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16 июля 2018

Юбилей арт-центра Ора-Ито на крыше здания Ле Корбюзье

Арт-центр MaMo на крыше знаменитого модернистского дома Ле Корбюзье в Марселе отмечает свое пятилетие. В честь юбилея здесь проходит выставка швейцарского художника Оливье Моссе

В арт-центре MаMo открылась выставка Оливье Моссе (фото 0)
Выставка художника Оливье Моссе Untitled в арт-центре МаМо.
Фото: 
©MAMO-OlivierMosset-2018

Одной из главных достопримечательностей Марселя является дом Cité Radieuse («Лучистый город»). Он был построен в 1952 году Ле Корбюзье (Le Corbusier), который реализовал новаторскую концепцию вертикального «города-сада» — места, где архитектура гармонично сосуществует с природой, а индивидуум — с коллективом.

Восемь лет назад французский дизайнер Ора-Ито (Ora-Ito) услышал, что спортивный зал и солярий, задуманный Ле Корбюзье на крыше Cité Radieuse, выставлены на продажу. Он приобрел помещения в собственность и открыл здесь арт-центр в 2013 году. В МаМо проходят выставки, лекции и семинары по искусству, а с 2016 года культурное пространство входит в список объектов Всемирного наследия UNESCO.

В арт-центре MаMo открылась выставка Оливье Моссе (фото 4)
Выставка художника Оливье Моссе Untitled в арт-центре МаМо.
Фото: 
©MAMO-OlivierMosset-2018

В честь пятилетия художественного проекта на крыше открылась выставка швейцарского абстракциониста Оливье Моссе (Olivier Mosset) UNTITLED. Художник начинал творческую деятельность в 1960-е годы в рамках парижской арт-группы ВМРТ и известен авангардными полотнами и скульптурами. Его работы хранятся в музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке, в парижском центре Жоржа Помпиду, музее изящных искусств Лозанны. Увидеть его инсталляцию в марсельском арт-центре МаМо можно будет до 30 сентября. Выставка открыта с 11:00 до 18:00 все дни, кроме вторника. Вход бесплатный. http://mamo.fr

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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+7 (495) 633-5-633
Факс:
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Материалы по темам
MoMAОра-Ито (Ora-Ito)Ле Корбюзье (Le Corbusier)Центр ПомпидуМарсельCité RadieuseОливье Моссе (Olivier Mosset)
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