Горячая точка: spa-центры от звезд дизайна

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Отдыхаем и расслабляемся вместе с Томом Диксоном, Филиппом Старком, Каримом Рашидом, Норманом Фостером и другими звездами дизайна и архитектуры!
Новый spa-центр в жилом комплексе Greenwich Peninsula на юго-востоке Лондона — первый проект в сфере wellness английского дизайнера Тома Диксона (Tom Dixon). Комплекс расположен под крышей одного из пяти жилых домов и включает в себя бассейн, сауну, два тренажерных зала, оборудованных по последнему слову техники, и террасу на крыше, где можно отдохнуть после процедур и полюбоваться, сидя в удобном кресле, видами на Лондон. В интерьерах Диксон смешал брутальные «индустриальные» материалы (бетон, металл) с теплым натуральным деревом и украсил все это цветовыми акцентами.
Пятизвездочный отель Iberostar Grand Portals Nous, оформленный Марселем Вандерсом (Marcel Wanders), расположен в одном из самых престижных районов Майорки, всего в пяти минутах от пляжа. Главная жемчужина отеля — спа-комплекс, который славится не только своей профессиональной косметикой, но и ярким дизайном. Авангардное пространство, выложенное мозаикой и украшенное гигантскими деревьями в фирменном стиле голландца, как нельзя лучше соответствует основной концепции комплекса: предоставить клиентам самые инновационные программы по оздоровлению и красоте. Подробнее об этом проекте читайте наш материал. www.grandhotelportalsnous.com
Спа и фитнес-центр был открыт в декабре 2008 года и расположился на 15 этаже небоскреба в Майами. Пространство, созданное звездой мирового дизайна Филиппом Старком (Philippe Starck), выглядит как библиотека, стены который украшают декоративные стеллажи с книгами, а прямо в центре «читального зала» находятся бассейны с разной температурой воды. Из панорамных окон открывается изумительный вид на залив Бискейн. www.viceroyhotelsandresorts.com
Один из основоположников архитектурного деконструктивизма, лауреат Притцкеровской премии 1989 Фрэнк Гери (Frank Gehry) построил на Пиренейском полуострове не только музей Гуггенхейма в Бильбао. Ему принадлежит также одна из самых необычных построек Северной Испании — винный отель в небольшом местечке Эль-Сьего, где располагается одно из крупнейших винных хозяйств страны Marques de Riscal. Это местная достопримечательность, совмещающая под одной крышей винотеку с дегустационными залами, пятизвездочный отель, ресторан, библиотеку и спа-комплекс, где можно пройти необычные процедуры на основе вина и винограда. www.hotel-marquesderiscal.com
Работая над интерьерами спа-бутика Espace Vitalité Chenot, расположенного в отеле Selman (Марракеш), дизайнер Жак Гарсиа (Jacques Garcia) черпал вдохновение в восточной культуре. Семь комнат для процедур выходят к центральному «дворцу»-бассейну, вокруг которого стоят лежаки-кушетки в восточном стиле. Мозаика на полу, отделка из темного дерева и ажурная резьба также напоминают о Востоке. www.selman-marrakech.com
Спа в миланском отеле Four Seasons — настоящий архитектурный шедевр. Комплекс, над дизайном которого работала дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), разместился в старинном монастырском здании. В нем есть семь комнат для процедур, турецкая баня и бассейн, плавая в котором можно любоваться аутентичными каменными сводами XIX века. Кстати, чтобы вырыть этот бассейн архитекторам пришлось проявить чудеса изобретательности, потому что стандартная строительная техника не проходила в здание и пришлось использовать специальные мини-экскаваторы. www.fourseasons.com
Отель Dolder Grand был построен в 1899 году в Цюрихе архитектором Жаком Гросом. Несколько лет назад он пережил глобальную реновацию, которой занималось британское архитектурное бюро Foster and Partners во главе с Норманом Фостером (Norman Foster). Историческое здание конца XIX получило два современных крыла, в одном из которых разместился спа-комплекс в японском стиле площадью 4000 кв м, также спроектированный Фостером. Отдельные женские и мужские спа-зоны оборудованы саунами, парными, японскими ваннами для ног, ароматическими бассейнами, бассейнами с холодной водой, солярием и комнатами для отдыха. www.thedoldergrand.co
Спа-курорт Fasano Las Piedras в Пунта-де-Эсте (Уругвай) был открыт в 2010 году. Комплекс спроектировал бразильский архитектор Исай Вайнфельд (Isay Weinfeld). Снаружи здание облицовано плитами из натурального известняка и чем-то напоминает бункер. Внутри все выдержано в минималистичном японском стиле и даже есть зимний сад, в котором растут уругвайские кактусы и другие представители местной флоры. В спа клиентам предлагаются различные аювердические процедуры, а из панорамных окон открывается потрясающий вид. www.fasano.com.br
Caldea в Андорре — самый большой горный термальный центр Европы. Он открылся в 1994 году. Проект разработал французский архитектор Жан-Мишель Рюоль (Jean-Michel Ruols), который трудился над ним около десяти лет. Под огромным стеклянным куполом, напоминающим ледяной айсберг, располагаются бассейны, сауны, бальнеологические ванны, джакузи, а также рестораны, магазины и сувенирные лавки. А у входа находится экспозиция, посвященная строительству комплекса, и выставочное пространство, где демонстрируются работы современных художников. www.caldea.com
Спа, спроектированные звездами дизайна, есть и у нас. За примером далеко ходить не надо. Один из самых известных комплексов — Barvikha Hotel & Spa, открывшийся в 2008 году. Дизайн отеля полностью — от архитектуры до меблировки — создан Антонио Читтерио (Antonio Citterio). Интерьер выполнен в его фирменном стиле, отличается лаконичностью и выбором натуральных материалов (ценные породы дерева, камень, стекло). Спа-комплекс площадью 2000 кв м включает в себя спа-центр Espace Vitalite Chenot, бассейн, сауны, бани, купели с теплой и холодной водой, тропический душ, зоны отдыха, студию красоты, фитобар и фитнес-центр, оборудованный тренажерами Technogym (также по дизайну Антонио Читтерио). www.barvikhahotel.com
Если над дизайном пространства работает Карим Рашид (Karim Rashid) — результат будет как минимум запоминающимся. Пример — новый семиэтажный куротный спа-отель Temptation Resort & Spa в Канкуне (Мексика). Он расположен на бульваре Кукулькан, в самой туристической зоне Канкуна. Отель позиционируется как «только для взрослых» и предназначен скорее для молодежи, чем для спокойного семейного отдыха. Отдельной похвалы заслуживает спа и фитнес-центр с саунами, гидромассажем и бассейнами. www.temptation-experience.com
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