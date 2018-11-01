Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс

Компания Christopher Farr запустила в производство две ткани по рисункам немецкого текстильного дизайнера Анни Альберс — одного из пионеров Баухауса

Английская текстильная марка Christopher Farr отдает дань школе Баухаус и включает в свою новую коллекцию ковров и тканей два дизайна, созданных пионером движения Анни Альберс (Anni Albers). Рисунки под названием Orchestra и Templе были взяты из архивов дизайнера благодаря сотрудничеству с фондом Йозефа и Анни Альберс (Josef and Anni Albers Foundation), основанного десять лет назад.

Узор Temple был придуман Анни в 1956 году для декоративных панно, предназначавшихся для реформистской синагоги Эману-Эль (Temple Emanu-El) в Далласе. Анни создала необычный геометрический орнамент-зигзаг, словно составленный разноцветных пикселей (и таким образом более чем на полвека опередила свое время!)

Рисунок Orchestra был навеян воспоминаниями детства, а именно посещением Берлинской оперы в 1920-е годы. Он состоит из цветных ромбовидных фигур, хаотично разбросанных по белому полю. «Геометрические формы и цвета наводят на мысли об музыкантах оркестра, настраивающих свои инструменты перед выступлением, о дамах в элегантных бархатных платьях, которые пришли на концерт, и о других приятных воспоминаниях», — говорит со-основатель бренда дизайнер Кристофер Фарр (Christopher Farr).

Дизайнер Анни Альберс