Выставка великих русских художников от Sotheby’s

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23 мая в МУАРе откроется выставка топ-лотов летнего аукциона Sotheby’s, посвященного русской живописи и декоративно-прикладному искусству
С 23 по 24 мая в МУАРе пройдет выставка лотов июньских торгов аукционного дома Sotheby’s. Смысловым центром экспозиции на тему русской живописи и декоративно-прикладного искусства станет фигуративная работа Казимира Малевича. Картина будет продемонстрирована в окружении произведений великих русских художников.
Экспонируются работы Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ивана Шишкина, Петра Кончаловского, Константина Коровина (впервые представляется на аукционах). Особого внимания заслуживает икона-триптих Феодоровской Божией Матери 1894 года, созданная братьями Савельевыми. Аукцион состоится в Лондоне 5 июня и будет включать разделы: «Русская живопись», «Русское декоративно-прикладное искусство», «Фаберже и иконы».
Когда: 23 — 24 мая 2018 года.
Где: Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, флигель «Руина», Москва, улица Воздвиженка, 5/25.
Elle Decoration
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