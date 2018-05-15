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15 мая 2018

50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда

В Москве пройдет выставка в честь 50-летия итальянского бренда Etro

В рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес»17 мая в Петровском Пассаже откроется иммерсивная выставка к 50-летию итальянского бренда Etro — знаковое событие для Bosco di Ciliegi. У двух компаний много общего: внимание к деталям и материалам, к истории искусств и костюма, цветам и узорам, к вечной теме Востока и Запада. Двадцать лет сотрудничества и взаимной любви с Россией стали темой интерактивной выставки.

В 2018 году исполняется 50 лет Etro. В честь юбилея организаторы выставки предлагают вспомнить знаковые места, персонажей и атмосферу Милана. Выставка разделена на пять тематических пространств: Природа, Искусство, Цвет, Игра, Путешествие, чтобы позволить зрителю погрузиться в атмосферу бренда. Итальянский Дом моды Etro был основан в 1968 году Джероламо Этро — большим любителем старинных тканей и знатоком живописи. Эти предметы стали основой выставки.

На открытие выставки прибудут Вероника и Джакопо Этро (основатели бренда Etro). Следующая большая выставка 50th Anniversary откроется в сентябре в миланском музее MUDEC.

«Черешневый лес» — открытый фестиваль искусств, учрежденный Bosco di Ciliegi. Каждую весну с 2001 года компания представляет обширную программу театральных премьер и музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. От «Вишневого сада» к «Черешневому лесу» — такова скрытая метафора фестиваля.

50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 0)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 1)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 2)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 3)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 4)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 5)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 6)
50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда (галерея 4, фото 7)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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