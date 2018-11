Выбор ELLE Decoration: книги ноября

May I Come In? Discovering the World in Other People’s Houses

Если для кого-то в Нью-Йорке и открыты все двери, то это, несомненно, Венди Гудман (Wendy Goodman). На протяжении 20 лет она, постоянный автор дизайнерской колонки The New York Times, сотрудничает с рядом ведущих американских журналов, кроме того, является автором книг о декоре. В новом альбоме May I Come In? («Разрешите войти?») — отличная подборка интерьеров знаменитостей с историями, рассказанными Венди самими хозяевами.

Wendy Goodman. Abrams. www.amazon.com