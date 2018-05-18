Келли Уэстлер и Гарри Нуриев: проект со звездами моды и кино

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Келли Уэстлер, Гарри Нуриев и другие известные дизайнеры совместно со знаменитостями из мира моды и искусства создали 13 объектов для благотворительного проекта Field Studies
Электронный журнал Sight Unseen организовал специальный благотворительный проект Field Studies. Особенность заключается в том, что известные дизайнеры, студии и архитектурные бюро рука об руку работали со знаменитостями из мира моды, искусства, кино, музыки и кулинарии. Результатом сотрудничества стали 13 предметов мебели и аксессуаров. Все объекты будут проданы через интернет-магазин, а вся прибыль пойдет на благотворительность.
Звезда американского дизайна Келли Уэстлер (Kelly Wearstler) и блоггер Эйми Сонг (Aimee Song) представляют пуф, который больше всего напоминает некое живое существо. Пушистое красное сиденье выполнено из шерсти козы и окрашено киноварью для получения уникального огненного оттенка. Латунные ножки покоятся на мраморных основаниях.
Дизайнер Гарри Нуриев и художник Лиам Гиллик (Liam Gillick) создали трио светильников со стеклянными панелями в розовом, синем и желтом цветах.
Студия Bower и актер Сет Роген (Seth Rogen) придумали графичное зеркало. Изогнутые линии с эффектом градиента создают иллюзию объемного объекта.
Кресло от дизайнера из Нью-Йорка Келли Бехан (Kelly Behun) и модельера Нарцисо Родригеса (Narciso Rodriguez) отличается от многих своих собратьев. Сиденье с одной стороны не соприкасается с каркасом.
Студия из Лос-Анджелеса Wall и актер Джейсон Шварцман (Jason Schwartzman) придумали компактное фортепиано с дизайном в духе 1970-х. В комплекте продается и розовый табурет.
Бруклинский художник и дизайнер Фернандо Мастранджело (Fernando Mastrangelo) и актер Бойд Холбрук (Boyd Holbrook) разработали небрежный горшок из прессованного угля. Проект отдает дань корням Холбрука — его отец работал шахтером.
Дизайнер Рафаэль де Карденас (Rafael de Cárdenas) и художник по костюмам Мел Оттенберг (Mel Ottenberg) создали серию одеял. Трио включает серую версию с горизонтальной строчкой, темно-синий вариант с флуоресцентным желтым акцентом и кремовый дизайн с зелеными элементами.
Архитектурное бюро Principals и певица Эйнджел Олсен (Angel Olsen) подошли к проекту с инженерной точки зрения. Авторы разработали машину, которая производит фигуры из воска на основе музыкальных частот. Полученные восковые силуэты были использованы в качестве форм для выплавки алюминиевых подсвечников.
Актер Тайлер Хейс (Tyler Hays) и художник Эндрю Куо (Andrew Kuo) представили графическую загадку. Изображение в раме из древесины дуба пестрит яркими геометрическими формами и скрывает тайное буквенное послание.
Дизайнер Таддеуш Вольф (Thaddeus Wolfe) и шеф-повар Игнасио Маттос (Ignacio Mattos) экспериментировали с выдувным стеклом.
Команда Home Studios и стилист Наташа Ройт (Natasha Royt) представили вариацию вешалки. Одежду можно повесить на латунные крючки, стойка обернута кожей белого цвета. Основанием выступает массивный мрамор.
Дизайнер Кристофер Стюарт (Christopher Stuart) и художник Джулия Даулт (Julia Dault) пофантазировали на тему стикеров. За полированной бронзовой поверхностью таится светильник.
Американское ателье Ladies and Gentlemen и модный дизайнер Kaarem разработали дуэт ваз. Для создания уникального дизайна внутрь полимера были помещены образцы тканей.
Elle Decoration
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