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Современный российский художник Андрей Бартенев разработал дизайн гигантской матрешки и мяча для специального проекта Hublot, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018
Официальным хронометристом Чемпионата мира по футболу 2018 стала швейцарская компания Hublot. Чтобы отметить это знаковое событие бренд запустил специальный проект «Как стать чемпионом!», в ходе которого легенды футбола — Пеле, Диего Марадона, Жозе Моуринью расскажут о том, что сделало их чемпионами.
Уникальный проект объединяет 13 друзей и амбассадоров компании вокруг крупнейшего праздника спорта, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Как стать чемпионом!» — это короткие мотивационные видеоролики с участием звезд спорта и тематические фотоизображения. Художественным фоном и главными концептуальными элементами стали гигантская матрешка с футбольный мяч по дизайну современного российского художника Андрея Бартенева.
Также в проекте принимают участие спортсмены со всего мира: Усэйн Болт, Алексей Смертин, Станислав Черчесов, Джердан Шакири, Хулен Лопетеги, Эрве Ренар, Дидье Дешам, Давид Трезеге, Марсель Десайи, Гарет Саутгейт, Бьорн Кейперс.
Официальный хронометрист — это признание авторитета выбранного бренда в сфере определения времени и производства точных часовых механизмов.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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