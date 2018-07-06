Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса

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Цифровой художник из Сан-Франциско Эрик Рэндалл Моррис трансформирует архитектурные фотографии, чтобы подвергнуть сомнению пресловутую американскую мечту
Художник Эрик Рэндалл Моррис (Eric Randall Morris) из Сан-Франциско извлекает традиционную частную архитектуру США из контекста и намеренно искажает пропорции и силуэты домов. Серия фотографий называется «Американская гиперреальность» и исследует знаменитую американскую мечту. Манипуляциями и мутациями дизайнер хочет заставить зрителя подвергнуть сомнению представления об идиллической Америке.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)