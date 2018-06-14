Горячие новинки бытовой техники Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchanAid

Миланский мебельный салон диктует тренды на годы вперед. Разработки, представленные на выставке Eurocucina, готовы прийти на службу людям и повысить наш уровень жизни уже сейчас

Whirlpool

Премиальная коллекция встраиваемой техники W Collection — новинка компании Whirlpool. В серию вошли духовые шкафы, микроволновые печи, варочные панели, вытяжки и компактная бытовая техника (свч-печи, кофемашина, пароварка). Успехом у зрителей выставки пользовались также узкая посудомоечная машина шириной 45 см и встраиваемый холодильник Space400.

Все флагманские модели W Collection — от духовых шкафов и свч-печей до холодильника имеют функцию удаленного управления с помощью приложения 6TH SENSE Live. Пользователь может контролировать работу техники через мобильный телефон или планшет, находясь даже за пределами дома. А еще приборы способны взаимодействовать не только с хозяином, но и друг с другом. Например, вытяжка распознает режимы варочной панели и корректирует текущие настройки очистки воздуха, оправляя отчет пользователю. www.whirlpool.ru

Встраиваемые духовые шкафы W Collection оборудованы жк-дисплеем MySmartDisplay диагональю 11,4 см. Интерфейс подстраивается под привычки хозяев, упрощая ежедневное приготовление пищи. Искать рецепты можно указав свои предпочтения или тип блюда, например: «витаминные блюда», «выпечка» и т. д. Духовой шкаф и пошаговые инструкции позволяют готовить блюда любой сложности, независимо от уровня кулинарной подготовки владельца. Через мобильное приложение 6th SENSE Live удобно контролировать кулинарный процесс с помощью планшета или смартфона. Встраиваемые микроволновые печи W Collection также оборудованы интуитивным интерфейсом и функцией удаленного контроля. Прибор превосходно готовит блюда как для ежедневного, так и праздничного меню, следуя заданной инструкции. Еда будет готова в два раза быстрее по сравнению с обычными духовыми шкафами. Функции Crisp и CrispFry позволяют приготовить в микроволновой печи отличную выпечку и жарить без масла. Блюдо получает хрустящую корочку и нежную текстуру. Система вентиляции ForcedAir концентрирует микроволны на поверхности продуктов, создавая эффект жара духового шкафа.

Встраиваемые варочные панели серии W Collection оснащены ЖК-дисплеем диагональю 11,4 см. В меню прибора запрограммированы более 100 рецептов, пошаговых инструкций и советов по созданию блюд. www.whirlpool.ru

Индукционные варочные панели W Collection оснащены функцией SmartSense, регулирующей уровень температуры в соответствии с рецептом. Рабочая поверхность FlexiFull адаптируется под размеры посуды — десять зон нагрева можно использовать по отдельности или объединять для приготовления блюд большого размера. Прочное нанопокрытие iXelium делает поверхность устойчивой к царапинам и повреждениям, сохраняя ее зеркальный блеск.

Благодаря уникальной зауженной конструкции холодильник 4 Doors W Collection идеально вписывается в пространство современной кухни. Умная технология 6TH SENSE оптимизирует температуру в камере, надолго сохраняя свежесть продуктов. Мобильное приложение позволяет контролировать работу холодильника удаленно, подсказывая лучшие настройки и рецепты. www.whirlpool.ru

Холодильник 4 Doors W Collection оснащен интеллектуальной технологией 6th SENSE, подбирающей лучшие условия хранения продуктов. Функция 6th SENSE FreshLock контролирует температуру и влажность в каждом отсеке, 6th SENSE FreezeLock минимизирует колебания температур, исключая появление льда в холодильной камере. Отсек FlexiFreeze подстраивается под запросы владельца: режим деликатного замораживания — 7°C позволит достать продукт и сразу использовать его для приготовления, режим среднего уровня заморозки оптимален для хранения мороженого и десертов, а глубокая заморозка -18°C пригодится для длительного хранения.

Посудомоечная машина Whirlpool шириной 45 см имеет увеличенное на 30% внутреннее пространство благодаря третьей корзине и новым держателям для кастрюль и сковород. Понятное сенсорное управление делает ежедневное использование простым и удобным. www.whirlpool.ru

Компактная посудомоечная машина Whirlpool шириной 45 см оснащена функцией «больших» моделей — системой PowerClean Pro. Она удаляет сильные загрязнения, избавляя от необходимости замачивать посуду. В сравнении с ручным мытьем, посудомоечная машина более эффективна и выгодна: в экоцикле расход воды составляет всего 6 литров. Во время сушки посуды дверь прибора автоматически приоткрывается, естественная вентиляция улучшает качество сушки и сокращает потребление энергии. Высокий уровень энергоэффективности новой модели превосходит класс А на 30%. Приборы с удаленным контролем при помощи мобильных устройств и голосового помощника Google Assistant пока недоступны в России в связи с технической подготовкой к запуску. В ближайшие несколько лет модели поступят на рынок.

Hotpoint

Удаленное управление с помощью мобильного приложения и голосового помощника Google Assistant, а также ответственный подход к использованию продуктов — в фокусе внимания специалистов Hotpoint.

Новая линейка встраиваемой техники Hotpoint появится в продаже в 2019 году. Улучшенные функции и возможность удаленного управления помогут «общаться» с приборами дистанционно и готовить с максимальным удовольствием. Особенностью новой коллекции стали многофункциональные паровые духовки, делающие приготовление на пару простым и доступным, www.hotpoint.ru

Инновационные приборы Hotpoint, объединенные идеей Food Care Culturе улучшат «взаимоотношения» пользователя с едой — от эффективного хранения и легкого приготовления до осознания личной ответственности за глобальную проблему нерационального использования еды. В числе таких новинок — духовые шкафы с функцией приготовления замороженных блюд и микроволновые печи с режимами разморозки и подогрева, автоматически определяющие мощность и время приготовления каждого продукта. В духовых шкафах блюдо можно разогреть с помощью пара, избегая перегрева. Новые функции помогают легко готовить замороженные и охлажденные блюда, избегая лишних отходов.

На стенде Hotpoint звездный шеф Джейми Оливер продемонстрировал, как рационально расходовать продукты и свести кулинарные отходы к минимуму с помощью новых технологий Hotpoint.

Компактная посудомоечная машина Hotpoint шириной всего 45 см отлично справляется с большим объемом работы, www.hotpoint.ru

Владельцев небольшой кухни порадует узкая посудомоечная машина шириной всего 45 см! Прибор оснащен множеством новых функций и технологий, благодаря которым не уступает в работе габаритным моделям. Система независимых водяных распрыскивателей 3D ZoneWash позволяет отмывать самые сильные загрязнения без замачивания. Устройство FlexiLoad помогает размещать посуду максимально удобно, эффективно используя пространство посудомоечной машины.

Встраиваемый холодильник шириной 70 см обладает большой вместимостью и низким уровнем энергопотребления, www.hotpoint.ru

Встраиваемый холодильник Ноtpoint шириной 70 см и рекордной вместимостью 400 литров — еще одно решение для небольшой кухни. Технология Active Oxygen 2.0 уничтожает неприятные запахи и сокращает рост бактерий, улучшая условия хранения продуктов. Для деликатных блюд, таких как рыба и мясо, предназначен отсек Food Care Zonе, здесь они содержатся при температуре около 0°С. Функция быстрой заморозки охлаждает продукты за минуты, сохраняя их полезные свойства. Ящик Fresh Crisper для овощей и фруктов оснащен гигиеническим покрытием Microban SilverShield, уменьшающим количество бактерий на поверхности до 99,9%. Приборы с удаленным контролем через мобильное приложение и голосовым помощником пока недоступны в России и поступят на рынок в ближайшие несколько лет.

Indesit

Новинки Indesit были представлены в рамках социальной кампании #ЛучшеВместе #DoItTogether. Ее цель — привлечь внимание к неравномерному распределению домашних обязанностей. Indesit знает, как с помощью передовых технологий и расширенного функционала бытовой техники превратить ежедневные хлопоты в удовольствие. Легкость управления приборами Indesit позволяет любому члену семьи участвовать в домашней работе.

Кухонная техника Indesit — надежный помощник современных семей, ведущих активный образ жизни. Умные решения помогают экономить время на кухне: от приготовления блюд до легкой очистки приборов. Кухонная линейка Indesit Aria — залог гармонии в доме. www.indesit.ru

Модный дизайн и легкость в использовании — черты новой коллекции встраиваемой техники Indesit Aria. Линейка включает духовые шкафы, микроволновые печи, индукционные и газовые варочные панели, вытяжки, а также посудомоечную машину шириной 45 см с функцией Push&Go (ускоренная мойка без предварительного замачивания). Мобильное приложение Turn&Cook предлагает выбор из 80 рецептов, которые легко приготовить в течение часа. Пользователь наводит камеру смартфона на продукт, приложение распознает его, предлагая подборку рецептов с его участием. Встраиваемые духовые шкафы Indesit Aria оснащены опцией быстрого разогрева духовки и функцией FullSurfaceGrill для равномерного запекания. Технология Click&Clean поможет очистить устройство: внутреннее стекло духового шкафа можно достать и вымыть в посудомоечной машине или под проточной водой. Специальное эмалированное покрытие внутренней поверхности не требует использования химических средств, делая уборку быстрой и экологичной.

Особенность новой компактной посудомоечной машины Indesit — система Push&Go. Одноименная кнопка запускает ускоренную программу мойки при максимальной загрузке. Специальный цикл очищает остатки еды без предварительного замачивания посуды и делает это быстрее, чем стандартная программа длительностью 85 минут, www.indesit.ru

Серия встраиваемых микроволновых печей Indesit Aria представлена тремя моделями. Малая печь объемом 22 литра помещается на верхнюю полку кухонного шкафа, объем средней камеры — 31 литр, а ее ширина — 38 см. Самая вместительная печь объемом 40 литров подходит для стандартной кухонной ниши в 45 см. СВЧ оснащены технологией DoublePowerWave, равномерно распределяющей микроволны между двумя излучателями. Система позволяет быстро приготовить блюдо без риска перегрева. Мобильное приложение Turn&Cook предлагает подборку из 40 восхитительных рецептов.

Встраиваемая микроволновая печь Indesit Aria, www.indesit.ru

Индукционные и газовые варочные поверхности Indesit Aria — практичное решение для приготовления любимых блюд. Благодаря новым разработкам DualZone и MaxiCook приборы чрезвычайно просты в использовании. Система DualZone позволяет объединить две зоны нагрева в одну, а MaxiCook — готовить в большой посуде диаметром до 28 см — хороший вариант для большого семейного обеда. Газовые панели Indesit с функцией HighPowerFlame идеальны для быстрого приготовления еды. Мощные вытяжки Indesit Aria отлично сочетаются с варочными поверхностями серии. Модная вертикальная конструкция украшает интерьер современной кухни, а встроенные светодиоды освещают рабочую поверхность.

KitchenAid

Усовершенствованная линейка духовых шкафов KitchenAid оснащена четырехуровневой системой приготовления пищи, профессиональными термощупами и функцией пароварки, www.kitchenaid.com