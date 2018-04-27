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27 апреля 2018

Полина Бондарева и Марина Гисич об арт-школе Masters

Коллекционер и основатель Школы Masters Полина Бондарева в беседе с галеристом Мариной Гисич рассказывает о первых шагах по созданию коллекции, искусстве в интерьере и образовательных проектах.

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Полина Бондарева в своей петербургской квартире, оформленной по проекту Марины Гисич. На столе — работы Дмитрия Провоторова. На стене — работа Григория Майофиса «Пигмалион».

Коллекционер Полина Бондарева и галерист Марина Гисич подружились 10 лет назад. Тогда Полина серьезно увлекалась дизайном, получала второе образование архитектора и начала ездить с командой Марины по профессиональным выставкам.

«Сама по себе фраза „современное искусство в интерьере“ звучит архаично».

В то время выставки в Marina Gisich Gallery и совместное посещение ведущих арт-ярмарок стали проводником в мир искусства для начинающего коллекционера. Сегодня собственный проект Полины Бондаревой Школа Masters набирает обороты, а их сотрудничество с Мариной Гисич выходит на новый уровень. 

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Интерь­ер Школы Masters. Книжный стеллаж и стол сделаны на заказ по эскизам Полины Бондаревой.

ELLE DECORATION Полина, с чего началось ваше увлечение искусством? 

ПОЛИНА БОНДАРЕВА Сложно сказать, с какого художника. Скорее после посещения ярмарок в Мадриде, Вене, Стамбуле и других городах. Это невероятное ощущение сообщества коллекционеров — интересных людей совершенно из разных сфер, которых объединяет любовь к искусству. Они открывают свои дома, готовы делиться опытом — совершенно другой подход, нежели в России, и он не может оставить равнодушным.

Когда постоянно просматриваешь тысячи работ, формируются предпочтения и собственный вкус. Не сразу, конечно. Понять, что хочется приобрести, и отделить это желание от веяний моды получается не сразу. После покупок первых работ начинаешь искать все более сложные форматы и скрытые в работах послания, и уже не хочется «простого» искусства. Марина, кстати, старается показать своим коллекционерам, что искусство не должно быть понятным, что смыслы часто рождаются в процессе, что искусство — это не декорация.

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На стеллаже, Poliform, объекты из Галереи дизайна/bulthaup.
«Не всегда те, кто интересуется искусством, готовы идти за академическими знаниями».
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Марина Гисич и Полина Бондарева в Школе Masters на фоне работы Алексея Гана.

Как менялись ваши художественные пристрастия?

П.Б. В целом последние несколько лет мой вкус не меняется — у меня была хорошая школа. Сейчас важно следить за международным контекстом — биеннале в Венеции, «Документа» в Касселе, фестиваль Skulptur Projecte в Мюнстере.

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Фрагмент интерьера Школы Masters, светильник Aqua Creations.

Искусство в интерьере — что оно для вас значит? 

МАРИНА ГИСИЧ На мой взгляд, сама по себе фраза «современное искусство в интерьере» звучит архаично. Это, в первую очередь, сильно зависит от «интерьера», о котором идет речь. Если мы имеем в виду искусство для музейной экспозиции, то это одно. Если мы говорим о жилом пространстве, где мы проводим время с близкими, где растут и воспитываются дети, — это совершенно другое и предполагает особую миссию этих произведений. Искусство, как я люблю говорить, может быть «на вырост», оно ведет нас вперед и ни в коем случае не должно быть просто пятном на стене.

П. Б. Для меня, безусловно, искусство — это не часть интерьера; большинство купленных мною работ хранятся в кабинете и ждут своего часа. Ни в коем случае не должно быть спешки. 

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Фрагмент интерьера Полины Бондаревой. Над диваном, Flexform, работа Семена Мотолянца Contemporary.

Как меняется ваша коллекция, приходят и уходят работы?

П.Б. В основном приходят, я покупаю очень аккуратно и редко. Это случается, когда я точно знаю, что все совпало: когда мне близко выражение художника, когда я чувствую, что вот теперь я уже без этого спать не смогу. Я стараюсь покупать работы на аукционах или с выставок, там можно приобрести вещи даже дешевле. Не всегда получается покупать серьезные работы топовых художников, но есть малые формы.

Например, в прошлом году я приобрела отличную акварель Керима Рагимова, которая стоит в разы дешевле его больших полотен. Магия возникает, когда ты долго наблюдаешь за художником, следишь за его творческими исканиями, знакомишься с ним, ищешь именно свою работу, а потом уже приобретаешь. Дальше каждая работа с годами переосмысливается, проживая целую жизнь со своим владельцем, раскрывается, дает новые смыслы. В этом и заключается суть коллекционирования.

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На фоне обоев, Hermès, работы Ивана Тузова, Керима Рагимова, Петра Белого. Кресло, Poltrona Frau.

Расскажите о вашей Школе Masters.

П. Б. Идея возникла несколько лет назад, когда я училась в Академии художеств. У меня все случилось наоборот — от современного искусства я перешла к классическому образованию. Но не всегда те, кто интересуется искусством, готовы идти за академическими знаниями. 

Мастер своего дела (фото 16)

Какие задачи вы ставите?

П. Б. Мы даем возможность слушателям разного уровня подготовки выбрать курсы с ведущими педагогами и специалистами, самостоятельно формируя программу обучения, — будь то эпохи в истории искусства, история кино, музыки или литературы. За два с половиной года мы провели десятки курсов. Преимуществом образования в Школе Masters является широкий выбор предметов и удобное расписание, которое позволяет посещать занятия и работающим людям.

Мы много путешествуем с преподавателями школы. Нашей задачей является не только обучение классическому искусству, но и погружение слушателей в актуальную среду — мы ходим по галереям, знакомимся с кураторами, проводим дискуссии с теоретиками и практиками, ездим на биеннале, сотрудничаем с музыкальными и театральными фестивалями.

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С кем вы сотрудничаете сегодня?

П. Б. Помимо образовательных событий, мы проводим в школе выставки, работаем с художниками и галереями. В прошлом году мы с Мариной Гисич делали выставку работ Виталия Пушницкого, а недавно выставляли работы Алексея Гана.

Мы очень строго проводим отбор тех работ, которые показываем в школе. Именно через них формируется вкус и включенность в текущий арт-процесс, это помогает нашим слушателям проследить параллели между классическим и современным искусством.

М. Г. Альтернативные площадки помогают раскрыть потенциал проекта, выходящего за рамки просто выставки. Например, у Виталия Пушницкого есть цикл живописи под названием Tribute — работы небольшого формата, где автор «признается в любви» и отдает дань большим мастерам живописи. Это камерная серия, ей нужна соответствующая обстановка и окружение.

Раскрыть ее в правильном направлении в галерейном пространстве довольно трудно. Дебют этого проекта состоялся в пространстве Школы Мasters — он как будто был специально создан для этой среды, а продолжение серии представлено на выставке в Новом Музее.

Дискуссия с художником стала частью программы одного из курсов Школы Masters. Наши ауди­тории постоянно пересекаются. В этом смысле мне кажется особенно важной образовательная миссия, которую несет проект Masters, — отдавать знание максимальному количеству людей, желающих его получить. 

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Интерь­ер класса в Школе Masters. За стеклянной перегородкой — работы Алексея Гана из серии «Места 3». Стол сделан на заказ, стулья, IKEA.
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