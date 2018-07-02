5 уличных инсталляций этого лета

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Мы собрали самые сумасшедшие уличные арт-объекты, которые выставлены по всему миру этим летом
Британский художник Ричард Вудс (Richard Woods) «выбросил» один из домов выставки скульптур Frieze Sculpture 2018 в помойку на лондонской площади Хокстон. Цель инсталляции — обратить внимание на радикальные изменения, которые пережил Лондон в последние годы. Художник создал 6 красочных домов в анимационном стиле и расположил по всему Лондону.
В Бразилии, на острове Губернатора дебютировала инсталляция нью-йоркского художника Джакоба Хашимото. Скульптура Eclipse состоит из тысяч кругов из рисовой бумаги, напоминая воздушного змея. Она расположена внутри часовни Святого Корнелиуса (Chapel of Saint Cornelius), построенной 1846 году.
В парке у Бруклинского моста выставлена инсталляция Эрвина Вурма. Эрвин Вурм (Erwin Wurm) — австрийский художник, автор самых запоминающихся проектов на 57-й Венецианской биеннале 2017 года. В этой работе Вурм стремился переосмыслить традиционные представления о скульптуре и обратить внимание общества на проблему чрезмерного потребления в современной культуре.
Скульптура Uraeus выполнена в форме открытой книги. Ее элементы символизируют египетскую богиню Уаджит, которая могла принимать вид кобры. Уаджит была покровительницей Нила и кормилицей бога Гора. Автор так объяснил смысл своей работы: «Книга не любит границы и стены. Она перемещается по всему миру».
Американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо (Сhristo) представил на озере в Лондоне масштабную плавучую инсталляцию Mastaba. 20-метровая установка пробудет в Гайд-парке на озере Серпентин с 18 июня по 23 сентября 2018 года.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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