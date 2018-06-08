Футбольные символы Андрея Бартенева для Hublot

Современный российский художник Андрей Бартенев разработал дизайн гигантской матрешки и мяча для специального проекта Hublot, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018

Официальным хронометристом Чемпионата мира по футболу 2018 стала швейцарская компания Hublot. Чтобы отметить это знаковое событие бренд запустил специальный проект «Как стать чемпионом!», в ходе которого легенды футбола — Пеле, Диего Марадона, Жозе Моуринью расскажут о том, что сделало их чемпионами.

Уникальный проект объединяет 13 друзей и амбассадоров компании вокруг крупнейшего праздника спорта, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Как стать чемпионом!» — это короткие мотивационные видеоролики с участием звезд спорта и тематические фотоизображения. Художественным фоном и главными концептуальными элементами стали гигантская матрешка с футбольный мяч по дизайну современного российского художника Андрея Бартенева.

Также в проекте принимают участие спортсмены со всего мира: Усэйн Болт, Алексей Смертин, Станислав Черчесов, Джердан Шакири, Хулен Лопетеги, Эрве Ренар, Дидье Дешам, Давид Трезеге, Марсель Десайи, Гарет Саутгейт, Бьорн Кейперс.

Голландский футбольный судья Бьорн Кейперс (Björn Kuipers).

Официальный хронометрист — это признание авторитета выбранного бренда в сфере определения времени и производства точных часовых механизмов.

Французский футболист Давид Трезеге (David Trezeguet). Аргентинский футболист Диего Марадона (Diego Maradona).

Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер Станислав Черчесов.

Английский футболист и тренер Гарет Саутгейт (Gareth Southgate). Португальский футболист и футбольный тренер Жозе Моуринью (Jose Mourinho).

Французский футболист и футбольный тренер Эрве Ренар (Herve Renard).

Испанский футболист и футбольный тренер Хулен Лопетеги (Julen Lopetegui).

Генеральный директор Hublot, швейцарский бизнесмен Рикардо Гвадалупе (Ricardo Guadalupe).