Инстаграм недели: повседневная архитектура Филипе Васконселоса

Архитектор Филипе Васконселос (Filipe Vasconcelos) по-новому взглянул на свою профессию. Автор исследует связь и ищет сходство между архитектурными и повседневными объектами. И в инстаграме @filipe__vasconcelos преобразовывает здания самым неожиданным образом. Например, Музей Гуггенхайма Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright) становится соковыжималкой для цитрусовых, Центр Гейдара Алиева Захи Хадид (Zaha Hadid) превращается в панцирь рака-отшельника, Саграда-Фамилия Антонио Гауди — это всего лишь замок на песке, а на крыше кампуса Иллинойсского института Людвига Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) удобно играть в пинг-понг.