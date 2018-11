Выставка Вима Дельвуа в Москве

Скульптура Maserati, например, сделана из корпуса настоящего винтажного спорткара 450S конца 1950-х гг, украшенного арабесками в духе иранских народных орнаментов. Таким образом, эта работа символизирует синтез двух культур: восточной и западной, традиций и современности. В своем интервью газете The Art Newspaper художник назвал Maserati «новым ковром-самолетом».

Сегодня работы Вима Дельвуа представлены в лучших музеях мира, включая Лувр (Париж, 2012), MuHKA (Antwerp, BE), New Museum (New York, USA), Musées de Bordeaux (FR), Musée d’art Contemporain de Lyon (FR), Kaohsiung Museum (Taiwan), Музей Родена (Париж, 2010), Bozar (Брюссель, 2010, ГМИИ им. Пушкина (2014), MUDAM (Люксембург, 2016), Музей Современного Искусства в Тегеране (Иран, 2016), MONA в Тасмании (Австралия, 2016) и др. С 9 ноября 2018 г. по 9 февраля 2019 г. их можно будет увидеть в Москве в галерее Gary Tatintsian Gallery. Вход свободный.

Gary Tatintsian Gallery

Серебряническая набережная, 19

www.tatintsian.com