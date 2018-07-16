Юбилей арт-центра Ора-Ито на крыше здания Ле Корбюзье

Одной из главных достопримечательностей Марселя является дом Cité Radieuse («Лучистый город»). Он был построен в 1952 году Ле Корбюзье (Le Corbusier), который реализовал новаторскую концепцию вертикального «города-сада» — места, где архитектура гармонично сосуществует с природой, а индивидуум — с коллективом.

Восемь лет назад французский дизайнер Ора-Ито (Ora-Ito) услышал, что спортивный зал и солярий, задуманный Ле Корбюзье на крыше Cité Radieuse, выставлены на продажу. Он приобрел помещения в собственность и открыл здесь арт-центр в 2013 году. В МаМо проходят выставки, лекции и семинары по искусству, а с 2016 года культурное пространство входит в список объектов Всемирного наследия UNESCO.