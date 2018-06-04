Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
4 июня 2018

В ЦДХ открылась выставка Бэнкси

В Москве открылась выставка самого известного граффити-художника в мире — 100 экспонатов уже можно посмотреть в ЦДХ

Выставка Бэнкси в ЦДХ (фото 0)
Граффити "Девочка с шаром" по результатам опроса, проведенного в 2017-м, оказалось самым любимым произведением англичан, опередив и Джона Констебла, и Уильяма Тернера.

Хотя имя Бэнкси известно, кажется, всем, личность художника до сих пор остается загадкой. Что не мешает ему выставляться в галереях от Лос-Анджелеса до Амстердама, его работам достигать цены в несколько миллионов долларов, а кинокартине «Выход через сувенирную лавку», режиссером которой стал Бэнкси, претендовать на «Оскар». До 2 сентября в Москве можно насладиться работами стрит-арт-художника: на трех тысячах метрах выставочного пространства покажут эскизы, принты, фотографии, фрагменты стен и арт-объекты — всего 100 экспонатов. 4 года назад эти и другие работы планировалось показать в «Манеже», однако выставка так и не состоялась.

Когда: до 2 сентября 2018 года.

Где: ЦДХ, ул. Крымский Вал, 10.

Выставка Бэнкси в ЦДХ (фото 2)
Выставка Бэнкси в ЦДХ (фото 3)
Выставка Бэнкси в ЦДХ (фото 4)
Выставка Бэнкси в ЦДХ (фото 5)
Выставка Бэнкси в ЦДХ (фото 6)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ЦДХартБэнкси (Banksy)
Блоги
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 