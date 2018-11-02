«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство

Российская студия Woodi , художник Варя Щука и марка молодежной одежды Otocyon вдохновились идеями и принципами легандарной школы Баухаус и представили совместный концептуальный проект «Эгоистичный Баухаус». Это коллекция мебели и аксессуаров для дома, в которой ей все, что необходимо жителям современных мегаполисов для комфортной жизни: стеллаж, кресло с пуфом, лампа, стол, зеркало, рейл, ширма, — плюс базовая коллекция одежды!

Сегодняшний миллениал находится в постоянном движении: переезжает, меняет одну квартиру на другую, поэтому коллекция задумана практичной, «мобильной» и функциональной. «Мы хотим, чтобы эта мебель могла подстраиваться под любое место, сохраняя привычные для нас визуальные и тактильные ощущения. И нам было интересно наделить некоторые предметы еще одной „неявной“ функцией, которую каждый сможет определить для себя сам», — рассказывают дизайнеры Woodi.

Над цветовой палитрой, для которой характерно сочетание модного кремового, интенсивного синего и теплого серо-коричневого, работала художник Варя Щука. Она же разработала форму объектов и наделила их конструктивными элементами из стальных трубок, которые призваны символизировать информационные и энергетические потоки в современном обществе. Как говорит сама художник, «современная действительность слишком перенасыщена активными предметами и яркими цветами. Человеку нужен визуальный отдых, приятное ощущение тактильности, поэтому я старалась придать формам мягкости, а цветам нежности. Классическая палитра Баухауса была преобразована — я добавила в нее белил и флуоресцентной краски».

Дополняет коллекцию минималистская одежда авангардного кроя от марки Otocyon, напоминающая своего рода униформу для современных горожан. «В рамках этой коллаборации мы постарались усилить ощущение индивидуальности и передать наше прочтение Баухауса через одежду.

Оплавленные формы кроя Otocyon перекликаются с геометрией и окружностями в принте коллекции, разработанной Варей Щукой, а также традиционными, ставшими знаковыми для бренда Woodi формами почки и капли», — говорит Леся Волчок-Русакович, дизайнер и основатель марки Otocyon.

Приобрести предметы сета можно на 4-м этаже Универмага «Цветной» и на сайте https://woodido.ru