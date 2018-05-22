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22 мая 2018

Выставка великих русских художников от Sotheby’s

23 мая в МУАРе откроется выставка топ-лотов летнего аукциона Sotheby’s, посвященного русской живописи и декоративно-прикладному искусству

Выставка великих русских художников от Sotheby’s (фото 0)
Павел Челищев. Эксельсиор, 1934.

С 23 по 24 мая в МУАРе пройдет выставка лотов июньских торгов аукционного дома Sotheby’s. Смысловым центром экспозиции на тему русской живописи и декоративно-прикладного искусства станет фигуративная работа Казимира Малевича. Картина будет продемонстрирована в окружении произведений великих русских художников.

Выставка великих русских художников от Sotheby’s (фото 2)
Казимир Малевич. «Тайна искушения» с портретом Ивана Клюна на тыльной стороне, 1908.

Экспонируются работы Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ивана Шишкина, Петра Кончаловского, Константина Коровина (впервые представляется на аукционах). Особого внимания заслуживает икона-триптих Феодоровской Божией Матери 1894 года, созданная братьями Савельевыми. Аукцион состоится в Лондоне 5 июня и будет включать разделы: «Русская живопись», «Русское декоративно-прикладное искусство», «Фаберже и иконы».

Выставка великих русских художников от Sotheby’s (фото 4)
Иван Айвазовский. Часовня на берегу в лунную ночь, 1851.
Выставка великих русских художников от Sotheby’s (фото 5)
Вера Ермолаева. Эскиз супрематического оформления фасада здания.
Выставка великих русских художников от Sotheby’s (фото 6)
Петр Кончаловский. Новгород. Церковь Бориса и Глеба, 1925.
Выставка великих русских художников от Sotheby’s (фото 7)
Братья Савельевы, Кострома. Императорский свадебный подарок: икона-триптих Феодоровской Божией Матери, 1894.

Когда: 23 — 24 мая 2018 года.

Где: Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, флигель «Руина», Москва, улица Воздвиженка, 5/25.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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