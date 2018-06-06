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6 июня 2018

«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее

В Москве откроется выставка Mad House — интернациональный дизайн и современное русское искусство

«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее (фото 0)

Выставка Mad House в Мультимедиа Арт Музее объединяет классиков интернационального дизайна и русское современное искусство. Название экспозиции «Сумасшедший дом» в данном контексте стоит воспринимать буквально. Воображаемый обитатель безумного жилища — коллекционер, фетишист и немного социопат.

«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее (фото 2)

Хозяин дома уютно чувствует себя в царящем хаосе: произведения искусства плотно покрывают стены, а предметы дизайна возносятся на пьдесталы, теряя всякую функциональность. Объекты подобраны в соответствии с причудливым вкусом хозяина: он явно предпочитает предметы 1950-х и 1980-х годов в двух стилях: сбалансированном mid-century и взрывном постмодерне.

«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее (фото 4.1)
«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее (фото 4.2)

Особую страсть обитатель питает и к искусству: он последовательно коллекционирует работы Кабакова, Чуйкова, Булатова, Пепперштейна. В данном случае кураторы выставки рассматривают коллекционирование как возможность взять под контроль хоть крохотную часть беспорядочной вселенной.

«Сумасшедший дом» в Мультимедиа Арт Музее (фото 6)

Экспонаты для выставки предоставлены Stella Art Foundation, галереей «Палисандр», Artwin Gallery, Marina Gisich Gallery, Regina Gallery, Пьером Броше и другими частными коллекционерами.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей, Остоженка, 16.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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