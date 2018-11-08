Выбор ELLE Decoration: книги ноября

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Home Space and Interior Decoration — Luxury Home Дизайнер Батист Боху (Baptiste Bohu) больше десяти лет назад перебрался из Франции в Китай, где в 2008 году открыл в Шанхае представительство своего бюро. И в Европе, и в Азии Боху собрал команду профессионалов. Кроме интерьеров, у компании есть и собственная линия мебели, светильников и аксессуаров. Увидеть 24 реализованных проекта бюро можно в новом альбоме. Baptiste Bohu. Design Media Publishing Ltd. Магазин «Москва», 2890 руб.

Vincent Darré: Surreal Interiors of Paris «Добро пожаловать в мой мир — сказочный и провокационный!» — говорит Винсан Дарре (Vincent Darré), enfant terrible французского дизайна, со страниц своей новой книги. Его проекты отличаются особой экстра­вагантностью, при этом ироничны. Главные источники вдохновения — театр и мода: до открытия Maison Darré он работал с Ивом Сен-Лораном и Карлом Лагерфельдом, сотрудничал с Moschino, Fendi, Chloé и Emanuel Ungaro. Vincent Darré, François Halard, Pierre Le-Tan Rizzoli. www.amazon.com

William Yeoward: Blue & White and Other Stories Лондонский дизайнер Уильям Йовард (William Yeoward) разрабатывает коллекции посуды, текстиля, обоев и мебели. Его компания является поставщиком Британского королевского двора, о чем свидетельствует герб на логотипе. В новом альбоме (это уже четвертая книга Йоварда) дизайнер подробно останавливается на принципах работы с цветом, учит составлять гармоничные колористические схемы и комбинировать модные оттенки. A personal journey through colour. William Yeoward. CICO Books. Магазин «Москва», 2820 руб.