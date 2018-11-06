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6 ноября 2018

Выставка Вима Дельвуа в Москве

Бельгийский художник Вим Дельвуа славится своими экспериментами в сфере нео-концептуального искусства. Увидеть некоторые из них можно в галерее Gary Tatintsian Gallery с 9 ноября

Выставка Вима Дельвуа в Москве (фото 0)

Художник Вим Дельвуа (Wim Delvoye) родился в Бельгии в 1965 году. В своих концептуальных работах он соединяет мотивы классического искусства и современные арт-практики. С начала 2000-х годов он работает над серией неоготических работ из кортеновской стали, воспроизводя элементы средневековой готики с помощью новейших цифровых технологий, компьютерного моделировая, 3D-печати и лазерной резки.

Выставка Вима Дельвуа в Москве (фото 2)
Скульптура Concrete Mixer.

Скульптура Maserati, например, сделана из корпуса настоящего винтажного спорткара 450S конца 1950-х гг, украшенного арабесками в духе иранских народных орнаментов. Таким образом, эта работа символизирует синтез двух культур: восточной и западной, традиций и современности. В своем интервью газете The Art Newspaper художник назвал Maserati «новым ковром-самолетом».

Выставка Вима Дельвуа в Москве (фото 4)
Скульптура Maserati.

Однако, пожалуй, самая одиозная работа Вима Дельвуа — живые произведения искусства: татуированные свиньи, кожу которых художник украсил культовыми символами западной культуры вроде монограмм Louis Vuitton или диснеевских персонажей .

Сегодня работы Вима Дельвуа представлены в лучших музеях мира, включая Лувр (Париж, 2012), MuHKA (Antwerp, BE), New Museum (New York, USA), Musées de Bordeaux (FR), Musée d’art Contemporain de Lyon (FR), Kaohsiung Museum (Taiwan), Музей Родена (Париж, 2010), Bozar (Брюссель, 2010, ГМИИ им. Пушкина (2014), MUDAM (Люксембург, 2016), Музей Современного Искусства в Тегеране (Иран, 2016), MONA в Тасмании (Австралия, 2016) и др. С 9 ноября 2018 г. по 9 февраля 2019 г. их можно будет увидеть в Москве в галерее Gary Tatintsian Gallery. Вход свободный.

Gary Tatintsian Gallery

Серебряническая набережная, 19

www.tatintsian.com

Выставка Вима Дельвуа в Москве (фото 7)
Скульптура из серии Twisted Tyres, 2013.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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город МоскваGary Tatintsian GalleryВим Дельвуа (Wim Delvoye)
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