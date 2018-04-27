Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
27 апреля 2018
  • Маслова Дарья

Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге

Работы ключевых художников московской галереи «Триумф» рассказывают о влиянии городской среды на человека

Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге (фото 0)
Фото: 
Галерея «Триумф»

В Центральном выставочном зале «Манеж» экспонируются работы ключевых художников московской галереи «Триумф». Выставка в Санкт-Петербурге «Другие берега» рассматривает городской ландшафт через субъективные переживания авторов. Проект исследует влияние окружающей среды на человека и возможность передачи личных впечатлений.

Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге (фото 2)
Фото: 
Галерея «Триумф»

Название выставки ссылается сразу на несколько культурных сюжетов. Во-первых, автобиографию Владимира Набокова, в которой писатель обращается к перемещению с одного континента на другой. Во-вторых, речные ландшафты Москвы и Санкт-Петербурга: один город по отношению к другому представляет собой другой культурный, политический и социальный «берег». 

Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге (фото 4)
Фото: 
Галерея «Триумф»

В своих работах авторы интерпретируют изменения, происходящие в современном мире. Николай Онищенко, Кейто Ямагути наблюдают за жизнью больших городов и рассматривают коллективный протест, городскую толпу. Значительное количество произведений посвящено разделению и слиянию общественного и личного пространства. Например, проекты архитектора и художника Александра Бродского.

Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге (фото 6)
Фото: 
Галерея «Триумф»

В работах Павла Отдельнова, Генсу Ана, Александра Якута представлено пограничное пространство — окраины, пустыри, дороги. Тотальная живописная инсталляция Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «За отвагу» обращается к теме Победе — одному из источников современной коллективной памяти в России.

Выставка галереи «Триумф» в Санкт-Петербурге (фото 8)
Фото: 
ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»

Когда: до 13 мая 2018 года.

Где: Центральный выставочный зал «Манеж» Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 1.

Материалы по темам
Санкт-ПетербургВыставкиискусство
Блоги
Street Fashion
Street Fashion Как грамотно сочетать вещи в уличном стиле
Ваш идеальный цвет
Ваш идеальный цвет 9 идей для блондинок
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 