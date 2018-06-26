Graham & Brown: обои от Брайана Ино

Фабрика Graham & Brown обратилась к одному из самых культовых музыкантов современности Брайану Ино (Brian Ino) с предложением разработать коллекцию обоев. Брайан Ино — английский композитор, актер, режиссер, оператор, известный, кроме прочего тем, что придумал стиль эмбиент, был одним из основателей группы Roxy Music, сотрудничал с Дэвидом Боуи, U2, Talking Heads и многими другими. Неудивительно, что новая сфера приложения таланта его также заинтересовала. Он разработал два принта — Flower Mask Blue Wallpaper и Flower Mask Jade Wallpaper, в которых остроумно сочетает собственные оригинальные паттерны и архивные колллекции Graham & Brown.