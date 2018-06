Программа Московской биеннале молодого искусства

«Ведутся революционные работы» (This Site Is Under Revolution) — стратегический проект биеннале (куратор — Барбара Куэто) изучает различные аспекты личности в контексте постцифрового общества, обращается к виртуальному пространству, как к площадке формирования гражданского самосознания.

8 июня — 22 июля.

Московский музей современного искусства (MMOMA), Гоголевский б-р, 10 Гоголевский бульвар, 10.