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26 июня 2018

Graham & Brown: обои от Брайана Ино

Британский производитель отделочных материалов представил коллекцию обоев, разработанную при участии знаменитого композитора Брайана Ино

Graham & Brown: обои от Брайана Ино (фото 0)

Фабрика Graham & Brown обратилась к одному из самых культовых музыкантов современности Брайану Ино (Brian Ino) с предложением разработать коллекцию обоев. Брайан Ино — английский композитор, актер, режиссер, оператор, известный, кроме прочего тем, что придумал стиль эмбиент, был одним из основателей группы Roxy Music, сотрудничал с Дэвидом Боуи, U2, Talking Heads и многими другими. Неудивительно, что новая сфера приложения таланта его также заинтересовала. Он разработал два принта — Flower Mask Blue Wallpaper и Flower Mask Jade Wallpaper, в которых остроумно сочетает собственные оригинальные паттерны и архивные колллекции Graham & Brown.

Graham & Brown: обои от Брайана Ино (фото 2.1)
Graham & Brown: обои от Брайана Ино (фото 2.2)
Брайан Ино: «Мне кажется, декор стен — это то, что полностью меняет атмосферу в комнате. Я вдохновлялся классическими цветочными орнаментами, а также принтами из западной Африки, которые нашел в архивах Graham & Brown. В результате получилось очень динамичное наложение различных паттернов — в каком-то смысле, музыка, которую я играю на стенах.»

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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