Келли Уэстлер и Гарри Нуриев: проект со звездами моды и кино

Келли Уэстлер, Гарри Нуриев и другие известные дизайнеры совместно со знаменитостями из мира моды и искусства создали 13 объектов для благотворительного проекта Field Studies

Электронный журнал Sight Unseen организовал специальный благотворительный проект Field Studies. Особенность заключается в том, что известные дизайнеры, студии и архитектурные бюро рука об руку работали со знаменитостями из мира моды, искусства, кино, музыки и кулинарии. Результатом сотрудничества стали 13 предметов мебели и аксессуаров. Все объекты будут проданы через интернет-магазин, а вся прибыль пойдет на благотворительность.

Пуф Rebelle Келли Уэстлер и Эйми Сонг Фото: Dan Arnold

Звезда американского дизайна Келли Уэстлер (Kelly Wearstler) и блоггер Эйми Сонг (Aimee Song) представляют пуф, который больше всего напоминает некое живое существо. Пушистое красное сиденье выполнено из шерсти козы и окрашено киноварью для получения уникального огненного оттенка. Латунные ножки покоятся на мраморных основаниях.



Коллекция светильников Liquid Гарри Нуриева и Лиама Гиллика Фото: Михаил Лоскутов

Дизайнер Гарри Нуриев и художник Лиам Гиллик (Liam Gillick) создали трио светильников со стеклянными панелями в розовом, синем и желтом цветах.



Зеркало Atlas студии Bower и Сета Рогена Фото: Josh Gaddy

Студия Bower и актер Сет Роген (Seth Rogen) придумали графичное зеркало. Изогнутые линии с эффектом градиента создают иллюзию объемного объекта.



Кресло PnKRck Келли Бехан и Нарцисо Родригеса Фото: Josh Gaddy

Кресло от дизайнера из Нью-Йорка Келли Бехан (Kelly Behun) и модельера Нарцисо Родригеса (Narciso Rodriguez) отличается от многих своих собратьев. Сиденье с одной стороны не соприкасается с каркасом.



Пианино Marzipan Pianette студии Wall и Джейсона Шварцмана Фото: Dan Arnold

Студия из Лос-Анджелеса Wall и актер Джейсон Шварцман (Jason Schwartzman) придумали компактное фортепиано с дизайном в духе 1970-х. В комплекте продается и розовый табурет.



Горшок Coal Фернандо Мастранджело и Бойда Холбрука Фото: Cary Whittaker

Бруклинский художник и дизайнер Фернандо Мастранджело (Fernando Mastrangelo) и актер Бойд Холбрук (Boyd Holbrook) разработали небрежный горшок из прессованного угля. Проект отдает дань корням Холбрука — его отец работал шахтером.



Three Quilt Collection Рафаэля де Карденаса и Мела Оттенберга Фото: Josh Gaddy

Дизайнер Рафаэль де Карденас (Rafael de Cárdenas) и художник по костюмам Мел Оттенберг (Mel Ottenberg) создали серию одеял. Трио включает серую версию с горизонтальной строчкой, темно-синий вариант с флуоресцентным желтым акцентом и кремовый дизайн с зелеными элементами.



Серия подсвечников Architecture of Song бюро Principals и Эйнджел Олсен Фото: Josh Gaddy

Архитектурное бюро Principals и певица Эйнджел Олсен (Angel Olsen) подошли к проекту с инженерной точки зрения. Авторы разработали машину, которая производит фигуры из воска на основе музыкальных частот. Полученные восковые силуэты были использованы в качестве форм для выплавки алюминиевых подсвечников.



4 Minutes Less Than An Hou Тайлера Хейса и Эндрю Куо Фото: Josh Gaddy

Актер Тайлер Хейс (Tyler Hays) и художник Эндрю Куо (Andrew Kuo) представили графическую загадку. Изображение в раме из древесины дуба пестрит яркими геометрическими формами и скрывает тайное буквенное послание.



Подставка Kita Cake Таддеуша Вольфа и Игнасио Маттоса Фото: Josh Gaddy

Дизайнер Таддеуш Вольф (Thaddeus Wolfe) и шеф-повар Игнасио Маттос (Ignacio Mattos) экспериментировали с выдувным стеклом.



Вешалка HW10 Home Studios и Наташи Ройт Фото: Josh Gaddy

Команда Home Studios и стилист Наташа Ройт (Natasha Royt) представили вариацию вешалки. Одежду можно повесить на латунные крючки, стойка обернута кожей белого цвета. Основанием выступает массивный мрамор.



Светильник Oracle Кристофера Стюарта и Джулии Даулт Фото: Josh Gaddy

Дизайнер Кристофер Стюарт (Christopher Stuart) и художник Джулия Даулт (Julia Dault) пофантазировали на тему стикеров. За полированной бронзовой поверхностью таится светильник.



Вазы SAP Ladies and Gentlemen и Kaarem Фото: Josh Gaddy