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30 апреля 2018
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Инстаграм недели: повседневная архитектура Филипе Васконселоса

Архитектор Филипе Васконселос преобразует культовые здания в предметы повседневного обихода

Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 0)
Центр Гейдара Алиева. Заха Хадид.

Архитектор Филипе Васконселос (Filipe Vasconcelos) по-новому взглянул на свою профессию. Автор исследует связь и ищет сходство между архитектурными и повседневными объектами. И в инстаграме @filipe__vasconcelos преобразовывает здания самым неожиданным образом. Например, Музей Гуггенхайма Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright) становится соковыжималкой для цитрусовых, Центр Гейдара Алиева Захи Хадид (Zaha Hadid) превращается в панцирь рака-отшельника, Саграда-Фамилия Антонио Гауди — это всего лишь замок на песке, а на крыше кампуса Иллинойсского института Людвига Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) удобно играть в пинг-понг. 

Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 1)
Музей Гуггенхайма. Фрэнк Ллойд Райт.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 2)
Римский колизей.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 3)
Саграда-Фамилия. Антонио Гауди.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 4)
Часовня Ribbon в Хиросиме. Хироши Накамура.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 5.1)
Бурдж-эль-Араб. Том Райт.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 5.2)
Кафедральный собор Бразилиа. Оскар Нимейер.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 6)
Часовня в ЮАР. Бюро Steyn Studio.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 9)
Музей современного искусства в Нитерое. Оскар Нимейер.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 11)
Национальный стадион в Пекине. Herzog & de Meuron.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 13)
Тауэрский мост.
Инстаграм недели: архитектурные коллажи Филипе Васконселоса (фото 16)
Кампус Иллинойсского технологического института в Чикаго. Людвиг Мис ван дер Роэ.
Материалы по темам
Заха ХадидinstagramОскар НимейерМузей ГуггенхаймаЛюдвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe)Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright)Herzog & de MeuronАнтонио Гауди
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