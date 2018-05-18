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18 мая 2018

Келли Уэстлер и Гарри Нуриев: проект со звездами моды и кино

Келли Уэстлер, Гарри Нуриев и другие известные дизайнеры совместно со знаменитостями из мира моды и искусства создали 13 объектов для благотворительного проекта Field Studies

Электронный журнал Sight Unseen организовал специальный благотворительный проект Field Studies. Особенность заключается в том, что известные дизайнеры, студии и архитектурные бюро рука об руку работали со знаменитостями из мира моды, искусства, кино, музыки и кулинарии. Результатом сотрудничества стали 13 предметов мебели и аксессуаров. Все объекты будут проданы через интернет-магазин, а вся прибыль пойдет на благотворительность.

Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 1)
Пуф Rebelle Келли Уэстлер и Эйми Сонг
Фото: 
Dan Arnold

Звезда американского дизайна Келли Уэстлер (Kelly Wearstler) и блоггер Эйми Сонг (Aimee Song) представляют пуф, который больше всего напоминает некое живое существо. Пушистое красное сиденье выполнено из шерсти козы и окрашено киноварью для получения уникального огненного оттенка. Латунные ножки покоятся на мраморных основаниях.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 3)
Коллекция светильников Liquid Гарри Нуриева и Лиама Гиллика
Фото: 
Михаил Лоскутов

Дизайнер Гарри Нуриев и художник Лиам Гиллик (Liam Gillick) создали трио светильников со стеклянными панелями в розовом, синем и желтом цветах. 


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 5)
Зеркало Atlas студии Bower и Сета Рогена
Фото: 
Josh Gaddy

Студия Bower и актер Сет Роген (Seth Rogen) придумали графичное зеркало. Изогнутые линии с эффектом градиента создают иллюзию объемного объекта.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 7)
Кресло PnKRck Келли Бехан и Нарцисо Родригеса
Фото: 
Josh Gaddy

Кресло от дизайнера из Нью-Йорка Келли Бехан (Kelly Behun) и модельера Нарцисо Родригеса (Narciso Rodriguez) отличается от многих своих собратьев. Сиденье с одной стороны не соприкасается с каркасом.  


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 9)
Пианино Marzipan Pianette студии Wall и Джейсона Шварцмана
Фото: 
Dan Arnold

Студия из Лос-Анджелеса Wall и актер Джейсон Шварцман (Jason Schwartzman) придумали компактное фортепиано с дизайном в духе 1970-х. В комплекте продается и розовый табурет.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 11)
Горшок Coal Фернандо Мастранджело и Бойда Холбрука
Фото: 
Cary Whittaker

Бруклинский художник и дизайнер Фернандо Мастранджело (Fernando Mastrangelo) и актер Бойд Холбрук (Boyd Holbrook) разработали небрежный горшок из прессованного угля. Проект отдает дань корням Холбрука — его отец работал шахтером.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 13)
Three Quilt Collection Рафаэля де Карденаса и Мела Оттенберга
Фото: 
Josh Gaddy

Дизайнер Рафаэль де Карденас (Rafael de Cárdenas) и художник по костюмам Мел Оттенберг (Mel Ottenberg) создали серию одеял. Трио включает серую версию с горизонтальной строчкой, темно-синий вариант с флуоресцентным желтым акцентом и кремовый дизайн с зелеными элементами.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 15)
Серия подсвечников Architecture of Song бюро Principals и Эйнджел Олсен
Фото: 
Josh Gaddy

Архитектурное бюро Principals и певица Эйнджел Олсен (Angel Olsen) подошли к проекту с инженерной точки зрения. Авторы разработали машину, которая производит фигуры из воска на основе музыкальных частот. Полученные восковые силуэты были использованы в качестве форм для выплавки алюминиевых подсвечников.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 17)
4 Minutes Less Than An Hou Тайлера Хейса и Эндрю Куо
Фото: 
Josh Gaddy

Актер Тайлер Хейс (Tyler Hays) и художник Эндрю Куо (Andrew Kuo) представили графическую загадку. Изображение в раме из древесины дуба пестрит яркими геометрическими формами и скрывает тайное буквенное послание.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 19)
Подставка Kita Cake Таддеуша Вольфа и Игнасио Маттоса
Фото: 
Josh Gaddy

Дизайнер Таддеуш Вольф (Thaddeus Wolfe) и шеф-повар Игнасио Маттос (Ignacio Mattos) экспериментировали с выдувным стеклом.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 21)
Вешалка HW10 Home Studios и Наташи Ройт
Фото: 
Josh Gaddy

Команда Home Studios и стилист Наташа Ройт (Natasha Royt) представили вариацию вешалки. Одежду можно повесить на латунные крючки, стойка обернута кожей белого цвета. Основанием выступает массивный мрамор.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 23)
Светильник Oracle Кристофера Стюарта и Джулии Даулт
Фото: 
Josh Gaddy

Дизайнер Кристофер Стюарт (Christopher Stuart) и художник Джулия Даулт (Julia Dault) пофантазировали на тему стикеров. За полированной бронзовой поверхностью таится светильник.


Благотворительный проект: дизайнеры и звезды моды, музыки и кино (фото 25)
Вазы SAP Ladies and Gentlemen и Kaarem
Фото: 
Josh Gaddy

Американское ателье Ladies and Gentlemen и модный дизайнер Kaarem разработали дуэт ваз. Для создания уникального дизайна внутрь полимера были помещены образцы тканей.


Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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