В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства

Японская команда teamLab, известная своими иммерсивными инсталляциями по всему миру, открыла Музей цифрового искусства Мори (Mori Building) на острове Одайба. 50 диджитал-установок и интерактивных аттракционов разместили в пространстве площадью 10 000 кв. метров.

Музей разделен на пять зон, в каждой из которых посетитель может попробовать по-новому взаимодействовать с пространством. 520 компьютеров и 470 проекторов в режиме реального времени меняют комнаты с помощью анимированной графики, цвета и света. Так авторы проекта хотели создать место, которое бы разрушало границы между реальностью и виртуальность.

Произведения запрограммированы на взаимодействие с людьми. Так, в интерактивном зале «Лес» деревья начинают светиться каждый раз, когда заходит новый посетитель, а в зоне «Чайный дом» чашки с водой наполняются цифровыми цветами.

«Спортивный лес» — зал, который объединяет в себе виртуальные эффекты и аттракцион. Посетители могут прыгать на батуте и карабкаться по «скалам» внутри купола, на котором оживает небольшая вселенная.