Выставка Аззедина Алайи в Лондоне

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10 мая в Музее дизайна откроется первая персональная выставка в Великобритании знаменитого кутюрье Аззедина Алайи
Лондонский музей дизайна представляет первую персональную выставку в Великобритании знаменитого тунисского модельера Аззедина Алайи (Azzedine Alaïa). Экспозиция была задумана после смерти кутюрье (в ноябре 2017 года).
Особенность творческого метода Алайи заключалась в том, что он всегда работал в собственном темпе. Абстрагируясь от обычного календаря модных показов, он демонстрировал общественности свои творения тогда, когда считал нужным он сам.
Кутюрье из Туниса был любимчиком первых красавиц планеты, именитых леди, знаменитостей из мира кино и музыки. В числе клиентов Дома Alaïa были Грета Гарбо, Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Мишель Обама, Рианна и другие. Экспозиция представит работы автора от 1980-х и до последней коллекции 2017 года.
Когда: 10 мая — 7 октября 2018 года.
Где: Design Museum, Лондон, Kensington High Street, 224 — 238.