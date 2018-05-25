Стрит-арт в большом городе

За настоящим искусством больше не нужно идти в музей: современные стрит-арт художники создают шедевры прямо на улицах наших городов

Граффити «Окно в Европу», набережная Цесаревича, Новосибирск, 2012. Арх-бюро Concrete Jungle (основатели: Феликс Машков и Вадим Герасименко).

Время, когда граффити считалось вандализмом, кануло в темное прошлое. Сегодня уличные художники заняли заслуженное место на пьедестале современного искусства. Городские власти, которые раньше гонялись за авторами, чтобы наказать их по всей строгости закона, теперь встают в очередь на заключение контрактов для оформления общественных пространств. Уличные художники не просто делают наши города красивыми и интересными, зачастую им под силу переосмыслить существующий урбанистический ланшафт, изменить архитектурный контекст. Вслед за великими именами родоначальников стрит-арта — Китом Харингом (Keith Haring), Бэнкси (Banksy) и Жаном-Мишелем Баския (Jean-Michel Basquiat) на улицы вышло горомное количество художников, чтобы разрисовать все, что попадется им под руку. Сами стрит-артисты считают, что искусство давно было пора выпустить из музеев на улицу. И хотя типологию современного искусства тяжело загнать в строгие рамки (пост-граффити, «интервенция», мурализм и т. д), единственное, что хотят городские жители и туристы — это зрелищность, масштаб, эстетика, философский посыл и яркие краски. Именно это зритель и получает от уличного художника. Специально для наших читателей рассказываем о самых громких именах в мире современного уличного искусства и предлагаем насладиться подборкой самых эффектных стрит-арт проектов.



Покрас Лампас

Каллиграфия площадью 1625 кв. метров заняла у художника два дня работы и затребовала 730 литров краски.

Художник Арсений Пыженков, родом из Королева, известен во всем мире как Покрас Лампас (Pokras Lampas). Забавный теперь уже не псевдоним, а официальное имя, было образовано от старого выражения «покрасить» в среде граффитистов и самой абсурдной рифмы к нему. Покрас работает в стиле «каллиграффити», как очевидно из названия — на стыке граффити и каллиграфии. Он постоянно занят новыми проектами, а на его руках — следы свежей краски.

Художник смог раскрасить тоннель от Атриума до Курского вокзала только наполовину. Причина в том, что часть принадлежит торговому центру, а часть — РЖД, и последние отказались предоставить свой отрезок Покрасу. Фото: Денис Бычковский

Прославил художника проект по созданию самой большой каллиграфии в России (да и вообще в мире) на крыше «Красного Октября» в 2015 году. В 2017 Покрас расписал тоннель от Курского вокзала до торгового центра «Атриум» в Москве, вдохновляясь произведениями художников русского авангарда, цитатами Малевича, Кандинского и Маяковского. Громким международным проектом в карьере каллиграфиста стала покраска крыши Дворца итальянской цивилизации (Palazzo Della Civilta) в Риме, который по совместительству является штаб-квартирой Fendi.

«Важно, чтобы творчество не превращалось в ремесло. Главное — доверять своей интуиции и делать только то, во что ты искренне веришь. Честное творчество всегда будет оценено по достоинству», — Покрас Лампас.



Дуэт Aesthetics

Подмосковный пост-граффити дуэт Aesthetics group существует с 2004 года. Состав участников и концепция со временем менялись, на данный момент — это Petro (Петр Герасименко) и Slak (Блинов Илья).

Совместная работа Petro и Slak в рамках пилотного проекта фестиваля «Объекты природы». Аэрозольная краска. Котка (Финляндия), 2014.

Коллектив прошел путь от классического граффити к его смешению с абстрактной живописи. Художники работают на стыке авангарда и граффити, авторский стиль выражается в насыщенных цветах и ломаных линиях.

Диптих без названия. Левая часть — Slak, правая часть — Petro. Аэрозольная краска, акрил. Сатка, Челябинская область, 2017.



Миша Most

Московский художник Миша Most занимается граффити с 1997-го и с 2004 года создает живописные работы. Автор быстро перешел из разряда «уличных авторов» в полноценные художники. Практически все работы автора посвящены человеческому будущему. В 2017 году художник создал самую большую настенную живопись в мире на площади 10 тысяч кв. метров. Холстом для произведения «Эволюция 2.1» стало здание промышленного комплекса в городе Выкса (Нижегородская область).

«Эволюция 2.1», Выкса, Нижегородская область, 2017.

Осенью того же года Миша научил рисовать дрона. В основе лежал подход «создание картины без художника». Дроны широко распространены в наше время, люди постоянно обучают устройства делать что-то новое. А художник решил привнести это «что-то новое» в искусство. Проект «Прощание с вечной молодостью» состоял из нескольких этапов. Для начала Миша отрисовывал объект на планшете, затем изображение переносилось в специальную программу, по которой «летает» дрон. Затем для получения законченного произведения стоило всего лишь нажать на кнопку — остальное делала машина.

«Прощание с вечной молодостью»: Миша Most и дрон.



Камилла Валала

Вообще-то британская художница Камилла Валала (Camille Walala) по профессии дизайнер по тканям. Но полученное образование никогда по-настоящему ее не захватывало. Последнее время Камиллу активно зовут оформлять бетонные коробки, непримечательные фасады и пешеходные переходы.

Здание Splice Post, Лондон.

Валала работает на грани современного искусства и архитектуры, вливая в окружающую среду энергию и оптимистический настрой при помощи ярких красок и орнаментов. Огромное влияние на творчество художницы оказала группа Memphis.

Детская площадка в Лондоне.

Именно в стиле этого дизайнерского объединения автор оформила фасад промышленного здания в Бруклине 40-метровой росписью. В основе концепции — оптические иллюзии, контрастные цвета и повторяющиеся L-образные мотивы.

Фасад в духе группы «Мемфис», Бруклин (Нью-Йорк).



Феличе Варини

Холстом швейцарца по происхождению и закоренелого парижанина по месту жительства Феличе Варини (Felice Varini) стала сама архитектура. Художник знаменит фирменными оптическими иллюзиями. Работы автора запечатлены на стенах зданий и тротуарах, в парках и скверах.

С первого взгляда созданное Варини изображение не воспринимается цельно, оно распадается на отдельные фрагменты. И лишь с определенной «правильной» точки зрения орнамент складывается в целостный образ. Работы Варини выглядят настолько нереальными, что первая реакция человеческого мозга: «Это фотошоп!».

Лозанна, Швейцария, 2015. Гран Пале, Париж, Франция, 2013.

Жанр, который выбрал для себя Варини, называется анаморфозом. Главной темой творчества стала геометрия — разнообразные правильные фигуры: круги, треугольники, прямоугольники. Работы Варини подобным миражам в пустыне: вот человек наблюдает гипнотическое зрелище и вдруг, одно неверное движение, и видение растворяется.

Крыша «Жилой единицы» Ле Корбюзье, Марсель, Франция, 2016.



Ill-Studio

Художники Ill-Studio в сотрудничестве с модным брендом Pigalle радикально изменили внешний облик баскетбольной площадки в Париже. В 2015 году спортивный объект оделся в резкие цвета и четкие геометрические формы по мотивам творчества Казимира Малевича.

Площадка Pigalle Duperré в Париже зажата в узком пространстве между домами, 2015.

В 2017-м же студия обратилась к более мягким, но не менее эффектным градиентным оттенкам. «Работая над этой площадкой, мы хотели исследовать отношения, складывавшиеся между спортом, искусством и культурой на протяжении многих десятилетий», — рассказывают авторы проекта.

Площадка Pigalle Duperré, Париж, 2017.

Проект яркой баскетбольной площадки бурно обсуждался на просторах интернета по всему миру. Современному поколению Instagram пространство явно пришлось по душе. Разумеется, это не единственный спортивный объект, который имеет такую нестандартную окраску. Например, в бельгийском городе Алст художница Катрин Вандерлинден (Katrien Vanderlinden) поработала над преображением другой баскетбольной площадки. Максимально эффектно яркая поверхность выглядит с высоты полета квадрокоптера.

Баскетбольная площадка, Алст, Катрин Вандерлинден.

А в итальянской Равенне городскую среду оживила другая баскетбольная площадка. Обновлением занимался уличный художник Gue.

Баскетбольная площадка, Равенна, стрит-артист Gue.



Даниэль Бюрен

Творчество французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена (Daniel Buren) имеет постоянный элемент — полоску. Интересно, что концептуальную тему автор обрел благодаря случайности. Однажды на заказанных им холстах остались следы от упаковки — полосы, которые заполонили всего его работы, вне зависимости от контекста.

Тени сквозь цветное стекло Даниэля Бюрена подобны произведениям искусства.

От холста француз переходит к городской среде — маркирует полосами станции метро, дворы Парижа. С 70-х художник работает с разноцветным стеклом и светом. Он превращает окна зданий в витражи и изучает отбрасываемую ими тень. Совместно с итальянской галереей Continua Бюрен создал масштабную инсталляцию прямо на фасаде здания парижской галереи Aveline в фирменном стиле — с вертикальными монохромными полосами и витражным стеклом.

Галерея Aveline, Париж, Даниэль Бюрен.



Шантель Мартин

Стиль молодой британской художницы Шантель Мартин (Shantell Martin) легко узнаваем. Черно-белыми размашистыми рисунками Шантель готова оформить что угодно — раскрасить городские стены или декорировать новую коллекцию обуви или одежды.

Баффало (штат Нью-Йорк), 2017.

Самые масштабные проекты художницы находятся в США. В 2017 году автор расписала 60-метровую стену завода в Баффало. Не меньше повезло городу Денвер — там Шантель оформила огромное общественное пространство. На площади в 600 кв. метров художница разрисовала все доступные ей поверхности — дорожный асфальт, тротуары и колонны.

Денвер (штат Колорадо), 2017.



NeSpoon

Польская художница, работающая под псевдонимом NeSpoon, украшает Польские города. В технике трафарета автор расписывает городские стены, фасады домов, мусорные баки, тротуары, мосты и пандусы. Излюбленным орнаментом стрит-артистки являются тончайшие замысловатые кружева.

Стараниями художницы старые здания в аварийном состоянии, дорожные ямы и полуразрушенные стены становятся по-настоящему эстетичными. Выполненные NeSpoon узоры выглядят настолько реалистично, что хочется подойти и потрогать фактуру «кружева».