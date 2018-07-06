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6 июля 2018

Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса

Цифровой художник из Сан-Франциско Эрик Рэндалл Моррис трансформирует архитектурные фотографии, чтобы подвергнуть сомнению пресловутую американскую мечту

Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 0)
Фото: 
@ericrandall

Художник Эрик Рэндалл Моррис (Eric Randall Morris) из Сан-Франциско извлекает традиционную частную архитектуру США из контекста и намеренно искажает пропорции и силуэты домов. Серия фотографий называется «Американская гиперреальность» и исследует знаменитую американскую мечту. Манипуляциями и мутациями дизайнер хочет заставить зрителя подвергнуть сомнению представления об идиллической Америке.

Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 2.1)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 2.2)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 3)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 4.1)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 4.2)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 5)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 6.1)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 6.2)
Фото: 
@ERICRANDALL
Инстаграм недели: искаженная Америка Эрика Рэндалла Морриса (фото 7)
Фото: 
@ERICRANDALL

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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