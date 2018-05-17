Выставка Отто Вагнера в MAK

Его отказ от использования исторических стилей, уважаемые труды по архитектуре и градостроительству вдохновляют профессионалов области и по сей день. Экспозиция представит не только знаковые проекты, но расскажет о влиянии творчества Вагнера на следующие поколения архитекторов и дизайнеров во всем мире.