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28 июня 2018

Самая большая выставка в Лондоне

Три причины приехать в столицу Великобритании на Летнюю выставку Королевской академии

Масштабная выставка в Лондоне (фото 0)
Грейсон Перри, Selfie with Political Causes.

Летнюю выставку в Королевской академии художеств Лондона в этом году стоит посетить по трем причинам. Во-первых, в этом году галерея празднует свое 250-летие, во-вторых, впервые Летняя выставка будет проходить в здании «Новая Академия», спроектированном Дэвидом Чипперфильдом, и в-третьих, она станет самой масштабной за свою долгую историю: куратор Грейсон Перри отобрал 1300 произведений художников мирового уровня. Здесь покажут работы Дэвида Хокни и Трейси Эмина, Жоанны Вашконселуш и Вольфганга Тильманса, а также начинающих мастеров. Любой экспонат выставки можно приобрести в личную коллекцию — все средства пойдут на развитие институции.

Выставка продлится до 19 августа

Масштабная выставка в Лондоне (фото 2)
Зал Королевской академии во время Летней выставки.
Масштабная выставка в Лондоне (фото 2)
Жоанна Вашконселуш, Royal Valkyrie.
Масштабная выставка в Лондоне (фото 3)
Дэвид Хокни, A Closer Grand Canyon.
Масштабная выставка в Лондоне (фото 5)
Майкл Ланди, Closing Down Sale.
Масштабная выставка в Лондоне (фото 6)
Крис Орр, The Fauves Picnic.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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