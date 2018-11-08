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8 ноября 2018

Самое большое граффити в мире от Покраса Лампаса

Почти месяц работы и более пяти тысяч литров краски и потребовалось художнику Покрасу Лампасу, чтобы разрисовать площадь перед столичным стадионом «РЖД Арена» в Москве. Граффити занимает территорию свыше 11 тыс кв м!

Новый арт-объект Покраса Лампаса: самое большое граффити в мире! (фото 0)
Фото: 
19tones

Художник Покрас Лампас (Pokras Lampas) и футбольный клуб «Локомотив» представляют самое большое граффити в мире! Рисунок, над которым мастер стоит-арта трудился более месяца, украсил собой площадь перед стадионом «РЖД Арена» в Черкизове — домашней ареной клуба. Территория более чем в 11 тыс кв м расписана в красно-зеленых цветах, родных для «Локо».

Самое большое граффити в мире от Покраса Лампаса (фото 2)
Фото: 
19tones

«Мы стремимся к трансформации футбольной зрительской культуры, чтобы посещение матча воспринималось как современный вид досуга, в одно ряду с походом в кинотеатр, парк или клуб. Поэтому мы особое внимание уделяем и созданию уникальной атмосферы на нашем стадионе, и уровню сервиса и комфорта на нем, — говорит про этот проект генеральный директор ФК „Локомотив“ Илья Геркус. — В ближайшее время прилегающую к „РЖД Арена“ территорию ждёт масштабная реновация, которая призвана отметить площадь на досуговой карте Москвы. Рекордная каллиграфия Покраса Лампаса — это первый яркий фрагмент будущего культурно-спортивного кластера».

С 9 ноября каждый желающий сможет увидеть арт-объект Покраса Лампаса. Доступ к нему будет открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Спойлер: в гигантском граффити зашифровано послание художника — фраза «У нас свой путь» на разных языках, новый слоган «Локо».

Самое большое граффити в мире от Покраса Лампаса (фото 4)
Фото: 
19tones

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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