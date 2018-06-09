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9 июня 2018

Faenza Prize: российские керамисты в Италии

Художники Ирина Разумовская и Евгений Антуфьев примут участие в специальной выставке Faenza Prize, посвященной 80-летию самого старого конкурса керамистов в мире

В 2018 году Международный конкурс современного керамического искусства пройдет уже в 60 раз и одновременно отметит 80-летний юбилей со дня основания. 55 дизайнеров и художников с разных уголков мира представят свои работы на специальной выставке, посвященной особенной дате. Среди участников — керамист Ирина Разумовская и современный художник Евгений Антуфьев.

Ирина Разумовская

Faenza Prize: Ирина Разумовская в Италии (фото 2)

Керамист из Санкт-Петербурга Ирина Разумовская еще во времена учебы в СПбГХПА им. Штиглица поняла, что развиваться художнику невозможно вне международного сообщества. С 2014 года автор с успехом участвует в интернациональных конкурсах и биеннале, а совсем недавно Ирина вошла в шорт-лист престижной премии Loewe Craft Prize 2018. Предметы Разумовской — это арт-объекты «с душой» ручной работы.

Faenza Prize: Ирина Разумовская в Италии (фото 2)
Faenza Prize: Ирина Разумовская в Италии (фото 4)

Евгений Антуфьев

Faenza Prize: российские керамисты в Италии (фото 7)

В 2017 году художник Евгений Антуфьев занял второе место в ТОП 100 молодых художников России, а в этом году на VI Московской Биеннале современного искусства представил специальный проект «Бессмертие навсегда». Художник работает с нетипичными «органическими» материалами (кость, зубы, кожа), связанными с российской историей и культурой. Скульптуры автора напоминают древние реликвии.

Faenza Prize: российские керамисты в Италии (фото 9)
Faenza Prize: российские керамисты в Италии (фото 10)

Премия Faenza вручается с 1938 года, в настоящее время — это старейший конкурс керамистов в мире. Награда была очень важна для итальянского керамического искусства, а с 1964 года — и для международного сообщества. Миссия Faenza Prize — показать людям, что керамика является не чисто функциональным ремеслом, но и почвой для современного искусства.

Когда: 29 июня — 7 октября 2018 года.

Где: Музей Керамики в Фаэнце (Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza), Viale Alfredo Baccarini, 19, 48018 Faenza RA, Италия.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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