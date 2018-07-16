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16 июля 2018

Хорошо сидим: 15 дизайнерских лавок для дачи

Дачный сезон в самом разгаре. Предлагаем немного передохнуть от стрижки кустов и высаживания цветов и полистать нашу подборку дизайнерских садовых скамеек

Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 0)
Скамья Banjooli, сталь, ручное плетение из полиуретановых волокон, Moroso. Дизайн Себастьяна Херкнера. www.moroso.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 1)
Уличная скамья El Poeta, сталь, BD Barcelona. Дизайн Альфредо Хаберли. www.bdbarcelona.com
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 2)
Скамья Locus Solus, сталь, текстиль, Exteta. Дизайн Гайя Ауленти. www.exteta.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 3)
Скамья Palissade, гальванизированная сталь, Hay. Дизайн братьев Буруллек. www.hay.dk
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 4)
Скамейки Triennale, цветное стекло, Glas Italia. Дизайн Микеле де Лукки. www.glasitalia.com
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 5)
Садовая скамья Grace, Saba Italia. Дизайн Паоло Грассели. www.sabaitalia.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 6)
Скамья Caribe, Ames, сталь, плетение из пластиковых волокон. Дизайн Себастьяна Херкнера. www.ames-shop.de
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 7)
Садовая скамья Aurora Bench, гальванизированная сталь, текстиль, Unopiù. www.unopiu.com
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 8)
Лавочка Titikaka, массив тика, сталь, B&B Italia. Дизайн Наото Фукасавы. www.bebitalia.com
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 9)
Садовая скамья Vera, перфорированный гальванизированный металл, EMU Group. Дизайн Chiaramonte & Marin. www.emu.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 11)
Садовая скамья InOut 03, тик, текстиль, Gervasoni. Дизайн Паолы Навоне. www.gervasoni1882.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 12)
Садовая лавочка Reii, сталь, ручное плетение из полиуретановых волокон, Moroso. Дизайн Патрисии Уркиолы. www.moroso.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 13)
Садовая скамья Log, массив кедра, Riva1920. Дизайн Давиде и Маурицио Рива. www.riva1920.it
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 14)
Sofa №9, экологичный пластик, Loll Designs. www.lolldesigns.com
Хорошо сидим: 15 дизайнерских скамеек для дачи (фото 10)
Уличная скамья Net, стеклоплатик, текстиль, Nardi. Дизайн Раффаэлло Галиотто. www.nardioutdoor.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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