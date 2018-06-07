Программа Московской биеннале молодого искусства

8 июня в Москве откроется Международная биеннале молодого искусства — представляем краткий обзор всех важных событий на ближайшие полтора месяца

Миссия Московской международной биеннале молодого искусства — открытие новых имен и поддержка творческих инициатив художников. Биеннале проводится с 2008 года, и если раньше кураторами выступали известные международные специалисты, независимо от их возраста, то с 2015 года отдается предпочтение именно представителям нового поколения (до 35 лет). У VI Молодежной биеннале женское лицо: основной и стратегический проекты курируют женщины.

В этом году комиссаром биеннале стала Екатерина Кибовская. Обширная программа включает 55 событий, а участие принимает более полусотни художников. Основным проектом станет выставка «Абракадабра» (будут представлены 60 работ художников со всего света) под руководством куратора Лукреции Калабро Висконти (Lucrezia Calabrò Visconti). Экспозиция исследует растущий интерес современной культуры к эзотерическим, тайным практикам. 8 июня — 31 июля. Деловой квартал «Рассвет» на Красной Пресне, Столярный переулок, 3, к. 1.

Дорога Гаведа, Эгле Кулбокайте. «YGRG 14X: читать одной рукой». Перформанс. Фото: Московская международная биеннале молодого искусства

«Ведутся революционные работы» (This Site Is Under Revolution) — стратегический проект биеннале (куратор — Барбара Куэто) изучает различные аспекты личности в контексте постцифрового общества, обращается к виртуальному пространству, как к площадке формирования гражданского самосознания. 8 июня — 22 июля. Московский музей современного искусства (MMOMA), Гоголевский б-р, 10 Гоголевский бульвар, 10.

Андрес Барон. «Печатный закат». Фото: Московская международная биеннале молодого искусства

Еще одна выставка «Спасибо, пожалуйста, извини» Жени Чайки включает работы преимущественно российских художников. Как очевидно из названия, экспозиция посвящена вежливым «волшебным словам», а также их взаимодействию между людьми. 9 июня — 22 июля. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), улица Зоологическая, 13, стр. 2.

Марк Джонсон. «Ультрафиолетовое». Фото: МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА

Новым участником биеннале станет музей AZ, в котором одновременно с ММОМА состоится выставка «Идеальный возраст». Экспозиция задается вопросом о роли возраста в нашей жизни, поднимает проблемы культа молодости, эйджизма, а также тему творческого возраста у художников. 6 июня — 9 сентября. Музей AZ, ул. 2-я Тверская-Ямская, 20-22.

Владимир Марин. «Сервиз». Фото: МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА