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8 ноября 2018

Выбор ELLE Decoration: книги ноября

Ноябрь — время самых длинных вечеров. Выберите себе в подарок новую книгу о дизайне и архитектуре!

Home Space and Interior Decoration — Luxury Home

Дизайнер Батист Боху (Baptiste Bohu) больше десяти лет назад перебрался из Франции в Китай, где в 2008 году открыл в Шанхае представительство своего бюро. И в Европе, и в Азии Боху собрал команду профессионалов. Кроме интерьеров, у компании есть и собственная линия мебели, светильников и аксессуаров. Увидеть 24 реализованных проекта бюро можно в новом альбоме.

Baptiste Bohu. Design Media Publishing Ltd. Магазин «Москва», 2890 руб.

Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 1)
Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 2)
Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 2)

Vincent Darré: Surreal Interiors of Paris

«Добро пожаловать в мой мир — сказочный и провокационный!» — говорит Винсан Дарре (Vincent Darré), enfant terrible французского дизайна, со страниц своей новой книги. Его проекты отличаются особой экстра­вагантностью, при этом ироничны. Главные источники вдохновения — театр и мода: до открытия Maison Darré он работал с Ивом Сен-Лораном и Карлом Лагерфельдом, сотрудничал с Moschino, Fendi, Chloé и Emanuel Ungaro.

Vincent Darré, François Halard, Pierre Le-Tan Rizzoli. www.amazon.com

Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 5)

William Yeoward: Blue & White and Other Stories

Лондонский дизайнер Уильям Йовард (William Yeoward) разрабатывает коллекции посуды, текстиля, обоев и мебели. Его компания является поставщиком Британского королевского двора, о чем свидетельствует герб на логотипе. В новом альбоме (это уже четвертая книга Йоварда) дизайнер подробно останавливается на принципах работы с цветом, учит составлять гармоничные колористические схемы и комбинировать модные оттенки.

A personal journey through colour. William Yeoward. CICO Books. Магазин «Москва», 2820 руб.

Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 7)
Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 8)
Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 9)

May I Come In? Discovering the World in Other People’s Houses

Если для кого-то в Нью-Йорке и открыты все двери, то это, несомненно, Венди Гудман (Wendy Goodman). На протяжении 20 лет она, постоянный автор дизайнерской колонки The New York Times, сотрудничает с рядом ведущих американских журналов, кроме того, является автором книг о декоре. В новом альбоме May I Come In? («Разрешите войти?») — отличная подборка интерьеров знаменитостей с историями, рассказанными Венди самими хозяевами.

Wendy Goodman. Abrams. www.amazon.com

Выбор ELLE Decoration: книги ноября (фото 11)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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