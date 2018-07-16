Юбилей арт-центра Ора-Ито на крыше здания Ле Корбюзье

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Арт-центр MaMo на крыше знаменитого модернистского дома Ле Корбюзье в Марселе отмечает свое пятилетие. В честь юбилея здесь проходит выставка швейцарского художника Оливье Моссе
Одной из главных достопримечательностей Марселя является дом Cité Radieuse («Лучистый город»). Он был построен в 1952 году Ле Корбюзье (Le Corbusier), который реализовал новаторскую концепцию вертикального «города-сада» — места, где архитектура гармонично сосуществует с природой, а индивидуум — с коллективом.
Восемь лет назад французский дизайнер Ора-Ито (Ora-Ito) услышал, что спортивный зал и солярий, задуманный Ле Корбюзье на крыше Cité Radieuse, выставлены на продажу. Он приобрел помещения в собственность и открыл здесь арт-центр в 2013 году. В МаМо проходят выставки, лекции и семинары по искусству, а с 2016 года культурное пространство входит в список объектов Всемирного наследия UNESCO.
В честь пятилетия художественного проекта на крыше открылась выставка швейцарского абстракциониста Оливье Моссе (Olivier Mosset) UNTITLED. Художник начинал творческую деятельность в 1960-е годы в рамках парижской арт-группы ВМРТ и известен авангардными полотнами и скульптурами. Его работы хранятся в музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке, в парижском центре Жоржа Помпиду, музее изящных искусств Лозанны. Увидеть его инсталляцию в марсельском арт-центре МаМо можно будет до 30 сентября. Выставка открыта с 11:00 до 18:00 все дни, кроме вторника. Вход бесплатный. http://mamo.fr
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