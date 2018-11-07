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7 ноября 2018

10 главных мебельных трендов 2019 года

Берем на заметку уже сейчас самые яркие тенденции грядущего года

Главные мебельные тренды 2019 года (фото 0)
Проект Ираклия Зарии.

В подборе мебели для интерьера так легко ошибиться: всего один предмет может разрушить гармонию всего пространства. Чтобы помочь вам разобраться в мебельных тенденциях, ELLE DЕCORATION выяснил, что будет чаще всего появляться в интерьерах в 2019-м. Вооружайтесь нашим гидом, впереди интересный год!

1. Оттенки розового

Нежно-розовый нюд имеет все шансы стать главным цветом года. Он одинаково хорошо сочетается и с нейтральными оттенками, и со смелыми акцентными цветами: темно-синим, зеленым и лимонно-желтым.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 3)
Проект Эми Кортни.

2. Уютные кровати

«Кровати станут больше похожими на кокон. В мире каждый день происходит столько всего, что нам просто необходимо чувствовать себя защищенными, когда мы спим. Изголовье и изножье кровати будут обшивать мягким текстилем, к которому приятно прикасаться», — считает дизайнер Джой Мойлер.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 5)
Проект Юлии Якушиной.

3. Геометрия

«В 2019-м году интерьеры наводнят геометрические мотивы. Мы постепенно движемся от этники в сторону крупных ассиметричных и несовершенных принтов, пропорций и форм», — размышляет дизайнер Мишель Смит Бойд.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 7)
Проект Джеффа Эндрюса.

4. Натуральные материалы

Популярность природных материалов в предметном дизайне будет только расти. Сочетания разных фактур станут еще смелее: дерево будут дополнять элементами кварцита или каррарского мрамора, керамику сочетать с бетоном и металлом.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 9)
Проект Decus Interiors.

5. округлые формы

В следующем году обратите внимание на мебель с мягкими и округлыми формами в духе 1970-х — плавные изгибы снова в моде! Она не обязательно привнесет элементы ретро, но точно смягчит строгость интерьера и добавит изящества.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 11)
Проект Artburo 1/1.

6. Металл

В новом году металл найдет новые, еще более интересные и неожиданные, сферы применения. Золото, латунь или черненая бронза и другие блестящие материалы будут использоваться не только в виде вставок для корпусной мебели, но и как вполне самостоятельные ажурные элементы декора и арт-объекты.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 13)
Проект Джоя Мойлера.

7. индивидуальность

Вещи, выполненные на заказ по индивидуальным эскизам, все чаще будут появляться в наших домах. «Мы хотим знать, что за предметами, которыми обрастает наш дом, есть какая-то история. Нам интересно, кто их придумал, каков был процесс их создания», — считает Джой Чо, основатель и креативный директор Oh Joy!

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 15)
Проект Пьера Йовановича. Подвесной диван и журнальный столик выполнены по эскизам дизайнера.

8. Мельчайшие детали

Дизайнеры стремятся к безупречности даже в мельчайших деталях. Контрастная окантовка или необычная прострочка, яркие ручки или плафоны — все это делает мебель еще интереснее и уникальнее.

Тренды 2019 года: мебельная мода (фото 17)
Проект Ольги Давыдовой.

9. новый Ар-деко

«Я думаю, что влияние ар-деко только усилится в наступающем году», — говорит Меган Веккер, основательница бренда Cloth&Company. Яркий и дорогой стиль эпохи «ревущих 20-х» будет служить вдохновением для современных дизайнеров текстиля и мебели.

10 главных мебельных трендов 2019 года (фото 19)
Проект Ирины Граве.

10. Антиквариат

В 2019-м винтажная мебель останется на пике интерьерной моды, и скупать ее будут не только коллекционеры. «Сейчас многие мечтают о том, чтобы в их доме были старинные и редкие вещи с характером и душой, а не клоны, сошедшие с конвейера», — считает дизайнер интерьера Сиси Барфилд.

10 главных мебельных трендов 2019 года (фото 21)
Проект Альбины Назимовой.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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