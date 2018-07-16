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16 июля 2018

Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке

Следим за лучшими распродажами дизайнерских аксессуаров и мебели

В интернет-магазине Galerie 46 началась сезонная распродажа — скидки до 40% на мебель и ковры знаменитого итальянского бренда Minotti.

Стул Fil Noir, Minotti, 120 000 руб (обычная цена 200 000 руб).
Кресло Colette, Minotti, 252 840 руб (обычная цена 421 400 руб).
Диван Creed, Minotti, 262 380 руб (обычная цена 437 300 руб).

Для жителей Москвы, кому сложно определиться с выбором online, еще одно спецпредложение от петербургской Galerie 46! Приезжайте в Санкт-Петербург, при оформлении заказа на сумму от 100 000 рублей Galerie 46 возместит стоимость билетов на поезд «Сапсан», подробности по телефону 8 800 555 08 46.

Диван Yang с подушками, Minotti, 712 800 руб (обычная цена 1 188 000 руб).
Кровать Creed, Minotti, 349 200 руб (обычная цена 582 000 руб).
Кресло Winston, Minotti, 255 960 руб (обычная цена 426 600 руб).

Салон «Светильники» на М. Ордынке, 39 предлагает увидеть ваш интерьер в новом свете от итальянских марок Baga, Il Paralume Marina и Le Porcellane по очень приятным летним ценам.   

Настольная лампа 1015, Baga, 46 502 руб (обычная цена 93 004 руб).
Бра 2054, Baga, 28 292 руб (обычная цена 94 306 руб).
Настольная лампа L 1008, Il Paralume Marina, 48 581 руб (обычная цена 69 402 руб).
Настольная лампа L 1313, Il Paralume Marina, 63 242 руб (обычная цена 126 484 руб).
Настольный светильник L 1622, Il Paralume Marina, 66 438 руб (обычная цена 166 097 руб).
Бра Regina, Le Porcellane, 30 966 руб (обычная цена 77 414 руб).

Пусть всегда будет лето! В салонах Yves Delorme действует 50% скидка на комплект постельного белья Enfleur Prairie.

Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 13.1)
Сатиновый комплект Enfleur Prairie — настоящее торжество лета. Выписанные акварелью полевые цветы и травы обволакивают негой, обещая цвести вечно.
Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 13.2)
Сатиновый комплект Enfleur Prairie, Yves Delorme, 45 000 руб (обычная цена 90 000 руб).

Середина лета — время прохладительных напитков и газировки... прямо из-под собственного крана на кухне! Такую возможность предоставляет водная система GROHE Blue Home с функциями фильтрации, охлаждения и газирования водопроводной воды. Сейчас по очень привлекательной цене!  

Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 9.1)
Водная система GROHE Blue Home проста в использовании, размещается в шкафу шириной 30 см, благодаря фильтру пятиступенчатой очистки и газатору позволяет в любой момент получить чистую прохладную, а при желании и газированную воду прямо из смесителя.
Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 9.2)
Водная система GROHE Blue Home с функциями фильтрации, охлаждения и газирования водопроводной воды, 69 990 руб (обычная цена 114 790 руб).

В «Мастерской Кати Гердт» внушительные скидки на некоторые предметы из наличия.

Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 11)
Кофейный столик из металла и керамики, 40 000 руб (обычная цена 120 000 руб).

В магазине MHLIVING.RU продолжается летняя распродажа — скидки до 80% на мебель, светильники и аксессуары. 

Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 15.1)
Консоль Gloss, MHLIVING, 72 384 руб (обычная цена 120 640 руб).
Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 15.2)
Кровать, MHLIVING, 76 209 руб (обычная цена 108 870 руб).
Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке (фото 14)
Табурет Grey, MHLIVING, 14 352 руб (обычная цена 23 920 руб).

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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