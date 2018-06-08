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8 июня 2018

Футбольные символы Андрея Бартенева для Hublot

Современный российский художник Андрей Бартенев разработал дизайн гигантской матрешки и мяча для специального проекта Hublot, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018

Hublot (фото 0)

Официальным хронометристом Чемпионата мира по футболу 2018 стала швейцарская компания Hublot. Чтобы отметить это знаковое событие бренд запустил специальный проект «Как стать чемпионом!», в ходе которого легенды футбола — Пеле, Диего Марадона, Жозе Моуринью расскажут о том, что сделало их чемпионами.

Hublot (фото 1.1)
Hublot (фото 1.2)

Уникальный проект объединяет 13 друзей и амбассадоров компании вокруг крупнейшего праздника спорта, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Как стать чемпионом!» — это короткие мотивационные видеоролики с участием звезд спорта и тематические фотоизображения. Художественным фоном и главными концептуальными элементами стали гигантская матрешка с футбольный мяч по дизайну современного российского художника Андрея Бартенева.

Hublot (фото 2.1)
Hublot (фото 2.2)

Также в проекте принимают участие спортсмены со всего мира: Усэйн Болт, Алексей Смертин, Станислав Черчесов, Джердан Шакири, Хулен Лопетеги, Эрве Ренар, Дидье Дешам, Давид Трезеге, Марсель Десайи, Гарет Саутгейт, Бьорн Кейперс.

Футбольные символы Андрея Бартенева для Hublot (фото 6)
Голландский футбольный судья Бьорн Кейперс (Björn Kuipers).

Официальный хронометрист — это признание авторитета выбранного бренда в сфере определения времени и производства точных часовых механизмов.

Hublot (фото 3.1)
Французский футболист Давид Трезеге (David Trezeguet).
Hublot (фото 3.2)
Аргентинский футболист Диего Марадона (Diego Maradona).
Hublot (фото 6)
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер Станислав Черчесов.
Hublot (фото 5.1)
Английский футболист и тренер Гарет Саутгейт (Gareth Southgate).
Hublot (фото 5.2)
Португальский футболист и футбольный тренер Жозе Моуринью (Jose Mourinho).
Hublot (фото 4)
Французский футболист и футбольный тренер Эрве Ренар (Herve Renard).
Hublot (фото 7)
Испанский футболист и футбольный тренер Хулен Лопетеги (Julen Lopetegui).
Hublot (фото 8)
Генеральный директор Hublot, швейцарский бизнесмен Рикардо Гвадалупе (Ricardo Guadalupe).
Hublot (фото 9)
Официальное лицо бренда Hublot самый быстрый бегун в мире Усэйн Болт (Usain Bolt).

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Хёрст Шкулёв Паблишинг

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