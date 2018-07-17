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17 июля 2018

В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства

Команда tеаmLаb создала иммерсивный музей, в котором посетители могут погрузиться в цифровую реальность

В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства (фото 0)

Японская команда teamLab, известная своими иммерсивными инсталляциями по всему миру, открыла Музей цифрового искусства Мори (Mori Building) на острове Одайба. 50 диджитал-установок и интерактивных аттракционов разместили в пространстве площадью 10 000 кв. метров.

В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства (фото 1)

Музей разделен на пять зон, в каждой из которых посетитель может попробовать по-новому взаимодействовать с пространством. 520 компьютеров и 470 проекторов в режиме реального времени меняют комнаты с помощью анимированной графики, цвета и света. Так авторы проекта хотели создать место, которое бы разрушало границы между реальностью и виртуальность.

В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства (фото 4)

Произведения запрограммированы на взаимодействие с людьми. Так, в интерактивном зале «Лес» деревья начинают светиться каждый раз, когда заходит новый посетитель, а в зоне «Чайный дом» чашки с водой наполняются цифровыми цветами.

В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства (фото 3)

«Спортивный лес» — зал, который объединяет в себе виртуальные эффекты и аттракцион. Посетители могут прыгать на батуте и карабкаться по «скалам» внутри купола, на котором оживает небольшая вселенная.

В Токио открылся первый в мире музей цифрового искусства (фото 2)

Вход в музей цифрового искусства Mori Building стоит 3,200 иен (примерно 24 евро).

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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