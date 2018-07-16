Хорошо сидим: 15 дизайнерских лавок для дачи
Дачный сезон в самом разгаре. Предлагаем немного передохнуть от стрижки кустов и высаживания цветов и полистать нашу подборку дизайнерских садовых скамеек
Скамья Banjooli, сталь, ручное плетение из полиуретановых волокон, Moroso. Дизайн Себастьяна Херкнера. www.moroso.it Уличная скамья El Poeta, сталь, BD Barcelona. Дизайн Альфредо Хаберли. www.bdbarcelona.com Скамья Locus Solus, сталь, текстиль, Exteta. Дизайн Гайя Ауленти. www.exteta.it Скамья Palissade, гальванизированная сталь, Hay. Дизайн братьев Буруллек. www.hay.dk Скамейки Triennale, цветное стекло, Glas Italia. Дизайн Микеле де Лукки. www.glasitalia.com Садовая скамья Grace, Saba Italia. Дизайн Паоло Грассели. www.sabaitalia.it Скамья Caribe, Ames, сталь, плетение из пластиковых волокон. Дизайн Себастьяна Херкнера. www.ames-shop.de Садовая скамья Aurora Bench, гальванизированная сталь, текстиль, Unopiù. www.unopiu.com Лавочка Titikaka, массив тика, сталь, B&B Italia. Дизайн Наото Фукасавы. www.bebitalia.com Садовая скамья Vera, перфорированный гальванизированный металл, EMU Group. Дизайн Chiaramonte & Marin. www.emu.it Садовая скамья InOut 03, тик, текстиль, Gervasoni. Дизайн Паолы Навоне. www.gervasoni1882.it Садовая лавочка Reii, сталь, ручное плетение из полиуретановых волокон, Moroso. Дизайн Патрисии Уркиолы. www.moroso.it Садовая скамья Log, массив кедра, Riva1920. Дизайн Давиде и Маурицио Рива. www.riva1920.it Sofa №9, экологичный пластик, Loll Designs. www.lolldesigns.com Уличная скамья Net, стеклоплатик, текстиль, Nardi. Дизайн Раффаэлло Галиотто. www.nardioutdoor.com
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