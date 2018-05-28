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28 мая 2018

Выбор ELLE Decoration: книги июня

Самые интересные книги о дизайне для профессионалов и любителей


﻿﻿Appetizer: New Interiors for Restaurants and Cafés

Где в Амстердаме поужинать в оранжерее среди пальм и тропических деревьев, а в Милане во время ланча оказаться в декорациях «Отеля «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона? Как в Берлине за обыкновенной, ничем не примечательной дверью в районе Mitte найти одно из лучших заведений в городе? Новый гид по модным ресторанам и кафе издательства Gestalten удовлетворит аппетиты самого взыскательного гурмана и ценителя дизайна. Gestalten. Магазин «Москва».

Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 1)
Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 2)


﻿﻿Fox-Nahem. The Design Vision of Joe Nahem

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Вышел интерьерный альбом бюро Fox-Nahem — первый за тридцать лет существования дизайнерского дуэта. За все эти годы утонченный стиль Джо Нейема и Тома Фокса, возглавляющих бюро, полюбился не только ньюйоркцам — дуэт хорошо известен и в Европе. Для издания Джо отобрал 15 проектов и сопроводил каждый авторским эссе. Anthony Iannacci. Abrams. Магазин «Москва», 4400 руб.

Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 4)
Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 5)


﻿﻿How They Decorated: Inspiration from Great Women of the Twentieth Century

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Элен Роша, Ванесса Белл, Банни Меллон, Полин Де Ротшильд, Джорджия О’Кифф... Кто они, самые успешные и высокооплачиваемые женщины-декораторы, садовники и музы XX века? Новый альбом с потрясающими иллюстрациями рассказывает о судьбах 16 представительниц богемы прошлого столетия, их домах и подходе к жизни и творчеству. P. Gaye Tapp. Rizzoli. Магазин «Москва», 3520 руб.

Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 7)
Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 8)


﻿﻿﻿Studio KO

Издан альбом-монография об одном из самых востребованных сегодня французских архитектурных дуэтов Studio KO, спроектировавшем здание Музея Ива Сен-Лорана в Марракеше. Основанная Карлом Фурнье и Оливье Марти в 2000 году студия быстро выработала свой узнаваемый стиль, сделала себе имя и завоевала признание профессионального сообщества. Karl Fournier, Olivier Marty, Tom Delavan. Rizzoli. Магазин «Москва», 6360 руб.

Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 10)
Выбор ELLE Decoration: книги июня (фото 11)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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