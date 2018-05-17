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17 мая 2018

Выставка Отто Вагнера в MAK

Австрийский музей прикладного искусства представляет выставку знаковых проектов Отто Вагнера, приуроченную к 100-летию со дня смерти великого архитектора

Выставка Отто Вагнера в Вене (фото 0)
Почтовая открытка с изображением Отто Вагнера. Вена, 1911
Фото: 
MAK

В ознаменование столетия со дня смерти архитектора Отто Вагнера (Otto Wagner) Австрийский музей прикладного искусства (MAK) представляет выставку ключевых работ автора. Вагнер считается одним из первопроходцев раннего модернизма.

Выставка Отто Вагнера в Вене (фото 1)
Отель «Вена». Вена, 1912
Фото: 
MAK

Его отказ от использования исторических стилей, уважаемые труды по архитектуре и градостроительству вдохновляют профессионалов области и по сей день. Экспозиция представит не только знаковые проекты, но расскажет о влиянии творчества Вагнера на следующие поколения архитекторов и дизайнеров во всем мире.

Выставка Отто Вагнера в Вене (фото 2)
Портрет Отто Вагнера. Автор: австрийская художница Элке Кристуфек, 2017
Фото: 
MAK/Georg Mayer

Австрийский почтовый сберегательный банк, церковь Святого Леопольда на холме Штайнхоф, а также архитектурная планировка городской железной дороги Вены — Вагнер считается одним из самых влиятельных авторов на международной сцене.

Выставка Отто Вагнера в Вене (фото 3.1)
Андреа Бранци. Стул Revers для Cassina. Италия, 1993
Фото: 
MAK/Nathan Murrell
Выставка Отто Вагнера в Вене (фото 3.2)
Отто Вагнер. Стул №6050. Gebrüder Thonet. Вена, 1912/13
Фото: 
Wagner:Werk, Museum Postsparkasse, Vienna

Когда: 30 мая — 30 сентября 2018 года.

Где: Вена, Австрийский музей прикладного искусства (MAK), Stubenring, 5.

Выставка Отто Вагнера в Вене (фото 4)
Австрийский Почтовый Сберегательный Банк
Фото: 
Hagen Stier, 2015

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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