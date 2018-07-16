Design sale! Лучшие распродажи июля в нашей подборке

Следим за лучшими распродажами дизайнерских аксессуаров и мебели

В интернет-магазине Galerie 46 началась сезонная распродажа — скидки до 40% на мебель и ковры знаменитого итальянского бренда Minotti.

Для жителей Москвы, кому сложно определиться с выбором online, еще одно спецпредложение от петербургской Galerie 46! Приезжайте в Санкт-Петербург, при оформлении заказа на сумму от 100 000 рублей Galerie 46 возместит стоимость билетов на поезд «Сапсан», подробности по телефону 8 800 555 08 46.

Салон «Светильники» на М. Ордынке, 39 предлагает увидеть ваш интерьер в новом свете от итальянских марок Baga, Il Paralume Marina и Le Porcellane по очень приятным летним ценам.

Пусть всегда будет лето! В салонах Yves Delorme действует 50% скидка на комплект постельного белья Enfleur Prairie.

Сатиновый комплект Enfleur Prairie — настоящее торжество лета. Выписанные акварелью полевые цветы и травы обволакивают негой, обещая цвести вечно. Сатиновый комплект Enfleur Prairie, Yves Delorme, 45 000 руб (обычная цена 90 000 руб).

Середина лета — время прохладительных напитков и газировки... прямо из-под собственного крана на кухне! Такую возможность предоставляет водная система GROHE Blue Home с функциями фильтрации, охлаждения и газирования водопроводной воды. Сейчас по очень привлекательной цене!

Водная система GROHE Blue Home проста в использовании, размещается в шкафу шириной 30 см, благодаря фильтру пятиступенчатой очистки и газатору позволяет в любой момент получить чистую прохладную, а при желании и газированную воду прямо из смесителя. Водная система GROHE Blue Home с функциями фильтрации, охлаждения и газирования водопроводной воды, 69 990 руб (обычная цена 114 790 руб).

В «Мастерской Кати Гердт» внушительные скидки на некоторые предметы из наличия.

Кофейный столик из металла и керамики, 40 000 руб (обычная цена 120 000 руб).

В магазине MHLIVING.RU продолжается летняя распродажа — скидки до 80% на мебель, светильники и аксессуары.

Консоль Gloss, MHLIVING, 72 384 руб (обычная цена 120 640 руб). Кровать, MHLIVING, 76 209 руб (обычная цена 108 870 руб).