Фильм Apparatus

В поддержку новой коллекции Act III студия Apparatus представила короткометражный фильм. Футуристичная фантазия режиссера Мэттью Плачека (Matthew Placek) рассказывает историю о маленьком мальчике, который исследует уголки своего дома. Закадровый голос матери исполняет песню на фарси. Женщина олицетворяет собой в фильме хранительницу культурного наследия.

В новую коллекцию креативный директор студии Габриэль Хэндифар (Gabriel Hendifar) вложил глубоко личную историю. В 1979 году его бабушка в качестве политического беженца иммигрировала в США из Ирана. С собой она везла традиционную шкатулку в древней технике инкрустации по дереву хатам. Серия предметов Act III создана по мотивам родной для Хэндифара персидской культуры.