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29 июня 2018

Фильм Apparatus

Студия Apparatus представляет фильм о маленьком мальчике, который исследует уголки своего дома на фоне предметов персидской коллекции Act III

В поддержку новой коллекции Act III студия Apparatus представила короткометражный фильм. Футуристичная фантазия режиссера Мэттью Плачека (Matthew Placek) рассказывает историю о маленьком мальчике, который исследует уголки своего дома. Закадровый голос матери исполняет песню на фарси. Женщина олицетворяет собой в фильме хранительницу культурного наследия.

Фильм Apparatus (фото 1)

В новую коллекцию креативный директор студии Габриэль Хэндифар (Gabriel Hendifar) вложил глубоко личную историю. В 1979 году его бабушка в качестве политического беженца иммигрировала в США из Ирана. С собой она везла традиционную шкатулку в древней технике инкрустации по дереву хатам. Серия предметов Act III создана по мотивам родной для Хэндифара персидской культуры.

Фильм Apparatus (фото 3)

Подробнее о коллекции Act III читайте в отдельном материале по ссылке.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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