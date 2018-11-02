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2 ноября 2018

«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство

Российская мебельная марка Woodi, художник Варя Щука и марка модной одежды Otocyon представляют совместный проект, навеянный идеями Баухаус. Официальная премьера — 15 ноября

«Эгоистичный Баухаус»: проект Woodi, марки Otocyon и художника Вари Щуки (фото 0)

Российская студия Woodi, художник Варя Щука и марка молодежной одежды Otocyon вдохновились идеями и принципами легандарной школы Баухаус и представили совместный концептуальный проект «Эгоистичный Баухаус». Это коллекция мебели и аксессуаров для дома, в которой ей все, что необходимо жителям современных мегаполисов для комфортной жизни: стеллаж, кресло с пуфом, лампа, стол, зеркало, рейл, ширма, — плюс базовая коллекция одежды!

Сегодняшний миллениал находится в постоянном движении: переезжает, меняет одну квартиру на другую, поэтому коллекция задумана практичной, «мобильной» и функциональной. «Мы хотим, чтобы эта мебель могла подстраиваться под любое место, сохраняя привычные для нас визуальные и тактильные ощущения. И нам было интересно наделить некоторые предметы еще одной „неявной“ функцией, которую каждый сможет определить для себя сам», — рассказывают дизайнеры Woodi.

«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство (фото 3)

Над цветовой палитрой, для которой характерно сочетание модного кремового, интенсивного синего и теплого серо-коричневого, работала художник Варя Щука. Она же разработала форму объектов и наделила их конструктивными элементами из стальных трубок, которые призваны символизировать информационные и энергетические потоки в современном обществе. Как говорит сама художник, «современная действительность слишком перенасыщена активными предметами и яркими цветами. Человеку нужен визуальный отдых, приятное ощущение тактильности, поэтому я старалась придать формам мягкости, а цветам нежности. Классическая палитра Баухауса была преобразована — я добавила в нее белил и флуоресцентной краски».

«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство (фото 5.1)
«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство (фото 5.2)

Дополняет коллекцию минималистская одежда авангардного кроя от марки Otocyon, напоминающая своего рода униформу для современных горожан. «В рамках этой коллаборации мы постарались усилить ощущение индивидуальности и передать наше прочтение Баухауса через одежду.

«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство (фото 8)

Оплавленные формы кроя Otocyon перекликаются с геометрией и окружностями в принте коллекции, разработанной Варей Щукой, а также традиционными, ставшими знаковыми для бренда Woodi формами почки и капли», — говорит Леся Волчок-Русакович, дизайнер и основатель марки Otocyon.

Приобрести предметы сета можно на 4-м этаже Универмага «Цветной» и на сайте https://woodido.ru

«Эгоистичный Баухаус»: мода, дизайн и искусство (фото 10)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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