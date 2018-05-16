Модный показ с участием российских дизайнеров от Ильи Сологубовского

«Почему интерьерный текстиль? А почему бы и нет! Мы работаем с тканями в профессии каждый день! Это мир, в котором мы живем, которым мы интересуемся, который нас обогащает и вдохновляет на создание интерьерных проектов. Это мир, который эволюционирует в тех же трендах, что и индустрия моды. Каждому интерьерному стилю свойственен свой стиль в одежды», — комментирует проект Сологубовский.