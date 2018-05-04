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4 мая 2018

Выставка Аззедина Алайи в Лондоне

10 мая в Музее дизайна откроется первая персональная выставка в Великобритании знаменитого кутюрье Аззедина Алайи

Выставка Аззедина Алайя в Лондоне (фото 0)
Фото: 
Gilles Bensimon / Trunk Archive

Лондонский музей дизайна представляет первую персональную выставку в Великобритании знаменитого тунисского модельера Аззедина Алайи (Azzedine Alaïa). Экспозиция была задумана после смерти кутюрье (в ноябре 2017 года). 

Выставка Аззедина Алайя в Лондоне (фото 1)
Фото: 
Gilles Bensimon / Trunk Archive

Особенность творческого метода Алайи заключалась в том, что он всегда работал в собственном темпе. Абстрагируясь от обычного календаря модных показов, он демонстрировал общественности свои творения тогда, когда считал нужным он сам. 

Выставка Аззедина Алайя в Лондоне (фото 2)
Фото: 
Gilles Bensimon / Trunk Archive

Кутюрье из Туниса был любимчиком первых красавиц планеты, именитых леди, знаменитостей из мира кино и музыки. В числе клиентов Дома Alaïa были Грета Гарбо, Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Мишель Обама, Рианна и другие. Экспозиция представит работы автора от 1980-х и до последней коллекции 2017 года. 

Выставка Аззедина Алайя в Лондоне (фото 3)
Фото: 
Gilles Bensimon / Trunk Archive

Когда: 10 мая — 7 октября 2018 года. 

Где: Design Museum, Лондон, Kensington High Street, 224 — 238. 

Выставка Аззедина Алайя в Лондоне (фото 4)
Фото: 
Gilles Bensimon / Trunk Archive
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