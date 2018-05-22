Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости
22 мая 2018

Гипнотическая скульптура Uplift

Британские изобретатели разработали успокаивающую настольную скульптуру-спираль

Uplift — настольная скульптура, которая работает от солнечной энергии. Конструкция из дерева грецкого ореха оснащена стальным и латунным механизмом, благодаря которому она бесконечно вращается внутри стеклянной колбы.

Арт-объект Uplift (фото 1)
Арт-объект Uplift (фото 0)

Объект разработали Том Лоутон и Бен Джадрел, опытные изобретатели, которые уже два года занимаются проектированием арт-объектов и необычных конструкций.

Гипнотическая скульптура Uplift (фото 4)
Том Лоутон и Бен Джадрел
Арт-объект Uplift (фото 3)
Арт-объект Uplift (фото 4)

Производство скульптуры находится в родном городе изобретателей Мальмсбери, Великобритания. Проект получил финансирование по схеме краудфандинга —через сбор средств для молодых проектов.

Арт-объект Uplift (фото 5)

При ярком солнечном свете Uplift вращается примерно до 60 оборотов в минуту и замедляется до 30 оборотов при более низком освещении. Несмотря на то, что объект работает от солнечного света, он будет продолжать вращаться даже в пасмурную погоду. Он реагирует на любой доступный свет и может получать энергию даже от обычной лампы.

Спираль не прикреплена к основанию, а парит благодаря магниту, установленному в купол.

Арт-объект Uplift (фото 2)

Создатели предусмотрели специальную палочку для самостоятельного управления объектом. С помощью магнита можно вращать конструкцию в разные стороны.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Блоги
Красота в формате 360
Красота в формате 360 Бьюти-лайфхаки от моделей
Канны 2018
Канны 2018 Репортажи ELLE и L’Oréal Paris с Лазурного побережья
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Ваш идеальный цвет
Ваш идеальный цвет 9 идей для блондинок
 