Самая большая выставка в Лондоне

Летнюю выставку в Королевской академии художеств Лондона в этом году стоит посетить по трем причинам. Во-первых, в этом году галерея празднует свое 250-летие, во-вторых, впервые Летняя выставка будет проходить в здании «Новая Академия», спроектированном Дэвидом Чипперфильдом, и в-третьих, она станет самой масштабной за свою долгую историю: куратор Грейсон Перри отобрал 1300 произведений художников мирового уровня. Здесь покажут работы Дэвида Хокни и Трейси Эмина, Жоанны Вашконселуш и Вольфганга Тильманса, а также начинающих мастеров. Любой экспонат выставки можно приобрести в личную коллекцию — все средства пойдут на развитие институции.

Выставка продлится до 19 августа