Плавучая инсталляция Христо для Serpentine Gallery

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Скульптор и художник Христо создал на озере в Лондоне 20-метровую плавучую инсталляцию из металлических бочек
Американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо (Сhristo) представит на озере в Лондоне масштабную плавучую инсталляцию Mastaba. 20-метровая установка пробудет в Гайд-парке на озере Серпентин с 18 июня по 23 сентября 2018 года.
Инсталляция перекликается с ретроспективной выставкой в галерее Serpentine, посвященной жизни и работам болгарского художника и его покойной жены Жанны-Клод. Проект Mastaba реализован из больших металлических бочек (общим количеством 7506 штук!), раскрашенных в красный, синий и белый цвет. Пирамидальная форма навеяна древней архитектурой Месопотамии.
Elle Decoration
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