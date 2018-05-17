Будущее наступило: 10 удивительных устройств

Интенсивное развитие технологий подарило нам удивительные гаджеты и устройства, о которых раньше можно было только мечтать

Мы живем в удивительное время. Технологии развиваются так интенсивно и стремительно, что подчас сложно уследить за всеми новинками. Тематические выставки ежегодно удивляют публику новыми изобретениями, о которых раньше можно было только мечтать. Рассказываем о десяти невероятных устройствах последних лет.



﻿ Левитирующая лампочка

Левитирующая лампочка, Flyte, www.shop.galerie46.com

«Война токов» окончена! Шведский дизайнер Саймон Моррис (Simon Morris) сумел подружить в объекте Flyte индукцию Николы Теслы и лампочку Томаса Эдисона. Объект имеет беспроводной источник питания, который зажигает светодиоды.

Никакого подвоха! Flyte парит в воздухе и вращается за счет встроенных магнитов, которые отталкиваются друг от друга. Один из них находится в деревянной подставке, а второй — в основании самой лампочки. При отключении от сети, объект просто примагнитится к подставке.

Предмет полностью безопасен, так как выполнен из небьющегося стекла. Основание изготовлено вручную из древесины ясеня, дуба, ореха или вяза. Энергоэффективные светодиоды рассчитаны на 50 тысяч часов работы — это целых 11 лет при ежедневном использовании по 12 часов!

Левитирующая лампочка, Flyte, www.shop.galerie46.com



﻿ Чемодан, который следует за владельцем

Фото: 90 FUN

Человеческая лень — двигатель прогресса. Компания Xiaomi представила чемодан 90Fun Puppy1, который следует за владельцем! Чемодан — друг человека: устройство может выполнять несколько команд. Например, подъехать к хозяину, стоять на месте, найти владельца и следовать за ним. Управление интеллектуальным багажом возможно через специальный пульт. Чемодан оснащен литиевой батареей.



﻿ Интерактивное зеркало

Дизайнер из Нью-Йорка Рафаель Дымек (Rafael Dymek) придумал интерактивное смарт-зеркало, которое могло бы появиться в продуктовой линейке Apple. На огромном сенсорном гаджете расположены привычные приложения — можно послушать музыку, посмотреть фильм или даже вызвать такси. Чтобы активировать зеркало, необходимо коснуться поверхности в любом месте.



﻿ Современные роботы

Роботы инженерной американской компании Boston Dynamics покорили наши сердца! Когда начнется восстание машин, пусть человечество поработят именно эти милые устройства. Они не только смешат людей эпическими падениями, но и помогают в повседневной жизни: например, переносят тяжелые грузы.

Другие роботы из Сингапура охраняют душевное спокойствие человека. Ученые из Наньянского технологического университета научили роботов собирать стул из IKEA. Две роборуки потратили на весь процесс всего 20 минут. Из них 11 минут занял поиск деталей (прямо как у настоящего человека).



﻿ Пол, напечатанный на 3D-принтере

От одних роботов переходим к другим. Голландские дизайнеры Aectual печатают мозаичные полы терраццо при помощи огромных 3D-принтеров. Технология дает полную свободу творчества — воплотить в жизнь можно любой дизайн для помещения любого размера и формы. Материалом служит специальный полностью перерабатываемый биопластик. С его помощью создается основа, которую в дальнейшем заполняют терраццо из гранита или мраморной стружки.



﻿ Самосворачивающийся коврик для йоги

Традиционные коврики для йоги порой разочаровывают. В самый неподходящий момент они разворачиваются или вовсе не желают ровно сложиться. Можно, конечно, использовать специальные ремни или плотно засовывать их в спортивную сумку, но должен же быть другой способ! И, оказывается, он есть. Энтузиаст Аарон Торнтон (Aaron Thornton) при поддержке давнего друга — знаменитого модного фотографа Ю Цая (Yu Tsai) разработал коврик для йоги Yo-Yo, который сворачивается сам. Революции в спортивной индустрии на самом деле произвели две тонкие металлические ленты, расположенные по обеим концам коврика. Одна из их заставляет его сворачиваться, а при помощи второй коврик остается в зафиксированном плотном положении.



﻿ Очки виртуальной реальности для котов

Фото: isobar

И если восстание машин маячит где-то в перспективе, то коты окончательно захватили умы жителей планеты. Цифровое агентство Isobar разработало шлем виртуальной реальности для кошек Cat VR. С помощи технологии электроэнцефалографии и электрокардиографии прибор отслеживает эмоции кошек на определенные стимулы.

Контент определяется кошачьими интересами. В основном, это плавающие рыбки и летающие птички. Отображаемый на шлеме контент владелец может отследить на смартфоне.

Фото: isobar



﻿ Принтер, копир и сканер в маленьком чемоданчике

Технологии осуществляют мечты не только котов, но и людей. Немецкий дизайнер Людвиг Ренш (Ludwig Rensch) задумался, почему принтеры в современное время обладают именно тем дизайном, которым они обладают. И решил полностью переосмыслить устройство.

Paper — это копир, принтер и сканер в одном компактном чемоданчике. Прибор управляется через приложение или сайт. Также он оснащен интуитивно понятными кнопками и световыми сигналами. А теперь просто задумайтесь: чтобы вы отдали за такой девайс в годы студенчества?



﻿ Жидкие часы

Дизайнер из Нью-Йорка Дамьян Станкович (Damjan Stankovic) нашел баланс между цифровыми и аналоговыми часами. Чарующий танец времени в устройстве Rhei заворожит любого. За положение цифр отвечают специальные магниты, которые управляют ферромагнитной жидкостью. По задумке автора, пользователь буквально может наблюдать за течением времени.



﻿ Интерактивная камера Ulo

Французский дизайнер Вивьен Мюллер (Vivien Muller) делает домашние устройства ближе к пользователю. Автор превратила камеру слежения в забавную сову. Дизайн устройства Ulo основан на невербальных средствах коммуникации — глазах животных и человека. При помощи различных выражений гаджет доносит до хозяина сообщение: если сова выглядит уставшей — батарея практически разряжена, подмигивание означает фотоснимок, также сова грустит, когда идет дождь.