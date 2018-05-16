Модный показ с участием российских дизайнеров от Ильи Сологубовского

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Илья Сологубовский представляет новый проект — модный показ French Touch’s Fashion Day с участием российских дизайнеров и декораторов
French Touch’s Fashion Day — проект Ильи Сологубовского, где в роли участников показа выступают российские дизайнеры интерьеров.
В дефиле будут участвовать 12 декораторов в нарядах, сделанных по их собственным эскизам. Вся одежда создана с использованием интерьерных тканей.
«Идея навеяна работами китайского художника Лю Болина (Liu Bolin), который расписывает себя красками и добивается мимикрирования персонажа под окружающую среду», — говорит Илья Сологубовский.
На создание проекта Илью вдохновила стилист Лейсан Драудвилене. Она и стала его проводником в мир моды и помогла разработать проект. Дизайнер стремился осветить проблему массового производства одежды и исчезновение унификации стиля.
«Почему интерьерный текстиль? А почему бы и нет! Мы работаем с тканями в профессии каждый день! Это мир, в котором мы живем, которым мы интересуемся, который нас обогащает и вдохновляет на создание интерьерных проектов. Это мир, который эволюционирует в тех же трендах, что и индустрия моды. Каждому интерьерному стилю свойственен свой стиль в одежды», — комментирует проект Сологубовский.
Список участниц: Диана Балашова, Женя Жданова, Екатерина Лебедева, Юля Зиновьева, Алена Санаева, Янина Андросенко, Юлия Бендер, Наталья Самойлова, Анна Якупова, Анна Павлова, Наташа Шевченко.
Когда: 18 мая 2018 года, 19:00.
Где: Loft 19.0.5, Москва, 2-я Звенигородская улица, 12, с. 22.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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