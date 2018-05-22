Гипнотическая скульптура Uplift

Uplift — настольная скульптура, которая работает от солнечной энергии. Конструкция из дерева грецкого ореха оснащена стальным и латунным механизмом, благодаря которому она бесконечно вращается внутри стеклянной колбы.

Объект разработали Том Лоутон и Бен Джадрел, опытные изобретатели, которые уже два года занимаются проектированием арт-объектов и необычных конструкций.

Том Лоутон и Бен Джадрел

Производство скульптуры находится в родном городе изобретателей Мальмсбери, Великобритания. Проект получил финансирование по схеме краудфандинга —через сбор средств для молодых проектов.

При ярком солнечном свете Uplift вращается примерно до 60 оборотов в минуту и замедляется до 30 оборотов при более низком освещении. Несмотря на то, что объект работает от солнечного света, он будет продолжать вращаться даже в пасмурную погоду. Он реагирует на любой доступный свет и может получать энергию даже от обычной лампы.

Спираль не прикреплена к основанию, а парит благодаря магниту, установленному в купол.