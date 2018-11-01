Перевыпущены две ткани из архива Анни Альберс

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Компания Christopher Farr запустила в производство две ткани по рисункам немецкого текстильного дизайнера Анни Альберс — одного из пионеров Баухауса
Английская текстильная марка Christopher Farr отдает дань школе Баухаус и включает в свою новую коллекцию ковров и тканей два дизайна, созданных пионером движения Анни Альберс (Anni Albers). Рисунки под названием Orchestra и Templе были взяты из архивов дизайнера благодаря сотрудничеству с фондом Йозефа и Анни Альберс (Josef and Anni Albers Foundation), основанного десять лет назад.
Узор Temple был придуман Анни в 1956 году для декоративных панно, предназначавшихся для реформистской синагоги Эману-Эль (Temple Emanu-El) в Далласе. Анни создала необычный геометрический орнамент-зигзаг, словно составленный разноцветных пикселей (и таким образом более чем на полвека опередила свое время!)
Рисунок Orchestra был навеян воспоминаниями детства, а именно посещением Берлинской оперы в 1920-е годы. Он состоит из цветных ромбовидных фигур, хаотично разбросанных по белому полю.
«Геометрические формы и цвета наводят на мысли об музыкантах оркестра, настраивающих свои инструменты перед выступлением, о дамах в элегантных бархатных платьях, которые пришли на концерт, и о других приятных воспоминаниях», — говорит со-основатель бренда дизайнер Кристофер Фарр (Christopher Farr).
«С работами Анни Альберс я впервые столкнулся в 1980-е годы, когда заинтересовался Баухаусом», — продолжает второй владелец марки Михал Силвер (Michal Silver). — «Однако истинное восхищение этой личностью пришло позднее, когда я смог впервые посетить фонд Альберсов, изучить архивы и с головой погрузиться в ее работы, отобрав в конечном счете пять рисунков, которые мы вновь запустили в производство в 2012 году». В той первой коллекции были использованы мелкие, монохромные орнаменты. Для новой коллекции были отобраны яркие крупные дизайны.
Запуск Temple и Orchestra совпал с празднованием 100-летия Баухауса и выставкой Анни Альберс, который в настоящее время проходит в лондонской галере Tate Modern (до 31 января 2019 года). Помимо этих двух тканей в январе 2019 года марка Christopher Farr представит шесть ковров, один из них по дизайну Анни Альберс, два по рисункам из архивов Альберсов и три по дизайну еще одного яркого представителя школы Баухаус Гюнты Штольц (Gunta Stolzl).
Elle Decoration
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