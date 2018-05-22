Выставка великих русских художников от Sotheby’s

23 мая в МУАРе откроется выставка топ-лотов летнего аукциона Sotheby’s, посвященного русской живописи и декоративно-прикладному искусству

Павел Челищев. Эксельсиор, 1934.

С 23 по 24 мая в МУАРе пройдет выставка лотов июньских торгов аукционного дома Sotheby’s. Смысловым центром экспозиции на тему русской живописи и декоративно-прикладного искусства станет фигуративная работа Казимира Малевича. Картина будет продемонстрирована в окружении произведений великих русских художников.

Казимир Малевич. «Тайна искушения» с портретом Ивана Клюна на тыльной стороне, 1908.

Экспонируются работы Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ивана Шишкина, Петра Кончаловского, Константина Коровина (впервые представляется на аукционах). Особого внимания заслуживает икона-триптих Феодоровской Божией Матери 1894 года, созданная братьями Савельевыми. Аукцион состоится в Лондоне 5 июня и будет включать разделы: «Русская живопись», «Русское декоративно-прикладное искусство», «Фаберже и иконы».

Иван Айвазовский. Часовня на берегу в лунную ночь, 1851.

Вера Ермолаева. Эскиз супрематического оформления фасада здания.

Петр Кончаловский. Новгород. Церковь Бориса и Глеба, 1925.

Братья Савельевы, Кострома. Императорский свадебный подарок: икона-триптих Феодоровской Божией Матери, 1894.