Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Заха Хадид

15 лучших построек

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года
1 ноября 2018

Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс

Компания Christopher Farr запустила в производство две ткани по рисункам немецкого текстильного дизайнера Анни Альберс — одного из пионеров Баухауса

Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 0)

Английская текстильная марка Christopher Farr отдает дань школе Баухаус и включает в свою новую коллекцию ковров и тканей два дизайна, созданных пионером движения Анни Альберс (Anni Albers). Рисунки под названием Orchestra и Templе были взяты из архивов дизайнера благодаря сотрудничеству с фондом Йозефа и Анни Альберс (Josef and Anni Albers Foundation), основанного десять лет назад.

Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 2.1)
Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 2.2)

Узор Temple был придуман Анни в 1956 году для декоративных панно, предназначавшихся для реформистской синагоги Эману-Эль (Temple Emanu-El) в Далласе. Анни создала необычный геометрический орнамент-зигзаг, словно составленный разноцветных пикселей (и таким образом более чем на полвека опередила свое время!)

Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 4.1)
Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 4.2)

Рисунок Orchestra был навеян воспоминаниями детства, а именно посещением Берлинской оперы в 1920-е годы. Он состоит из цветных ромбовидных фигур, хаотично разбросанных по белому полю.

«Геометрические формы и цвета наводят на мысли об музыкантах оркестра, настраивающих свои инструменты перед выступлением, о дамах в элегантных бархатных платьях, которые пришли на концерт, и о других приятных воспоминаниях», — говорит со-основатель бренда дизайнер Кристофер Фарр (Christopher Farr).

Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 6)
Дизайнер Анни Альберс

«С работами Анни Альберс я впервые столкнулся в 1980-е годы, когда заинтересовался Баухаусом», — продолжает второй владелец марки Михал Силвер (Michal Silver). — «Однако истинное восхищение этой личностью пришло позднее, когда я смог впервые посетить фонд Альберсов, изучить архивы и с головой погрузиться в ее работы, отобрав в конечном счете пять рисунков, которые мы вновь запустили в производство в 2012 году». В той первой коллекции были использованы мелкие, монохромные орнаменты. Для новой коллекции были отобраны яркие крупные дизайны.

Запуск Temple и Orchestra совпал с празднованием 100-летия Баухауса и выставкой Анни Альберс, который в настоящее время проходит в лондонской галере Tate Modern (до 31 января 2019 года). Помимо этих двух тканей в январе 2019 года марка Christopher Farr представит шесть ковров, один из них по дизайну Анни Альберс, два по рисункам из архивов Альберсов и три по дизайну еще одного яркого представителя школы Баухаус Гюнты Штольц (Gunta Stolzl).

Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс (фото 6)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
БаухаусАнни Альберс (Annelise Albers)Christopher FarrКристофер Фарр (Christopher Farr)
Блоги
Илья Сологубовский
Илья Сологубовский Путеводитель декоратора по Плёсу
Надя Зотова
Надя Зотова базовый интерьер гостиной
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 