Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018

12 — 17 июня в швейцарском городе Базель проходит смотр коллекционного дизайна Design Miami/Basel. Редакция ELLE Decoration представляет подборку самых интересных галерей и проектов.

Раф Симонс для Calvin Klein (переосмысление Гаэтано Пеше для Cassina)

Фото: sisto legnani

Calvin Klein дебютирует на Design Miami/Basel весьма эффектно! В 1987 году Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce) разработал для марки Cassina кресло Feltri с выразительным эмоциональным силуэтом. Объект одновременно может быть и величественным троном, и уютным коконом — все благодаря трансформируемой мягкой спинке. В этом году специально для выставки в Базеле арт-директор Calvin Klein Раф Симонс (Raf Simons) создал для уникального кресла не менее оригинальную обивку в духе ватных одеял. Всего 100 экземпляров ограниченной серии были выкуплены мгновенно!

Фото: sisto legnani



﻿ Коллекция Watercolour от Nendo, галерея Friedman Benda

Новую коллекцию токийской студии Nendo в Базеле представляет нью-йоркская галерея Friedman Benda. Серия Watercolour создана под впечатлением от акварельных картин. 18 предметов реализованы из металла (по образу бумажных листов) и раскрашены вручную.



﻿ Порки Хефер и вымирающие виды

Дизайнер из ЮАР Порки Хефер (Porky Hefer) неравнодушен к природе. В портфолио автора уже имеются подвесные кресла в виде обитателей морских глубин, различных животных и придуманных монстров. В этом году автор представил на Design Miami/Basel серию, посвященную вымирающим видам. Гигантские подвесные кресла выполнены в форме животных, которые находятся по угрозой исчезновения: белый медведь, орангутан, ленивец, голубой кит, большая белая акула. Объекты выполнены из экологически чистых материалов и вторсырья, что весьма логично.



﻿﻿Премия ﻿﻿﻿﻿ Swarovski Designers of the Future 2018

Бренд Swarovski подвел итоги традиционной премии Designers of the Future. Победителями стали голландский экспериментатор Фрэнк Колкмэн (Frank Kolkman), сециализирующийся на роботизированных техологиях; японо-голландский дуэт Study O Portable, создающий объекты на тему окружающей среды, японский технолог Есукэ Ушигоме (Yosuke Ushigome), работающий с инновациями. Победители премии представили на выставке проекты на тему «умного дома» с использованием кристаллов Swarovski. Объекты исследуют отношения между человеком и интеллектуальными технологиями в повседневной жизни.



﻿ Гаэтано Пеше для детского магазина Dujardin, галерея Downtown Франсуа Лаффанура

Владелец парижской галереи Downtown Франсуа Лаффанур (François Laffanour) представляет элементы интерьера детского бельгийского магазина Dujardin, оформленного в 1994 году Гаэтано Пеше. В проекте дизайнер объединил практичность с весельем, функциональность с эстетикой. Работы для Dujardin дают возможность прочувствовать авторский стиль Пеше: чередующиеся цвета и ломаные линии отражают его чувство юмора и инновационные идеи.



﻿﻿﻿Коллекция ﻿ Disco от Gufram

Итальянская марка Gufram также впервые выставляется в Базеле. Однако привезенная фабрикой коллекция Disco уже не нова для публики. Впервые серия была показана на Milan Design Week в апреле. Подробнее об эффектной радикальной коллекции читайте в отдельном материале по ссылке.



Galerie Kreo и плеяда звезд

Фото: James Harris

Фото: James Harris



﻿ Галерея The Future Perfect