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16 мая 2018

Модный показ с участием российских дизайнеров от Ильи Сологубовского

Илья Сологубовский представляет новый проект — модный показ French Touch’s Fashion Day с участием российских дизайнеров и декораторов

French Touch’s Fashion Day — проект Ильи Сологубовского, где в роли участников показа выступают российские дизайнеры интерьеров.

В дефиле будут участвовать 12 декораторов в нарядах, сделанных по их собственным эскизам. Вся одежда создана с использованием интерьерных тканей.

«Идея навеяна работами китайского художника Лю Болина (Liu Bolin), который расписывает себя красками и добивается мимикрирования персонажа под окружающую среду», — говорит Илья Сологубовский.

Проект French Touch’s Fashion Day от Ильи Сологубовского (фото 3.1)
Проект French Touch’s Fashion Day от Ильи Сологубовского (фото 3.2)

На создание проекта Илью вдохновила стилист Лейсан Драудвилене. Она и стала его проводником в мир моды и помогла разработать проект. Дизайнер стремился осветить проблему массового производства одежды и исчезновение унификации стиля. 

«Почему интерьерный текстиль? А почему бы и нет! Мы работаем с тканями в профессии каждый день! Это мир, в котором мы живем, которым мы интересуемся, который нас обогащает и вдохновляет на создание интерьерных проектов. Это мир, который эволюционирует в тех же трендах, что и индустрия моды. Каждому интерьерному стилю свойственен свой стиль в одежды», — комментирует проект Сологубовский.

Проект French Touch’s Fashion Day от Ильи Сологубовского (фото 6.1)
Проект French Touch’s Fashion Day от Ильи Сологубовского (фото 6.2)

Список участниц: Диана Балашова, Женя Жданова, Екатерина Лебедева, Юля Зиновьева, Алена Санаева, Янина Андросенко, Юлия Бендер, Наталья Самойлова, Анна Якупова, Анна Павлова, Наташа Шевченко.

Когда: 18 мая 2018 года, 19:00.

Где: Loft 19.0.5, Москва, 2-я Звенигородская улица, 12, с. 22.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
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Факс:
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женя ждановаДиана БалашовасобытияИлья СологубовскийЕкатерина ЛебедеваЮля ЗиновьеваАлена СанаеваЯнина АндросенкоЮлия БендерНаталья СамойловаАнна ЯкуповаАнна ПавловаНаташа ШевченкоЛю Болин (Liu Bolin)
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