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19 июня 2018

Автобус-хотдог Эрвина Вурма в Нью-Йорке

В парке у Бруклинского моста появилась инсталляция австрийского художника Эрвина Вурма

Автобус Эрвина Вурма (фото 0)

Эрвин Вурм (Erwin Wurm) — австрийский художник, автор самых запоминающихся проектов на 57-й Венецианской биеннале 2017 года. Этим летом Вурм припарковал возле Бруклинского моста свой ярко-желтый автобус-хотдог.

Автобус Эрвина Вурма (фото 1)

В 2015 году в Германии художник превратил потрепанный микроавтобус Volkswagen в «тучный автобус», повторяя стиль своего «тучного дома». Вурм﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ изменил интерьер автобуса и его внешнюю оболочку, а затем прорезал окно для обслуживания, превратив классический автобус в передвежное кафе. В этой работе Вурм стремился переосмыслить традиционные представления о скульптуре и обратить внимание общества на проблему чрезмерного потребления в современной культуре.

Автобус-хотдог: новая инсталляция Эрвина Вурма (фото 4)

Каждые выходные, до 26 августа в вагончике будут раздавать бесплатные хотдоги.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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