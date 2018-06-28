Самая большая выставка в Лондоне

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Три причины приехать в столицу Великобритании на Летнюю выставку Королевской академии
Летнюю выставку в Королевской академии художеств Лондона в этом году стоит посетить по трем причинам. Во-первых, в этом году галерея празднует свое 250-летие, во-вторых, впервые Летняя выставка будет проходить в здании «Новая Академия», спроектированном Дэвидом Чипперфильдом, и в-третьих, она станет самой масштабной за свою долгую историю: куратор Грейсон Перри отобрал 1300 произведений художников мирового уровня. Здесь покажут работы Дэвида Хокни и Трейси Эмина, Жоанны Вашконселуш и Вольфганга Тильманса, а также начинающих мастеров. Любой экспонат выставки можно приобрести в личную коллекцию — все средства пойдут на развитие институции.
Выставка продлится до 19 августа
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)