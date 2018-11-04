Total red: яркий дом в Португалии

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Ярко-красный дом появился на юге Португалии. Дизайн разработала архитектурная студия Rebelo de Andrade
Юг Португалии отличается довольно однообразным ландшафтом: бесконечные песчаные пляжи чередуются плато, поросшими лесом. На одном из них — обширном плато площадью в 500 Га — среди пробковых деревьев расположился этот необычный ярко-красный дом, словно созданный для того, чтобы выделяться на фоне монотонного пейзажа.
Авторы этого необычного проекта, получившего название House 3000, — португальская студия Rebelo de Andrade во главе с архитектором и дизайнером Луисом Ребело де Андраде (Luís Rebelo de Andrade).
На этой местности довольно сложно ориентироваться, если ты попадаешь сюда впервые, и наш дом может служить для туристов «маяком» — его хорошо видно издалека», — говорит дизайнер. Яркий проект отличается строгой геометрией форм, что усиливает эффект: острая, двускатная крыша, окна с одной ставней, словно вырезанные на фасаде, — как у домиков, которые все мы в детстве делали из бумаги.
Одной из главных задач, стоявших перед архитекторами, было построить дом (и прилегающую к нему ферму) быстро и бюджетно, и при этом двигаться в рамках популярного в наше время эко-тренда. Дом оснащен солнечными батареями и тепловыми коллекторами, которые могут полностью обеспечивать его энергией.
При довольно яркой внешности, интерьеры дома отличаются простотой и лаконичностью: белые стены, деревянный пол, мебель в современном стиле и минимум декора — ничего лишнего.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)