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12 июля 2018

Динамики Bang & Olufsen на аукционе Sotheby’s

Пять автономных динамиков BeoSound 1 марки Bang & Olufsen выставлены на продажу аукционным домом Sotheby’s

Bang & Olufsen (фото 0.1)
Bang & Olufsen (фото 0.2)

Капсульная коллекция акустической системы BeoSound 1 датской компании Bang & Olufsen выставлена на онлайн-площадке аукционного дома Sotheby’s до 18 июля. Предварительная стоимость каждого из пяти объектов составляет 3000-5000 долларов. Серия была впервые представлена еще в 2016 году и с тех пор несколько раз перевыпускалась в различных оттенках. Новые модели выполнены в пяти цветах: розовый, охра, серый, оранжевый и бордовый. Каждое из устройств пронумеровано и подтверждено сертификатом. 

Bang & Olufsen (фото 1.1)
Bang & Olufsen (фото 1.2)

Портативная акустическая система BeoSound 1 оборудована высокочастотным динамиком, который создает объемное звучание 360 градусов. Устройство оборудовано встроенным аккумулятором и широкими возможностями подключения: система совместима со всеми стандартными беспроводными технологиями.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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