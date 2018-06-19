Автобус-хотдог Эрвина Вурма в Нью-Йорке

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В парке у Бруклинского моста появилась инсталляция австрийского художника Эрвина Вурма
Эрвин Вурм (Erwin Wurm) — австрийский художник, автор самых запоминающихся проектов на 57-й Венецианской биеннале 2017 года. Этим летом Вурм припарковал возле Бруклинского моста свой ярко-желтый автобус-хотдог.
В 2015 году в Германии художник превратил потрепанный микроавтобус Volkswagen в «тучный автобус», повторяя стиль своего «тучного дома». Вурм изменил интерьер автобуса и его внешнюю оболочку, а затем прорезал окно для обслуживания, превратив классический автобус в передвежное кафе. В этой работе Вурм стремился переосмыслить традиционные представления о скульптуре и обратить внимание общества на проблему чрезмерного потребления в современной культуре.
Каждые выходные, до 26 августа в вагончике будут раздавать бесплатные хотдоги.
Elle Decoration
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