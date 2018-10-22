Горячая точка: spa-центры от звезд дизайна

SpA-компекс в Greenwich Peninsula (Лондон), дизайн Тома Диксона

Фото: Knight Dragon

Новый spa-центр в жилом комплексе Greenwich Peninsula на юго-востоке Лондона — первый проект в сфере wellness английского дизайнера Тома Диксона (Tom Dixon). Комплекс расположен под крышей одного из пяти жилых домов и включает в себя бассейн, сауну, два тренажерных зала, оборудованных по последнему слову техники, и террасу на крыше, где можно отдохнуть после процедур и полюбоваться, сидя в удобном кресле, видами на Лондон. В интерьерах Диксон смешал брутальные «индустриальные» материалы (бетон, металл) с теплым натуральным деревом и украсил все это цветовыми акцентами.

Фото: Knight Dragon

Фото: Knight Dragon

Iberostar Grand Portals Nous (Майорка), дизайн Марселя Вандерса

Spa-комплекс в отеле Iberostar Grand Portals Nous, дизайн Марселя Вандерса.

Пятизвездочный отель Iberostar Grand Portals Nous, оформленный Марселем Вандерсом (Marcel Wanders), расположен в одном из самых престижных районов Майорки, всего в пяти минутах от пляжа. Главная жемчужина отеля — спа-комплекс, который славится не только своей профессиональной косметикой, но и ярким дизайном. Авангардное пространство, выложенное мозаикой и украшенное гигантскими деревьями в фирменном стиле голландца, как нельзя лучше соответствует основной концепции комплекса: предоставить клиентам самые инновационные программы по оздоровлению и красоте. Подробнее об этом проекте читайте наш материал. www.grandhotelportalsnous.com

Spa-комплекс в отеле Iberostar Grand Portals Nous, дизайн Марселя Вандерса.

Spa-комплекс в отеле Viceroy Miami (Майами), дизайн Филиппа Старка

Спа в отеле Viceroy Miami (Майами), дизайн Филиппа Старка.

Спа и фитнес-центр был открыт в декабре 2008 года и расположился на 15 этаже небоскреба в Майами. Пространство, созданное звездой мирового дизайна Филиппом Старком (Philippe Starck), выглядит как библиотека, стены который украшают декоративные стеллажи с книгами, а прямо в центре «читального зала» находятся бассейны с разной температурой воды. Из панорамных окон открывается изумительный вид на залив Бискейн. www.viceroyhotelsandresorts.com

Спа в отеле Viceroy Miami (Майами), дизайн Филиппа Старка.

Vinothérapie SPA Caudalie Marqués de Risca (Испания), дизайн Фрэнка Гери

Vinothérapie SPA Caudalie в отеле Marqués de Riscal, дизайн Фрэнка Гери.

Один из основоположников архитектурного деконструктивизма, лауреат Притцкеровской премии 1989 Фрэнк Гери (Frank Gehry) построил на Пиренейском полуострове не только музей Гуггенхейма в Бильбао. Ему принадлежит также одна из самых необычных построек Северной Испании — винный отель в небольшом местечке Эль-Сьего, где располагается одно из крупнейших винных хозяйств страны Marques de Riscal. Это местная достопримечательность, совмещающая под одной крышей винотеку с дегустационными залами, пятизвездочный отель, ресторан, библиотеку и спа-комплекс, где можно пройти необычные процедуры на основе вина и винограда. www.hotel-marquesderiscal.com

Vinothérapie SPA Caudalie в отеле Marqués de Riscal, дизайн Фрэнка Гери.

Espace Vitalité Chenot (Марракеш), дизайн Жака Гарсии

Espace Vitalité Chenot в отеле Selman (Марракеш), дизайн Жака Гарсии.

Работая над интерьерами спа-бутика Espace Vitalité Chenot, расположенного в отеле Selman (Марракеш), дизайнер Жак Гарсиа (Jacques Garcia) черпал вдохновение в восточной культуре. Семь комнат для процедур выходят к центральному «дворцу»-бассейну, вокруг которого стоят лежаки-кушетки в восточном стиле. Мозаика на полу, отделка из темного дерева и ажурная резьба также напоминают о Востоке. www.selman-marrakech.com

Espace Vitalité Chenot в отеле Selman (Марракеш), дизайн Жака Гарсии.

Спа-комплекс в отеле Four Seasons Milan (Милан), дизайн Патрисии Уркиолы

Four Seasons Milan Spa (Милан), дизайн Патрисии Уркиолы.

Спа в миланском отеле Four Seasons — настоящий архитектурный шедевр. Комплекс, над дизайном которого работала дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), разместился в старинном монастырском здании. В нем есть семь комнат для процедур, турецкая баня и бассейн, плавая в котором можно любоваться аутентичными каменными сводами XIX века. Кстати, чтобы вырыть этот бассейн архитекторам пришлось проявить чудеса изобретательности, потому что стандартная строительная техника не проходила в здание и пришлось использовать специальные мини-экскаваторы. www.fourseasons.com

Four Seasons Milan Spa (Милан), дизайн Патрисии Уркиолы.

The Dolder Grand Spa (Цюрих), дизайн Нормана Фостера

The Dolder Grand Spa (Цюрих), дизайн Нормана Фостера.

Отель Dolder Grand был построен в 1899 году в Цюрихе архитектором Жаком Гросом. Несколько лет назад он пережил глобальную реновацию, которой занималось британское архитектурное бюро Foster and Partners во главе с Норманом Фостером (Norman Foster). Историческое здание конца XIX получило два современных крыла, в одном из которых разместился спа-комплекс в японском стиле площадью 4000 кв м, также спроектированный Фостером. Отдельные женские и мужские спа-зоны оборудованы саунами, парными, японскими ваннами для ног, ароматическими бассейнами, бассейнами с холодной водой, солярием и комнатами для отдыха. www.thedoldergrand.co

The Dolder Grand Spa (Цюрих), дизайн Нормана Фостера.

Spa Fasano в отеле Hotel Fasano Punta del Este, дизайн Исэя Вайнфельда

Spa Fasano в отеле Hotel Fasano Punta del Este, дизайн Исэя Вайнфельда

Спа-курорт Fasano Las Piedras в Пунта-де-Эсте (Уругвай) был открыт в 2010 году. Комплекс спроектировал бразильский архитектор Исай Вайнфельд (Isay Weinfeld). Снаружи здание облицовано плитами из натурального известняка и чем-то напоминает бункер. Внутри все выдержано в минималистичном японском стиле и даже есть зимний сад, в котором растут уругвайские кактусы и другие представители местной флоры. В спа клиентам предлагаются различные аювердические процедуры, а из панорамных окон открывается потрясающий вид. www.fasano.com.br

Spa Fasano в отеле Hotel Fasano Punta del Este, дизайн Исэя Вайнфельда

Термальный комплекс Caldea (Андорра), дизайн Жан-Мишеля Рюоля

Термальный комплекс Caldea (Андорра), дизайн Жан-Мишеля Руола

Caldea в Андорре — самый большой горный термальный центр Европы. Он открылся в 1994 году. Проект разработал французский архитектор Жан-Мишель Рюоль (Jean-Michel Ruols), который трудился над ним около десяти лет. Под огромным стеклянным куполом, напоминающим ледяной айсберг, располагаются бассейны, сауны, бальнеологические ванны, джакузи, а также рестораны, магазины и сувенирные лавки. А у входа находится экспозиция, посвященная строительству комплекса, и выставочное пространство, где демонстрируются работы современных художников. www.caldea.com

Espace Vitalite Chenot в отеле Barvikha Hotel & Spa (Барвиха), дизайн Антонио Читтерио

Espace Vitalite Chenot в отеле Barvikha Hotel & Spa (Барвиха), дизайн Антонио Читтерио.

Спа, спроектированные звездами дизайна, есть и у нас. За примером далеко ходить не надо. Один из самых известных комплексов — Barvikha Hotel & Spa, открывшийся в 2008 году. Дизайн отеля полностью — от архитектуры до меблировки — создан Антонио Читтерио (Antonio Citterio). Интерьер выполнен в его фирменном стиле, отличается лаконичностью и выбором натуральных материалов (ценные породы дерева, камень, стекло). Спа-комплекс площадью 2000 кв м включает в себя спа-центр Espace Vitalite Chenot, бассейн, сауны, бани, купели с теплой и холодной водой, тропический душ, зоны отдыха, студию красоты, фитобар и фитнес-центр, оборудованный тренажерами Technogym (также по дизайну Антонио Читтерио). www.barvikhahotel.com

Temptation Resort & Spa Cancun (Канкун), дизайн Карима Рашида

Temptation Resort & Spa Cancun (Канкун), дизайн Карима Рашида.

Если над дизайном пространства работает Карим Рашид (Karim Rashid) — результат будет как минимум запоминающимся. Пример — новый семиэтажный куротный спа-отель Temptation Resort & Spa в Канкуне (Мексика). Он расположен на бульваре Кукулькан, в самой туристической зоне Канкуна. Отель позиционируется как «только для взрослых» и предназначен скорее для молодежи, чем для спокойного семейного отдыха. Отдельной похвалы заслуживает спа и фитнес-центр с саунами, гидромассажем и бассейнами. www.temptation-experience.com