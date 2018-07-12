Динамики Bang & Olufsen на аукционе Sotheby’s

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Пять автономных динамиков BeoSound 1 марки Bang & Olufsen выставлены на продажу аукционным домом Sotheby’s
Капсульная коллекция акустической системы BeoSound 1 датской компании Bang & Olufsen выставлена на онлайн-площадке аукционного дома Sotheby’s до 18 июля. Предварительная стоимость каждого из пяти объектов составляет 3000-5000 долларов. Серия была впервые представлена еще в 2016 году и с тех пор несколько раз перевыпускалась в различных оттенках. Новые модели выполнены в пяти цветах: розовый, охра, серый, оранжевый и бордовый. Каждое из устройств пронумеровано и подтверждено сертификатом.
Портативная акустическая система BeoSound 1 оборудована высокочастотным динамиком, который создает объемное звучание 360 градусов. Устройство оборудовано встроенным аккумулятором и широкими возможностями подключения: система совместима со всеми стандартными беспроводными технологиями.
Elle Decoration
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