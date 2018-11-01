Дизайнерские медицинские маски от Марселя Вандерса

Компания О2Тоdау, разрабатывающая медицинские товары, и дизайнер Марсель Вандерс (Marcel Wanders) представляют свою новую разработку — дизайнерскую медицинскую маску для жителей мегаполисов. O2SafeAir образца 2018 года является усовершенствованной версией разработки 2016 года и обладает не только улучшенной системой фильтрации и эргономичной формой, но и передовым дизайном.

Маска сделана из дышащего материала, имеет сменные фильтры и может стираться в стиральной машине. Новинка предназначена не только для любителей утренних пробежек и сторонников популярного движения «на работу на велосипеде», но и для всех, кто хочет беречь свое здоровье и максимально защитить свой организм от смога, выхлопных газов и других вредных веществ, содержащихся в воздухе в любом мегаполисе.

«O2SafeAir позволяет дышать более чистым воздухом и в то же время является стильным красивым аксессуаром, — говорит про свою работу Марсель Вандерс. — Наша маска представляет собой простую и вместе с тем важную инновацию, которая будет служить тысячам людей во всем мире».