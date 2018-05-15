50 лет Etro: выставка к юбилею итальянского бренда

В рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес»17 мая в Петровском Пассаже откроется иммерсивная выставка к 50-летию итальянского бренда Etro — знаковое событие для Bosco di Ciliegi . У двух компаний много общего: внимание к деталям и материалам, к истории искусств и костюма, цветам и узорам, к вечной теме Востока и Запада. Двадцать лет сотрудничества и взаимной любви с Россией стали темой интерактивной выставки.

В 2018 году исполняется 50 лет Etro. В честь юбилея организаторы выставки предлагают вспомнить знаковые места, персонажей и атмосферу Милана. Выставка разделена на пять тематических пространств: Природа, Искусство, Цвет, Игра, Путешествие, чтобы позволить зрителю погрузиться в атмосферу бренда. Итальянский Дом моды Etro был основан в 1968 году Джероламо Этро — большим любителем старинных тканей и знатоком живописи. Эти предметы стали основой выставки.

На открытие выставки прибудут Вероника и Джакопо Этро (основатели бренда Etro). Следующая большая выставка 50th Anniversary откроется в сентябре в миланском музее MUDEC.