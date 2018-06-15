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15 июня 2018

Плавучая инсталляция Христо для Serpentine Gallery

Скульптор и художник Христо создал на озере в Лондоне 20-метровую плавучую инсталляцию из металлических бочек

Инсталляция на озере в Лондоне от Serpentine Gallery (фото 0)
Художник Христо.
Фото: 
Wolfgang Volz

Американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо (Сhristo) представит на озере в Лондоне масштабную плавучую инсталляцию Mastaba. 20-метровая установка пробудет в Гайд-парке на озере Серпентин с 18 июня по 23 сентября 2018 года.

Инсталляция на озере в Лондоне от Serpentine Gallery (фото 1)
Фото: 
André Grossmann

Инсталляция перекликается с ретроспективной выставкой в галерее Serpentine, посвященной жизни и работам болгарского художника и его покойной жены Жанны-Клод. Проект Mastaba реализован из больших металлических бочек (общим количеством 7506 штук!), раскрашенных в красный, синий и белый цвет. Пирамидальная форма навеяна древней архитектурой Месопотамии.

Инсталляция на озере в Лондоне от Serpentine Gallery (фото 2)
Фото: 
@olympia_cupcake
Инсталляция на озере в Лондоне от Serpentine Gallery (фото 3)
Фото: 
Wolfgang Volz
Инсталляция на озере в Лондоне от Serpentine Gallery (фото 4)
Фото: 
Wolfgang Volz

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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