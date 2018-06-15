Плавучая инсталляция Христо для Serpentine Gallery

Американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо (Сhristo) представит на озере в Лондоне масштабную плавучую инсталляцию Mastaba. 20-метровая установка пробудет в Гайд-парке на озере Серпентин с 18 июня по 23 сентября 2018 года.