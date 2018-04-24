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24 апреля 2018

Яркие кухонные модули от Арсения Леоновича

Арсений Леонович разработал коллекцию кухонной мебели для компании Zebranо

Арсений Леонович Zebrano (фото 2.1)
Арсений Леонович Zebrano (фото 2.2)

Дизайнер, архитектор и сооснователь архитектурного бюро Рanасоm — Арсений Леонович разработал коллекцию кухонной мебели для компании Zebranо.

Арсений Леонович Zebrano (фото 3.1)
Арсений Леонович Zebrano (фото 3.2)

Новая коллекция включает отдельно стоящие и встраиваемые модули для посуды и бытовой техники, а также модели со складными фасадами. Мебель хорошо подойдет для компактных жилых и офисных помещений.

Арсений Леонович Zebrano (фото 5.1)
Арсений Леонович Zebrano (фото 5.2)

Серия модулей окрашена в остро актуальной палитре, позволяющей комбинировать канареечный желтый, нежный лиловый, насыщенный розовый и натуральные оттенки дерева.

Арсений Леонович Zebrano (фото 4.1)
Арсений Леонович Zebrano (фото 4.2)

Компания Zebrano — производитель мебели для жилых и общественных помещений. Это не первый совместный проект компании и архитектурного бюро Panacom.

Арсений Леонович Zebrano (фото 6.1)
Арсений Леонович Zebrano (фото 6.2)
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