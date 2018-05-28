Выбор ELLE Decoration: книги июня



﻿﻿ Appetizer: New Interiors for Restaurants and Cafés Где в Амстердаме поужинать в оранжерее среди пальм и тропических деревьев, а в Милане во время ланча оказаться в декорациях «Отеля «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона? Как в Берлине за обыкновенной, ничем не примечательной дверью в районе Mitte найти одно из лучших заведений в городе? Новый гид по модным ресторанам и кафе издательства Gestalten удовлетворит аппетиты самого взыскательного гурмана и ценителя дизайна. Gestalten. Магазин «Москва».



﻿﻿ Fox-Nahem. The Design Vision of Joe Nahem ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Вышел интерьерный альбом бюро Fox-Nahem — первый за тридцать лет существования дизайнерского дуэта. За все эти годы утонченный стиль Джо Нейема и Тома Фокса, возглавляющих бюро, полюбился не только ньюйоркцам — дуэт хорошо известен и в Европе. Для издания Джо отобрал 15 проектов и сопроводил каждый авторским эссе. Anthony Iannacci. Abrams. Магазин «Москва», 4400 руб.



﻿﻿ How They Decorated: Inspiration from Great Women of the Twentieth Century ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Элен Роша, Ванесса Белл, Банни Меллон, Полин Де Ротшильд, Джорджия О’Кифф... Кто они, самые успешные и высокооплачиваемые женщины-декораторы, садовники и музы XX века? Новый альбом с потрясающими иллюстрациями рассказывает о судьбах 16 представительниц богемы прошлого столетия, их домах и подходе к жизни и творчеству. P. Gaye Tapp. Rizzoli. Магазин «Москва», 3520 руб.