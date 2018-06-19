Автобус-хотдог Эрвина Вурма в Нью-Йорке

В 2015 году в Германии художник превратил потрепанный микроавтобус Volkswagen в «тучный автобус», повторяя стиль своего «тучного дома». Вурм﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ изменил интерьер автобуса и его внешнюю оболочку, а затем прорезал окно для обслуживания, превратив классический автобус в передвежное кафе. В этой работе Вурм стремился переосмыслить традиционные представления о скульптуре и обратить внимание общества на проблему чрезмерного потребления в современной культуре.