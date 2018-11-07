Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока

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Что такое «дьявольские шары», зачем нужно блюдо с отверстием для слива воды, почему золотым шитьем должны заниматься только мужчины, и приносят ли счастье павлины? Ответы на эти вопросы ищем в Музее Востока, который 30 октября 2018 года отметил свое 100-летие.
Собрание Государственного музея искусства народов Востока насчитывает около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Специально для ELLE Decoration сотрудники музея выбрали из них семь самых интересных предметов, которые в разные века служили для украшения интерьера. Спорим, вы не сразу догадаетесь, что к чему? Вот, например:
Китайские мастера XIX века заполонили Европу «дьявольскими шарами». Эти диковинные предметы, вырезанные из слоновой кости, украшали интерьер и служили забавой: их подолгу разглядывали, пытаясь сосчитать количество шаров внутри оболочки. Ажурная резьба поражает своим совершенством и как будто прячет от зрителя секрет. Шар из коллекции Музея Востока таит в себе изобразительный ребус: имя изображенных на статуе персонажей — братьев Хэхэ, по-китайски звучит омонимично словам «мир», «покой», «согласие», «лотос» и «коробка». Таким образом, летучая мышь в коробке расшифровывается как «поймать счастье».
В Средней Азии получили распространение кувшины для омовения афтаба с длинным высоко поднятым носиком и тазики дастшу с широкими приподнятыми бортами и шарообразным туловом, куда стекала вода через круглое отверстие, закрытое резной решеткой. Наличие в доме набора для умывания свидетельствовало о высоком достатке хозяина и о его внимании к правилам этикета, предписывающего подавать гостям воду для омовения рук после еды, что было не только знаком уважения, но и необходимостью — в Средней Азии было принято есть руками.
Вышивкой в Азербайджане профессионально занимались только мужчины. Особенно это относилось к золотному шитью — считалось, что в руках женщины золото темнеет. Вышивкой и аппликацией украшались, к примеру, посольские скатерти, дарившиеся высоким иностранным гостям. Вышивальщики не имели готовых образцов и каждый раз создавали узор сами.
В приданое узбекской невесты в XIX веке обязательно входило сузани — свадебное покрывало. Покрывало играло важнейшую роль в свадебном обряде — под ним невесту вели в дом жениха, им покрывали постель новобрачных. Жемчужиной собрания музея Востока является «сузани с павлинами», созданное на рубеже XVIII–X1IX веков и вышитое вручную шелковым нитями. На сузани павлины играли роль благопожелательного знака и должны были способствовать установлению хороших отношений между молодоженами.
Всемирно известны дагестанские вышивки XVIII–XIX веков. Эти изделия использовались в свадебном и в похоронно-поминальном обрядах, служили оберегами — ими покрывали люльку с младенцем, причем всегда обязательно узором внутрь, чтобы вышивка своими магическими знаками защищала ребенка от нечистой силы. Элементы узора, соединенные каждый раз по определенному вышивальщицей принципу, представляли целый рассказ и особое пожелание к конкретному случаю (к сожалению, в наши дни язык этих «рассказов» утерян).
Ширмы были завезены в Японию из Китая в восьмом веке и прочно вошли в быт высших слоев общества. Они предназначались для деления пространства дворцовых помещений, а также для их парадного оформления. В XVII–XIX веках на ширмах зачастую изображалась жанровая живопись, связанная с жизнью, вкусами и запросами городского населения.
Рукописная книга — объект необычайной значимости в культуре мусульманского Востока. Слову, явленному прежде всего в священной книге — Коране, отводилась роль посредника между Богом и людьми. Традиция уважения к книге как средоточию знания, выраженного в слове, привлекла к возникновению особого ритуала создания и чтения рукописей. Трепетное отношение к книге выразилось и в появлении специального приспособления для чтения — подставки, состоящей из двух скрещенных плоскостей, на которых раскрытая рукопись не перегибалась и не возникало необходимости лишний раз трогать ее руками. Использование подставки объяснялось и чисто прагматическими соображениями: в традиционном мусульманском жилище нет столов и стульев, и, сидя на полу или низком сиденье, удобно читать книгу, расположенную на возвышении перед глазами. Деревянные подставки украшались резьбой и инкрустацией в присущем мусульманскому искусству декоративном стиле.
Музей Востока, www.orientmuseum.ru, Москва, Никитский бульвар, д.12, www.orientmuseum.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)