Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса

Художник Эрик Рэндалл Моррис (Eric Randall Morris) из Сан-Франциско извлекает традиционную частную архитектуру США из контекста и намеренно искажает пропорции и силуэты домов. Серия фотографий называется «Американская гиперреальность» и исследует знаменитую американскую мечту. Манипуляциями и мутациями дизайнер хочет заставить зрителя подвергнуть сомнению представления об идиллической Америке.