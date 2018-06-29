Фильм Apparatus

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Студия Apparatus представляет фильм о маленьком мальчике, который исследует уголки своего дома на фоне предметов персидской коллекции Act III
В поддержку новой коллекции Act III студия Apparatus представила короткометражный фильм. Футуристичная фантазия режиссера Мэттью Плачека (Matthew Placek) рассказывает историю о маленьком мальчике, который исследует уголки своего дома. Закадровый голос матери исполняет песню на фарси. Женщина олицетворяет собой в фильме хранительницу культурного наследия.
В новую коллекцию креативный директор студии Габриэль Хэндифар (Gabriel Hendifar) вложил глубоко личную историю. В 1979 году его бабушка в качестве политического беженца иммигрировала в США из Ирана. С собой она везла традиционную шкатулку в древней технике инкрустации по дереву хатам. Серия предметов Act III создана по мотивам родной для Хэндифара персидской культуры.
Подробнее о коллекции Act III читайте в отдельном материале по ссылке.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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