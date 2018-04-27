Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге

Фото: Галерея «Триумф»

В Центральном выставочном зале «Манеж» экспонируются работы ключевых художников московской галереи «Триумф». Выставка в Санкт-Петербурге «Другие берега» рассматривает городской ландшафт через субъективные переживания авторов. Проект исследует влияние окружающей среды на человека и возможность передачи личных впечатлений.

Фото: Галерея «Триумф»

Название выставки ссылается сразу на несколько культурных сюжетов. Во-первых, автобиографию Владимира Набокова, в которой писатель обращается к перемещению с одного континента на другой. Во-вторых, речные ландшафты Москвы и Санкт-Петербурга: один город по отношению к другому представляет собой другой культурный, политический и социальный «берег».

Фото: Галерея «Триумф»

В своих работах авторы интерпретируют изменения, происходящие в современном мире. Николай Онищенко, Кейто Ямагути наблюдают за жизнью больших городов и рассматривают коллективный протест, городскую толпу. Значительное количество произведений посвящено разделению и слиянию общественного и личного пространства. Например, проекты архитектора и художника Александра Бродского.

Фото: Галерея «Триумф»

В работах Павла Отдельнова, Генсу Ана, Александра Якута представлено пограничное пространство — окраины, пустыри, дороги. Тотальная живописная инсталляция Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «За отвагу» обращается к теме Победе — одному из источников современной коллективной памяти в России.

Фото: ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»