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7 ноября 2018

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока

Что такое «дьявольские шары», зачем нужно блюдо с отверстием для слива воды, почему золотым шитьем должны заниматься только мужчины, и приносят ли счастье павлины? Ответы на эти вопросы ищем в Музее Востока, который 30 октября 2018 года отметил свое 100-летие.

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 0)
Настольное украшение, Китай, XIX век.

Собрание Государственного музея искусства народов Востока насчитывает около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Специально для ELLE Decoration сотрудники музея выбрали из них семь самых интересных предметов, которые в разные века служили для украшения интерьера. Спорим, вы не сразу догадаетесь, что к чему? Вот, например:

Дьявольские шары

Китайские мастера XIX века заполонили Европу «дьявольскими шарами». Эти диковинные предметы, вырезанные из слоновой кости, украшали интерьер и служили забавой: их подолгу разглядывали, пытаясь сосчитать количество шаров внутри оболочки. Ажурная резьба поражает своим совершенством и как будто прячет от зрителя секрет. Шар из коллекции Музея Востока таит в себе изобразительный ребус: имя изображенных на статуе персонажей — братьев Хэхэ, по-китайски звучит омонимично словам «мир», «покой», «согласие», «лотос» и «коробка». Таким образом, летучая мышь в коробке расшифровывается как «поймать счастье».

Блюдо или раковина?

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 3)
Набор для умывания: сосуд для воды афтаба и тазик дастшу. Средняя Азия, Фергана, XIX век.

В Средней Азии получили распространение кувшины для омовения афтаба с длинным высоко поднятым носиком и тазики дастшу с широкими приподнятыми бортами и шарообразным туловом, куда стекала вода через круглое отверстие, закрытое резной решеткой. Наличие в доме набора для умывания свидетельствовало о высоком достатке хозяина и о его внимании к правилам этикета, предписывающего подавать гостям воду для омовения рук после еды, что было не только знаком уважения, но и необходимостью — в Средней Азии было принято есть руками.

Золотые нити: почему такую вышивку мог сделать только мужчина?

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 6)
Посольская скатерть. Азербайджан, Нуха (Шеки), XIX век.

Вышивкой в Азербайджане профессионально занимались только мужчины. Особенно это относилось к золотному шитью — считалось, что в руках женщины золото темнеет. Вышивкой и аппликацией украшались, к примеру, посольские скатерти, дарившиеся высоким иностранным гостям. Вышивальщики не имели готовых образцов и каждый раз создавали узор сами.

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 8)
Свадебное покрывало. Узбекистан, Нурата, конец XVIII века - начало XIX века.

Павлины, говоришь?

В приданое узбекской невесты в XIX веке обязательно входило сузани — свадебное покрывало. Покрывало играло важнейшую роль в свадебном обряде — под ним невесту вели в дом жениха, им покрывали постель новобрачных. Жемчужиной собрания музея Востока является «сузани с павлинами», созданное на рубеже XVIII–X1IX веков и вышитое вручную шелковым нитями. На сузани павлины играли роль благопожелательного знака и должны были способствовать установлению хороших отношений между молодоженами.

Лицом вниз: именно так надо класть это покрывало, чтобы...

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 11)
Покрывало на люльку Дагестан, Акушинский район, конец XVIII – начало XIX века.

Всемирно известны дагестанские вышивки XVIII–XIX веков. Эти изделия использовались в свадебном и в похоронно-поминальном обрядах, служили оберегами — ими покрывали люльку с младенцем, причем всегда обязательно узором внутрь, чтобы вышивка своими магическими знаками защищала ребенка от нечистой силы. Элементы узора, соединенные каждый раз по определенному вышивальщицей принципу, представляли целый рассказ и особое пожелание к конкретному случаю (к сожалению, в наши дни язык этих «рассказов» утерян).

Япония vs Китай. Кто изобрел ширмы?

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 14)
"Всадники". Япония, конец XVII века. Бумага, краски, твореное золото, тушь, гофун (белый пигмент из растертых раковин), золотая бумага, парча, дерево, лак.

Ширмы были завезены в Японию из Китая в восьмом веке и прочно вошли в быт высших слоев общества. Они предназначались для деления пространства дворцовых помещений, а также для их парадного оформления. В XVII–XIX веках на ширмах зачастую изображалась жанровая живопись, связанная с жизнью, вкусами и запросами городского населения.

Как читать: сидя или стоя?

Семь самых необычных предметов интерьера из собрания Музея Востока (фото 17)
Подставка для книги. Ближний восток, XIX век.

Рукописная книга — объект необычайной значимости в культуре мусульманского Востока. Слову, явленному прежде всего в священной книге — Коране, отводилась роль посредника между Богом и людьми. Традиция уважения к книге как средоточию знания, выраженного в слове, привлекла к возникновению особого ритуала создания и чтения рукописей. Трепетное отношение к книге выразилось и в появлении специального приспособления для чтения — подставки, состоящей из двух скрещенных плоскостей, на которых раскрытая рукопись не перегибалась и не возникало необходимости лишний раз трогать ее руками. Использование подставки объяснялось и чисто прагматическими соображениями: в традиционном мусульманском жилище нет столов и стульев, и, сидя на полу или низком сиденье, удобно читать книгу, расположенную на возвышении перед глазами. Деревянные подставки украшались резьбой и инкрустацией в присущем мусульманскому искусству декоративном стиле.

Музей Востока, www.orientmuseum.ru, Москва, Никитский бульвар, д.12, www.orientmuseum.ru

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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