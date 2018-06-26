Graham & Brown: обои от Брайана Ино

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Британский производитель отделочных материалов представил коллекцию обоев, разработанную при участии знаменитого композитора Брайана Ино
Фабрика Graham & Brown обратилась к одному из самых культовых музыкантов современности Брайану Ино (Brian Ino) с предложением разработать коллекцию обоев. Брайан Ино — английский композитор, актер, режиссер, оператор, известный, кроме прочего тем, что придумал стиль эмбиент, был одним из основателей группы Roxy Music, сотрудничал с Дэвидом Боуи, U2, Talking Heads и многими другими. Неудивительно, что новая сфера приложения таланта его также заинтересовала. Он разработал два принта — Flower Mask Blue Wallpaper и Flower Mask Jade Wallpaper, в которых остроумно сочетает собственные оригинальные паттерны и архивные колллекции Graham & Brown.
Брайан Ино: «Мне кажется, декор стен — это то, что полностью меняет атмосферу в комнате. Я вдохновлялся классическими цветочными орнаментами, а также принтами из западной Африки, которые нашел в архивах Graham & Brown. В результате получилось очень динамичное наложение различных паттернов — в каком-то смысле, музыка, которую я играю на стенах.»
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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