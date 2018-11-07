10 главных мебельных трендов 2019 года

Берем на заметку уже сейчас самые яркие тенденции грядущего года

Проект Ираклия Зарии.

В подборе мебели для интерьера так легко ошибиться: всего один предмет может разрушить гармонию всего пространства. Чтобы помочь вам разобраться в мебельных тенденциях, ELLE DЕCORATION выяснил, что будет чаще всего появляться в интерьерах в 2019-м. Вооружайтесь нашим гидом, впереди интересный год!

1. Оттенки розового Нежно-розовый нюд имеет все шансы стать главным цветом года. Он одинаково хорошо сочетается и с нейтральными оттенками, и со смелыми акцентными цветами: темно-синим, зеленым и лимонно-желтым.

Проект Эми Кортни.

2. Уютные кровати «Кровати станут больше похожими на кокон. В мире каждый день происходит столько всего, что нам просто необходимо чувствовать себя защищенными, когда мы спим. Изголовье и изножье кровати будут обшивать мягким текстилем, к которому приятно прикасаться», — считает дизайнер Джой Мойлер.

Проект Юлии Якушиной.

3. Геометрия «В 2019-м году интерьеры наводнят геометрические мотивы. Мы постепенно движемся от этники в сторону крупных ассиметричных и несовершенных принтов, пропорций и форм», — размышляет дизайнер Мишель Смит Бойд.

Проект Джеффа Эндрюса.

4. Натуральные материалы Популярность природных материалов в предметном дизайне будет только расти. Сочетания разных фактур станут еще смелее: дерево будут дополнять элементами кварцита или каррарского мрамора, керамику сочетать с бетоном и металлом.

Проект Decus Interiors.

5. округлые формы В следующем году обратите внимание на мебель с мягкими и округлыми формами в духе 1970-х — плавные изгибы снова в моде! Она не обязательно привнесет элементы ретро, но точно смягчит строгость интерьера и добавит изящества.

Проект Artburo 1/1.

6. Металл В новом году металл найдет новые, еще более интересные и неожиданные, сферы применения. Золото, латунь или черненая бронза и другие блестящие материалы будут использоваться не только в виде вставок для корпусной мебели, но и как вполне самостоятельные ажурные элементы декора и арт-объекты.

Проект Джоя Мойлера.

7. индивидуальность Вещи, выполненные на заказ по индивидуальным эскизам, все чаще будут появляться в наших домах. «Мы хотим знать, что за предметами, которыми обрастает наш дом, есть какая-то история. Нам интересно, кто их придумал, каков был процесс их создания», — считает Джой Чо, основатель и креативный директор Oh Joy!

Проект Пьера Йовановича. Подвесной диван и журнальный столик выполнены по эскизам дизайнера.

8. Мельчайшие детали Дизайнеры стремятся к безупречности даже в мельчайших деталях. Контрастная окантовка или необычная прострочка, яркие ручки или плафоны — все это делает мебель еще интереснее и уникальнее.

Проект Ольги Давыдовой.

9. новый Ар-деко «Я думаю, что влияние ар-деко только усилится в наступающем году», — говорит Меган Веккер, основательница бренда Cloth&Company. Яркий и дорогой стиль эпохи «ревущих 20-х» будет служить вдохновением для современных дизайнеров текстиля и мебели.

Проект Ирины Граве.

10. Антиквариат В 2019-м винтажная мебель останется на пике интерьерной моды, и скупать ее будут не только коллекционеры. «Сейчас многие мечтают о том, чтобы в их доме были старинные и редкие вещи с характером и душой, а не клоны, сошедшие с конвейера», — считает дизайнер интерьера Сиси Барфилд.