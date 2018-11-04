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4 ноября 2018

Total red: яркий дом в Португалии

Ярко-красный дом появился на юге Португалии. Дизайн разработала архитектурная студия Rebelo de Andrade

this bright red house in portugal has been designed to stand out (фото 0)

Юг Португалии отличается довольно однообразным ландшафтом: бесконечные песчаные пляжи чередуются плато, поросшими лесом. На одном из них — обширном плато площадью в 500 Га — среди пробковых деревьев расположился этот необычный ярко-красный дом, словно созданный для того, чтобы выделяться на фоне монотонного пейзажа.

Авторы этого необычного проекта, получившего название House 3000, — португальская студия Rebelo de Andrade во главе с архитектором и дизайнером Луисом Ребело де Андраде (Luís Rebelo de Andrade).

Total red: яркий дом в Португалии (фото 2)

На этой местности довольно сложно ориентироваться, если ты попадаешь сюда впервые, и наш дом может служить для туристов «маяком» — его хорошо видно издалека», — говорит дизайнер. Яркий проект отличается строгой геометрией форм, что усиливает эффект: острая, двускатная крыша, окна с одной ставней, словно вырезанные на фасаде, — как у домиков, которые все мы в детстве делали из бумаги.

Одной из главных задач, стоявших перед архитекторами, было построить дом (и прилегающую к нему ферму) быстро и бюджетно, и при этом двигаться в рамках популярного в наше время эко-тренда. Дом оснащен солнечными батареями и тепловыми коллекторами, которые могут полностью обеспечивать его энергией.

При довольно яркой внешности, интерьеры дома отличаются простотой и лаконичностью: белые стены, деревянный пол, мебель в современном стиле и минимум декора — ничего лишнего.

Total red: яркий дом в Португалии (фото 5)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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