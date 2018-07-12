Динамики Bang & Olufsen на аукционе Sotheby’s

Капсульная коллекция акустической системы BeoSound 1 датской компании Bang & Olufsen выставлена на онлайн-площадке аукционного дома Sotheby’s до 18 июля. Предварительная стоимость каждого из пяти объектов составляет 3000-5000 долларов. Серия была впервые представлена еще в 2016 году и с тех пор несколько раз перевыпускалась в различных оттенках. Новые модели выполнены в пяти цветах: розовый, охра, серый, оранжевый и бордовый. Каждое из устройств пронумеровано и подтверждено сертификатом.