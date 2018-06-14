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14 июня 2018

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018

Ведущие галереи, мировые бренды и именитые дизайнеры — три составляющие выставки Design Miami/Basel 2018

12 — 17 июня в швейцарском городе Базель проходит смотр коллекционного дизайна Design Miami/Basel. Редакция ELLE Decoration представляет подборку самых интересных галерей и проектов.

Раф Симонс для Calvin Klein (переосмысление Гаэтано Пеше для Cassina)

Design Miami/Basel (фото 1)
Фото: 
sisto legnani

Calvin Klein дебютирует на Design Miami/Basel весьма эффектно! В 1987 году Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce) разработал для марки Cassina кресло Feltri с выразительным эмоциональным силуэтом. Объект одновременно может быть и величественным троном, и уютным коконом — все благодаря трансформируемой мягкой спинке. В этом году специально для выставки в Базеле арт-директор Calvin Klein Раф Симонс (Raf Simons) создал для уникального кресла не менее оригинальную обивку в духе ватных одеял. Всего 100 экземпляров ограниченной серии были выкуплены мгновенно!

Design Miami/Basel (фото 3)
Фото: 
sisto legnani


﻿Коллекция Watercolour от Nendo, галерея Friedman Benda

Design Miami/Basel (фото 5)

Новую коллекцию токийской студии Nendo в Базеле представляет нью-йоркская галерея Friedman Benda. Серия Watercolour создана под впечатлением от акварельных картин. 18 предметов реализованы из металла (по образу бумажных листов) и раскрашены вручную.  

Design Miami/Basel (фото 7)


﻿Порки Хефер и вымирающие виды

Design Miami/Basel (фото 9)

Дизайнер из ЮАР Порки Хефер (Porky Hefer) неравнодушен к природе. В портфолио автора уже имеются подвесные кресла в виде обитателей морских глубин, различных животных и придуманных монстров. В этом году автор представил на Design Miami/Basel серию, посвященную вымирающим видам. Гигантские подвесные кресла выполнены в форме животных, которые находятся по угрозой исчезновения: белый медведь, орангутан, ленивец, голубой кит, большая белая акула. Объекты выполнены из экологически чистых материалов и вторсырья, что весьма логично.

Design Miami/Basel (фото 11)


﻿﻿Премия ﻿﻿﻿﻿Swarovski Designers of the Future 2018

Design Miami/Basel (фото 13)

Бренд Swarovski подвел итоги традиционной премии Designers of the Future. Победителями стали голландский экспериментатор Фрэнк Колкмэн (Frank Kolkman), сециализирующийся на роботизированных техологиях; японо-голландский дуэт Study O Portable, создающий объекты на тему окружающей среды, японский технолог Есукэ Ушигоме (Yosuke Ushigome), работающий с инновациями.

Победители премии представили на выставке проекты на тему «умного дома» с использованием кристаллов Swarovski. Объекты исследуют отношения между человеком и интеллектуальными технологиями в повседневной жизни.  


﻿Гаэтано Пеше для детского магазина Dujardin, галерея Downtown Франсуа Лаффанура

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 (фото 18)

Владелец парижской галереи Downtown Франсуа Лаффанур (François Laffanour) представляет элементы интерьера детского бельгийского магазина Dujardin, оформленного в 1994 году Гаэтано Пеше. В проекте дизайнер объединил практичность с весельем, функциональность с эстетикой. Работы для Dujardin дают возможность прочувствовать авторский стиль Пеше: чередующиеся цвета и ломаные линии отражают его чувство юмора и инновационные идеи.

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 (фото 20)


﻿﻿﻿Коллекция ﻿Disco от Gufram

Design Miami/Basel (фото 13)

Итальянская марка Gufram также впервые выставляется в Базеле. Однако привезенная фабрикой коллекция Disco уже не нова для публики. Впервые серия была показана на Milan Design Week в апреле.

Подробнее об эффектной радикальной коллекции читайте в отдельном материале по ссылке.

Design Miami/Basel (фото 15)


Galerie Kreo и плеяда звезд

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 (фото 26)
Фото: 
James Harris

В пространстве парижан Galerie Kreo повышенная концентрация Дизайна (именно с большой буквы). Здесь представлены работы ведущих именитых дизайнеров: Ронана и Эрвана Буруллеков (Ronan & Erwan Bouroullec), Константина Грчика (Konstantin Grcic), Хайме Айона (Jaime Hayon), Хеллы Йонгериус (Hella Jongerius), Алессандро Мендини (Alessandro Mendini), Джаспера Моррисона (Jasper Morrison), Марка Ньюсона (Marc Newson) и др.

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 (фото 28)
Фото: 
James Harris


﻿Галерея The Future Perfect

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 (фото 30)

Еще один дебют в Базеле — американская галерея The Future Perfect. Выставляются шедевры из выдувного стекла Джона Хогана (John Hogan), керамические скульптуры Эрика Ройнестада (Eric Roinestad), буйство красок в работах Рейнальдо Сангино(Reinaldo Sanguino), конструкторы Кристофера Стюарта (Christopher Stuart) и абстрактная мебель на тему джунглей Криса Уволстона (Chris Wolston).

Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 (фото 32)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
Calvin KleinCassinaNendoДжаспер МоррисонРонан и Эрван БуруллекХайме Айон (Jaime Hayon)Milan Design WeekDesign Miami/BaselАлессандро МендиниGalerie kreoGuframКонстантин Грчик (Konstantin Grcic)Марк Ньюсон (Marc Newson)Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce)Раф Симонс (Raf Simons)Порки Хефер (Porky Hefer)Friedman BendaФрансуа Лаффанур (François Laffanour)Хелла Йонгериус (Hella Jongerius)
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