Faenza Prize: российские керамисты в Италии

В 2018 году Международный конкурс современного керамического искусства пройдет уже в 60 раз и одновременно отметит 80-летний юбилей со дня основания. 55 дизайнеров и художников с разных уголков мира представят свои работы на специальной выставке, посвященной особенной дате. Среди участников — керамист Ирина Разумовская и современный художник Евгений Антуфьев.

Ирина Разумовская

Керамист из Санкт-Петербурга Ирина Разумовская еще во времена учебы в СПбГХПА им. Штиглица поняла, что развиваться художнику невозможно вне международного сообщества. С 2014 года автор с успехом участвует в интернациональных конкурсах и биеннале, а совсем недавно Ирина вошла в шорт-лист престижной премии Loewe Craft Prize 2018. Предметы Разумовской — это арт-объекты «с душой» ручной работы.

Евгений Антуфьев

В 2017 году художник Евгений Антуфьев занял второе место в ТОП 100 молодых художников России, а в этом году на VI Московской Биеннале современного искусства представил специальный проект «Бессмертие навсегда». Художник работает с нетипичными «органическими» материалами (кость, зубы, кожа), связанными с российской историей и культурой. Скульптуры автора напоминают древние реликвии.

Премия Faenza вручается с 1938 года, в настоящее время — это старейший конкурс керамистов в мире. Награда была очень важна для итальянского керамического искусства, а с 1964 года — и для международного сообщества. Миссия Faenza Prize — показать людям, что керамика является не чисто функциональным ремеслом, но и почвой для современного искусства.