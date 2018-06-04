В ЦДХ открылась выставка Бэнкси

Хотя имя Бэнкси известно, кажется, всем, личность художника до сих пор остается загадкой. Что не мешает ему выставляться в галереях от Лос-Анджелеса до Амстердама, его работам достигать цены в несколько миллионов долларов, а кинокартине «Выход через сувенирную лавку», режиссером которой стал Бэнкси, претендовать на «Оскар». До 2 сентября в Москве можно насладиться работами стрит-арт-художника: на трех тысячах метрах выставочного пространства покажут эскизы, принты, фотографии, фрагменты стен и арт-объекты — всего 100 экспонатов. 4 года назад эти и другие работы планировалось показать в «Манеже», однако выставка так и не состоялась.

Когда: до 2 сентября 2018 года.

Где: ЦДХ, ул. Крымский Вал, 10.