Выбор ELLE Decoration: книги ноября

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Дизайнер Батист Боху (Baptiste Bohu) больше десяти лет назад перебрался из Франции в Китай, где в 2008 году открыл в Шанхае представительство своего бюро. И в Европе, и в Азии Боху собрал команду профессионалов. Кроме интерьеров, у компании есть и собственная линия мебели, светильников и аксессуаров. Увидеть 24 реализованных проекта бюро можно в новом альбоме.
Baptiste Bohu. Design Media Publishing Ltd. Магазин «Москва», 2890 руб.
«Добро пожаловать в мой мир — сказочный и провокационный!» — говорит Винсан Дарре (Vincent Darré), enfant terrible французского дизайна, со страниц своей новой книги. Его проекты отличаются особой экстравагантностью, при этом ироничны. Главные источники вдохновения — театр и мода: до открытия Maison Darré он работал с Ивом Сен-Лораном и Карлом Лагерфельдом, сотрудничал с Moschino, Fendi, Chloé и Emanuel Ungaro.
Vincent Darré, François Halard, Pierre Le-Tan Rizzoli. www.amazon.com
Лондонский дизайнер Уильям Йовард (William Yeoward) разрабатывает коллекции посуды, текстиля, обоев и мебели. Его компания является поставщиком Британского королевского двора, о чем свидетельствует герб на логотипе. В новом альбоме (это уже четвертая книга Йоварда) дизайнер подробно останавливается на принципах работы с цветом, учит составлять гармоничные колористические схемы и комбинировать модные оттенки.
A personal journey through colour. William Yeoward. CICO Books. Магазин «Москва», 2820 руб.
Если для кого-то в Нью-Йорке и открыты все двери, то это, несомненно, Венди Гудман (Wendy Goodman). На протяжении 20 лет она, постоянный автор дизайнерской колонки The New York Times, сотрудничает с рядом ведущих американских журналов, кроме того, является автором книг о декоре. В новом альбоме May I Come In? («Разрешите войти?») — отличная подборка интерьеров знаменитостей с историями, рассказанными Венди самими хозяевами.
Wendy Goodman. Abrams. www.amazon.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)