что такое метафизика?») флорентийского цифрового художника Микеле Дурацци (Michele Durazzi) заимствует название из работы немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера. При помощи фотографии и 3D моделирования автор создает изображения вне движения, изменения и развития. Дурацци отправляет читателя в безмолвный сюрреалистичный мир, где главенствующую роль играет абсолютный минимализм. Человеческое присутствие на фоне футуристичной архитектуры обозначено чисто символически: таким образом автор балансирует кадр.
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
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