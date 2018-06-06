«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее

Выставка Mad House в Мультимедиа Арт Музее объединяет классиков интернационального дизайна и русское современное искусство. Название экспозиции «Сумасшедший дом» в данном контексте стоит воспринимать буквально. Воображаемый обитатель безумного жилища — коллекционер, фетишист и немного социопат.

Хозяин дома уютно чувствует себя в царящем хаосе: произведения искусства плотно покрывают стены, а предметы дизайна возносятся на пьдесталы, теряя всякую функциональность. Объекты подобраны в соответствии с причудливым вкусом хозяина: он явно предпочитает предметы 1950-х и 1980-х годов в двух стилях: сбалансированном mid-century и взрывном постмодерне.

Особую страсть обитатель питает и к искусству: он последовательно коллекционирует работы Кабакова, Чуйкова, Булатова, Пепперштейна. В данном случае кураторы выставки рассматривают коллекционирование как возможность взять под контроль хоть крохотную часть беспорядочной вселенной.

Экспонаты для выставки предоставлены Stella Art Foundation, галереей «Палисандр», Artwin Gallery, Marina Gisich Gallery, Regina Gallery, Пьером Броше и другими частными коллекционерами.