Выставка Отто Вагнера в MAK

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Австрийский музей прикладного искусства представляет выставку знаковых проектов Отто Вагнера, приуроченную к 100-летию со дня смерти великого архитектора
В ознаменование столетия со дня смерти архитектора Отто Вагнера (Otto Wagner) Австрийский музей прикладного искусства (MAK) представляет выставку ключевых работ автора. Вагнер считается одним из первопроходцев раннего модернизма.
Его отказ от использования исторических стилей, уважаемые труды по архитектуре и градостроительству вдохновляют профессионалов области и по сей день. Экспозиция представит не только знаковые проекты, но расскажет о влиянии творчества Вагнера на следующие поколения архитекторов и дизайнеров во всем мире.
Австрийский почтовый сберегательный банк, церковь Святого Леопольда на холме Штайнхоф, а также архитектурная планировка городской железной дороги Вены — Вагнер считается одним из самых влиятельных авторов на международной сцене.
Когда: 30 мая — 30 сентября 2018 года.
Где: Вена, Австрийский музей прикладного искусства (MAK), Stubenring, 5.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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